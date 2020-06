Die Gemeinde Gnarrenburg will Fördertöpfe anzapfen, um in die Kindertagesbetreuung zu investieren. (Maximilian von Lachner)

Gnarrenburg. In den Gnarrenburger Kitas nutzen laut Fachbereichsleiter Marcel van der Pütten derzeit 89 Kinder eine Notbetreuung. Ab dem 22. Juni könnte sich allerdings etwas tun. Dann, so berichtet van der Pütten, plane die Landesregierung die Aufhebung von Beschränkungen. Es handele sich derzeit allerdings nur um eine Ankündigung, Beschlüsse gebe es dazu nicht. Doch die könnten die Zahl der Kinder in den Betreuungseinrichtungen deutlich erhöhen. Allerdings könne vermutlich alles auf freiwilliger Basis geregelt werden. „Das erhöht den Druck auf die Gemeinden“, erklärte Bürgermeister Axel Renken bei einer Fachausschusssitzung diese Woche. Sie müssten zusehen, wie die Vorschriften eingehalten werden können: Sicherheitsabstand, Gruppen dürfen sich nicht begegnen, zeitversetzte Ankunft und Abholung, kein gemeinsames Essen und mehr.

Ganz unabhängig von der aktuellen Situation durch das Coronavirus ging es in der Sitzung aber ganz allgemein um die Bereitstellung eines ausreichenden Angebots an Kitaplätzen – in der Krippe und im Regelbereich. „Wir stoßen an unsere Kapazitätsgrenzen“, sagte Marcel van der Pütten. Dieses Jahr klappe das noch. Doch jetzt dürfe nicht nur geredet werden.

Im aktuellen Kindergartenjahr sind im Regelbereich für Kinder über drei Jahre 214 von 219 Plätzen belegt. Die altersgemischte Gruppe mit Hort- und Ganztagskindern ist mit 25 Kindern ebenso voll ausgelastet, wie die Krippe, die 45 Kinder unter drei Jahre besuchen. Ab Herbst soll laut van der Pütten eine befristete Kleingruppe mit zehn Plätzen im Kindergarten Kuhstedt geschaffen werden. Den dann zur Verfügung stehenden 229 Plätzen steht ein Bedarf von vermutlich 224 Kindern gegenüber. Und in der Nachmittagsgruppe ist ebenfalls eine Erhöhung um zehn Plätze vorgesehen.

Die Geburtenzahlen seien in Gnarrenburg sehr stabil. Der Bedarf sei trotzdem schwer abzuschätzen. Nicht alle Kinder besuchen die Krippe oder den Kindergarten. Zudem können Eltern relativ spät entscheiden, ob ihr Kind die Schule besucht oder doch ein weiteres Jahr im Kindergarten bleibt. Die Versorgungsquote bei Krippenplätzen liege bei 24 Prozent, wie van der Pütten berichtet. Der landesweite Schnitt sei 32 Prozent. Rechtlich hätte jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr Anspruch auf einen Krippenplatz. „Der Betreuungsbedarf wird steigen“, vermutet van der Pütten. Die Vereinbarung von Familie und Beruf bekomme immer mehr Bedeutung. „Es wäre schön, wenn da mehr Luft besteht“, findet Wiebke Düßmann-Kühn (SPD).

Eigentlich wäre noch ein wenig Zeit für eine Entscheidung, doch van der Pütten wollte eine Grundsatzentscheidung. Und die sei begründet: Bis zum 30. Juni könne Gnarrenburg noch Fördermittel für die Schaffung von Krippen- und Kindergartenplätzen beantragen. Für die Schaffung einer Krippengruppe mit 15 Plätzen könnte es aus den sogenannten RAT-Mitteln 180 000 Euro geben. Der gleiche Betrag winkt aus dem RIT-Topf für Kinder über drei Jahre. Pro geschaffenem Platz gibt es 7200 Euro. Für den Antrag möchte die Verwaltung einen grundsätzliche Entscheidung auf eine Erweiterung. Details, etwa zu Standort, baulicher Erweiterung und Design, könnten später diskutiert und abgestimmt werden. Die Ausschussmitglieder stimmten dem geschlossen zu. Allerdings müsste Gnarrenburg einen hohen sechsstelligen Betrag investieren. „Ohne Neuverschuldung wird das nicht gehen“, bemerkte Bürgermeister Axel Renken.