Marlies Tetzner hat ihr Fenster schon weihnachtlich dekoriert. (Andrea Grotheer)

Weihnachtsfenster sollen in Hagen den lebendigen Adventskalender ersetzen, bei dem Menschen normalerweise gemütlich zusammenstehen, einen Glühwein trinken und Adventslieder singen. Jedes Jahr veranstaltet die Kirchengemeinde Hagen diese Aktion. Interessierte Bürger können sich beteiligen und die Treffen bei sich zu Hause organisieren. In diesem Jahr ist eine Durchführung dieser Veranstaltungsreihe in der gewohnten Form aufgrund der Pandemie nicht möglich. Deshalb hat sich das „Good Times“-Team der Kirchengemeinde eine Alternative überlegt: „Wir wollten den lebendigen Adventskalender in eine andere Form bringen, damit er auch im Lock-Down light stattfinden kann“, erzählt Gruppenmitglied Marlies Tetzner. Ein Datum aussuchen, ein Fenster schmücken, am Tag der Zahl einen Weihnachtsgruß vor die Tür stellen – so die Idee der Adventsfenster mit. Über eine Ankündigung im Gemeindeblatt konnten Mitstreiter gefunden werden, bis auf wenige Termine, für die sich spontane Teilnehmer noch melden können, sind die Dezember-Tage belegt.

Der ausgelegte Weihnachtsgruß solle jenseits von Weihnachtsstress und Konsum sein: Ein Gedicht, ein Bibelvers, eine Geschichte oder das Lieblingsrezept der Oma für die weltbesten Plätzchen. „Es gibt keine gemeinsame Versammlung und keine Bewirtung, aber man kann dort im Laufe des Tages vorbeispazieren und einen kleinen Weihnachtsgruß mitnehmen. Ganz kontaktlos und ohne Termindruck“, erklärt Pastorin Ute von Stuckrad-Barre den vorgesehenen Ablauf.

„Alle die sich eine Zahl aussuchten, hatten gute und kreative Ideen. Diese Ideen vermeiden Menschenansammlungen und dienen der Vorsorge, Infektionszahlen nicht hochzuschrauben“, betont Marlies Tetzner. Die Hagenerin hat die Anmeldungen für die Weihnachtsfenster entgegengenommen und ist auch selber mit dabei. „Bei mir gibt es ein Weihnachtsgedicht von Theodor Storm, das Weihnachtslied“, verrät sie einen Teil ihres Weihnachtsgrußes.

Zur Sache

Hier gibt es Weihnachtsgrüße

Unter folgenden Adressen in der Gemeinde Hagen im Bremischen sind die Weihnachtsfenster zu finden. Sofern nicht anders angegeben, können die Weihnachtsgrüße den ganzen Tag über abgeholt werden (solange Vorrat reicht). Informationen gibt es auch unter www.hagen-kirche.de. Auf der Seite werden im Laufe der Aktion zudem Fotos der Fenster veröffentlicht.

1. Dezember: Grüne Wurth 10, Hagen; 2. Dezember: Ostlandstraße 14, Hagen, 3. Dezember: Dorfring 12, Driftsethe, 4. Dezember: Döhrnweg 11, Hagen, 5. Dezember: noch frei für spontane Teilnehmer, 6. Dezember: Parkstraße 1, Hagen, 7. Dezember: Gartenstraße 5 c, Hagen, 8. Dezember: Bürgermarkt, Amtsdamm 42, Hagen, 9. Dezember: Ostlandstraße 12, Hagen, 10. Dezember: Am Berg 2, Hagen, 11. Dezember: „Ich zünde eine Kerze an“, Martin-Luther-Kirche Hagen, 12. Dezember: „Adventliches in Musik und Text“, Martin-Luther-Kirche Hagen, 13. Dezember: Amtsdamm 13, Hagen, 14. Dezember: Anziehungspunkt, Amtsdamm 40, Hagen, 15. Dezember: Auf der Wurth 5, Hagen, 16. Dezember: Buchenweg 11, Hagen, mit Abholung Friedenslicht, 17. Dezember: noch frei für spontane Teilnehmer, 18. Dezember: Gartenstraße 18, Hagen, 19. Dezember: noch frei für spontane Teilnehmer, 20. Dezember: Mühlenteich 5, Hagen, 21. Dezember: Im Pasch 1, Hagen, 22. Dezember: Freiwillige Feuerwehr Hagen, Grüner Weg, Feuerwehrgerätehaus, Hagen, 23. Dezember: noch frei für spontane Teilnehmer, 24. Dezember: Martin-Luther-Kirche, Hagen, bei den Gottesdiensten.