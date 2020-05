Grüne Wiesen und fette Weiden prägen die Landschaft, in die der liebenswürdige Ort Garlstedt eingebettet ist. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Corona ist da, und trotzdem will man nicht zu Hause bleiben. Denn Bewegung an der frischen Luft ist gut für die Seele – und auch für den Körper, sofern die Luft unter Wahrung der nötigen Abstandsregeln genossen wird. In der Umgebung Osterholz-Scharmbecks ist das kein Problem. Unsere Serie über Spaziergänge hat uns zuletzt nach Garlstedt geführt. Wer noch nie in Garlstedt unterwegs war, sollte die Zeit der Ruhe und Zurückhaltung nutzen, sich in dieser alten, sehr gepflegten Ortschaft einmal umzusehen. Der Spaziergang beginnt vor dem Dorfgemeinschaftshaus an der Alten Dorfstraße. Von dort aus folgen die Spaziergänger der Alten Dorfstraße nach links, dann geht es rechts ab auf die Straße Hohe Berg. Der alte Baumbestand in Garlstedt, dazu die adretten Vorgärten und Häuser – damit wurde noch bei den Teilnahmen an den Wettbewerben „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft“ gepunktet.

An der Einmündung von Übern Berg folgen die Spaziergänger dieser Straße nach links und spazieren die Straße entlang. Eine originelle kleine Parkbank lädt zum Ausruhen ein: Zwei Ponys scheinen die Bank zu flankieren und neugierig darauf zu spähen, was hinter der Hecke so vor sich geht. Ob nun Corona der Grund ist oder die Uhrzeit: Die Ortschaft liegt ruhig in der Nachmittagssonne, fast wagen es die Spaziergänger nicht, sich zu unterhalten.

Altes und Modernes

Sie folgen der Straße um die Biegung und weiter, bis sie wieder auf die Alte Dorfstraße treffen. Dabei lohnt sich der Blick nach links und rechts auf die Gebäude, die die Straße säumen: Alt mischt sich mit modern, die Vorgärten zeugen von der liebevollen Sorgfalt der Bewohner. Auf der Alten Dorfstraße geht es weiter bis zurück zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. Dort biegen die Spaziergänger nach rechts auf den Feldkamp ein. Kurz bevor ein großes bäuerliches Gehöft auftaucht, führt ein kleiner Weg links ab. Eine Schonung mit Weihnachtsbaum-Nachwuchs liegt zur rechten Hand, bevor sich dann der Weg an einem Silo vorbei um ein kleines Wäldchen herum windet; dort haben die Wanderer die Wahl, ob sie rechts oder links herum gehen wollen. Unser Weg führt links am Wäldchen entlang, und auch dort säumen junge Tannen den Weg. Jede reckt sich kerzengerade in die Höhe: Es scheint, als wären sie sich ihrer Bedeutung als künftiger Weihnachtsbaum bewusst. Beide Wege laufen am Kolkweg wieder zusammen, dem die Spaziergänger nun nach links folgen. Dort können auf einer Weide zwei dunkel glänzende Rappen bewundert werden, die genüsslich den in gelber Blüte stehenden Löwenzahn abweiden. Etwas weiter stehen Mutterkühe mit ihren Kälbchen auf der Weide. Die Mutterkuhhaltung schafft Lebensraum für viele weitere Tierarten wie Insekten und Vögel; sie unterstützt so die Artenvielfalt von Gräsern und Kräutern. Die Rinder leben im Familienverbund, bei dem das Kalb acht Monate lang bei der Mutter bleibt und sich von dem frischen Gras auf der Weide ernährt. Mutterkuhherden bleiben nicht selten das ganze Jahr über im Freien.

Am Ende des Kolkwegs treffen die Spaziergänger auf die alte B 6. Sie folgen der Straße links entlang auf dem Fußweg. Wenn es die Umstände erlauben, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, dem Bistro „Up’n Swutsch“ einen Besuch abzustatten. Burger, Pizza und Salat eignen sich auch bestens zum Verzehr daheim. Direkt hinter dem Bistro führt die Alte Dorfstraße wieder nach links zurück zum Ortskern. Unter den Bäumen hindurch öffnet sich der Blick auf vorbereitete Äcker und Weiden mit weißen Rindern, die es sich auf der grünen Weide gemütlich gemacht haben.

Bald kommt schon wieder das Dorfgemeinschaftshaus mit dem Kinderspielplatz in Sicht. Dort haben ein paar kleine Garlstedter die Gelegenheit ergriffen, Schaukel und Klettergerüste wieder in Beschlag zu nehmen. Für uns geht es ins Auto und dann zurück zu einer Tasse Kaffee im eigenen Wohnzimmer.