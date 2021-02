Der Sandabbau (Symbolfoto) erfordert langen Atem bis zur Genehmigung: Die Flächenkonkurrenz ist groß, die Nachfrage aber auch. (Björn Hake)

Landkreis Osterholz. Das Verfahren zur Genehmigung eines neuen Sandabbaugebiets in Garlstedt und Brundorf hat seit 2020 die Umweltverbände auf den Plan gerufen (wir berichteten). Im Windschatten des umstrittenen Projekts kommt nun das Verfahren eines Mitbewerbers in Hülseberg voran. Es ist mit knapp 9,8 Hektar Abbaufläche etwas kleiner das 12,3 Hektar große Gebiet südlich der Logistikschule und könnte in Kürze die entscheidende Planungshürde nehmen.

Die Osterholzer Kreisverwaltung hat zu dem Vorhaben der Hamberger Firma Sandhandel Neuenkrug GmbH jetzt eine sogenannte Online-Konsultation gestartet. Sie ersetzt den sonst üblichen, nichtöffentlichen Erörterungstermin, der wegen der Corona-Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden kann. Vom 15. bis 26. Februar können teilnahmeberechtigte Bürger sowie Verbände, Behörden und der Vorhabenträger die Stellungnahmen einsehen und bewerten, die rechtzeitig vor dem 24. November abgegeben werden mussten.

Der Landkreis als Genehmigungsbehörde hat dazu seine jeweiligen Entscheidungen sowie einen Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung in einem passwortgeschützten Internetportal des Oldenburger EDV-Dienstleisters KDO hinterlegt. Zugang erhalten Betroffene, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden oder die sich schon während der öffentlichen Auslegung im vergangenen Herbst zu Wort gemeldet hatten. Passwörter vergibt das Planungs- und Naturschutzamt im Kreishaus II; es bittet um schriftliche Rückmeldung zu den Unterlagen innerhalb des genannten Zeitraums per Brief oder Mail (Info unter Telefon 0 47 91 / 9 30 30 31).

Erweiterung gen Ortschaft

Worum geht es? Die beantragte Sandabbaufläche liegt westlich von Hülseberg und nördlich der Garlstedter Straße (K 46). Sie schließt unmittelbar östlich an das bestehende Abbaugebiet an, das 15,3 Hektar misst und 2010 genehmigt wurde; es gilt inzwischen als weitgehend ausgebeutet. Der Bereich liegt innerhalb eines eigenen Rahmenplans, den die Kreisstadt schon im Jahr 2002 aufstellen ließ; gefertigt wurde das Papier vom selben Bremer Landschaftsplaner, der nun auch das Verfahren für den Sandhandel Neuenkrug vorantreibt.

Der übergeordnete Flächennutzungsplan des Landkreises sieht an der Stelle ebenfalls Rohstoffabbau vor. Der Sand aus Hülseberg – südlich der Kreisstraße buddelte zuletzt auf 8,4 Hektar die Firma Siedenburg – gilt als eines der wichtigsten Rohstoffvorkommen im Landkreis Osterholz. Nach dem aktuellen Neuenkrug-Antrag sollen über einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren fast 1,1 Millionen Kubikmeter Sand abgebaut werden. Zum Vergleich: 1,2 Millionen sind es beim umstrittenen Projekt in Garlstedt/Brundorf.

In vier Phasen ist eine mittlere Abbautiefe von 11,7 Meter geplant, anschließend soll das Gebiet teilweise wieder verfüllt werden. Dafür ist nur Boden der Güteklasse Z 0 oder Z 0* zugelassen. Geplant sind spätestens 2041 „eine landwirtschaftliche Folgenutzung sowie die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen“. Außerhalb des Abbaubereichs sind im großen Stil Ersatzpflanzungen vorgesehen. Die Neuaufforstungen in den Gemarkungen Hülseberg, Hambergen und Vollersode summieren sich auf rund fünf Hektar, verteilt auf fünf Ersatzflächen. Dazu zählt auch eine Streuobstwiese, die unlängst am Zichorienberg angelegt wurde.

Auf diesen ökologischen Ausgleich, sagt Sandhandel-Geschäftsführer und Landwirt Jan von Oehsen, lege er großen Wert: „Wir verwenden Arten, die Gutes tun gegen den Klimawandel.“ Es handele sich ausnahmslos um Laubbäume, denn die seien Nadelgehölzen bei der Grundwasserbildung hoch überlegen. Wegen der Witterung habe er mit den Pflanzungen vor einigen Wochen bereits angefangen und bisher schon 17.280 Bäume gesetzt. „Ich habe dann einfach auch ein besseres Gefühl dabei,“ sagt er. Insgesamt würden mit dem Projekt sicher mehr als doppelt so viele Bäume in die Erde gebracht.

Leider seien die Genehmigungsverfahren sehr zeitraubend, so von Oehsen weiter. Schon 2017 saß er wegen der Erweiterung, um die es jetzt geht, erstmalig mit Behördenvertretern und Naturschützern an einem Tisch. Inzwischen habe sein Betrieb den ersten Großkunden absagen müssen, die Nachschub bei ihm bestellen wollten; die Vorräte würden im eigenen Betrieb benötigt. Die Genehmigung käme für den Händler einem Befreiungsschlag gleich. Dabei gäbe es geologisch betrachtet eigentlich genug Sand auf dem Geestrücken; nur fehlten Flächen, die so geeignet sind wie die in Hülseberg.

Bisher findet auf den betreffenden Flurstücken teils intensiver Anbau von Mais, Getreide und Hackfrüchten statt; doch es gibt am Rand auch teils ältere Gehölzbestände, die für den Abbau verschwinden müssen, sowie zur Straße hin Baum-Strauch-Hecken. Der Abstand zu Kindergarten und Feuerwehr im allgemeinen Wohngebiet in der Ortslage Hülseberg muss laut Schallgutachten mehr als 115 Meter betragen, was bei dem Vorhaben auch mehr als nur eingehalten wird. Die Erschließung erfolgt wie bereits bei der heutigen Sandgrube über den Vegesacker Weg. Zwar wird im Schnitt mit 20 bis 30 Lkw-Fahrten pro Tag gerechnet, doch handelt es sich dabei nahezu vollständig um eine Verlagerung des Verkehrs aus dem Gebiet nebenan und nicht um eine Zunahme.

Das Antragspapier mit zugehörigen Karten und Gutachten ist – ohne die eingereichten Stellungnahmen und behördlichen Abwägungen – unter https://uvp.niedersachsen.de auch im Internet abrufbar.

Zur Sache

Begehrter Rohstoff

Obwohl es große Quarz- und Bausandvorkommen in Deutschland gibt, warnt die Bundesanstalt für Geowissenschaften seit ein paar Jahren vor möglichen Versorgungsengpässen vor allem in den Ballungsräumen. Die Gründe dafür seien zunehmende Schwierigkeiten bei der Gewinnung dieses Rohstoffs. Es wird immer zeitraubender und aufwendiger, neue Abbaufelder genehmigt zu bekommen.

Dabei ist der Sand-Bedarf groß: Jedes Eigenheim verschlingt beim Bau rund 200 Tonnen. Ohne Sand kein Beton. Und ohne Beton keine Straßen, Gebäude, Brücken, Gewerbegebiete. Wegen des Baubooms im vergangenen Jahrzehnt legte die Sandgewinnung in Deutschland zuletzt kräftig zu. Das bestätigt auch der Verband der Baustoffindustrie; doch vor allem Kies sei knapp. Problem: Ein Drittel der Genehmigungen werde in absehbarer Zeit auslaufen.

Der Sandhunger ist ein weltweites Problem. Überall wird Sand knapp. Wüstensand hilft auch nicht weiter, denn er ist zu glatt. Beton-Recycling könnte ein Ausweg sein, heißt es vom Umweltbundesamt.