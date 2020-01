Der neunjährige Junge beugte sich laut Polizei in ein tiefes Loch, das er im Sandkasten gegraben hatte und kam anschließend nicht mehr selbstständig heraus. (Björn Hake)

Nachdem am vergangenen Mittwoch ein Kind in Hambergen zu Tode gekommen ist, hat die Polizei nun die genaueren Umstände des Todesfalls ermittelt. Demnach grub der neunjährige Junge in einem Sandkasten im Garten seiner Eltern ein tiefes Loch, heißt es in der Mitteilung. Er beugte sich kopfüber hinein, kam im Anschluss allerdings nicht mehr selbstständig heraus.

Wie die Polizeiinspektion Verden/Osterholz mitteilte, wurde Erste Hilfe geleistet und die Rettungskräfte verständigt, als das Kind aufgefunden wurde. Es verstarb jedoch noch vor Ort.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Unglücksfall aus, daher haben sie die Ermittlungen eingestellt.