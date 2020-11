Nach weiteren Testreihen stieg die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in dem Pflegeheim von 25 auf 37. (Sebastian Gollnow)

Landkreis Osterholz. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind in dieser Woche zwei weitere Bewohner des von dem Virus betroffenen Altenheims in Osterholz-Scharmbeck verstorben. Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, handelt es sich um eine 79-jährige Bewohnerin, die zuletzt im Krankenhaus behandelt wurde, sowie um eine 85-Jährige, die in der Einrichtung verstarb. Beide hatten Vorerkrankungen und waren positiv getestet worden. Bei weiteren Testreihen seien zwölf Neuinfektionen ermittelt worden, so eine Sprecherin; diese beträfen überwiegend die bereits betroffene Station, aber auch das dort tätige Personal.

Damit gebe es in dem Heim nun insgesamt 37 bestätigte Fälle. Auch in einer Schwaneweder Pflegeeinrichtung hat es einen positiven Corona-Test gegeben. Beide Einrichtungen befinden sich im Austausch mit dem Gesundheitsamt und besprechen weitere Schutzmaßnahmen. Es sind auch jeweils weitere Testreihen geplant.