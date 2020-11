Weiterer Todesfall im Landkreis Osterholz. (Tom Weller)

Landkreis Osterholz. Der Landkreis Osterholz hat am Sonnabend einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bestätigt. Wie es in der Mitteilung heißt, starb ein 88-jähriger Bewohner einer Pflegeeinrichtung in der Stadt Osterholz-Scharmbeck. In dem Heim gibt es 37 bestätigte Fälle. Der Mann war nach den Worten von Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann vor gut einer Woche positiv getestet worden. Damit liegen mittlerweile insgesamt sieben Todesfälle im Landkreis Osterholz vor, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen.