Die Agentur für Arbeit hat am Montag ihre neue Statistik vorgelegt. (Sonja Wurtscheid)

Landkreis Osterholz. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Osterholz ist im September um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent zurückgegangen. Wie die Agentur für Arbeit am Montag mitteilte, hatte die Quote im September vergangenen Jahres 3,3 Prozent betragen. So waren im vergangenen Monat nun 2030 Arbeitslose registriert; weitere 1772 Männer und Frauen – davon 1172 im Hartz-IV-Bezug – waren als arbeitssuchend gemeldet. Die Zahl der offenen Arbeitsstellen lag bei 726, das sind 124 weniger als vor einem Jahr.

Armin Zubrägel, stellvertretender Geschäftsführer des Agenturbezirks Bremen-Bremerhaven, erklärte in einer Stellungnahme, inzwischen kämen mehr Arbeitslose als im Vorjahr aus einer Beschäftigung. Dieser Zugang deute „auf ein schwierigeres wirtschaftliches Umfeld“ hin. Die Kurzarbeit als Frühindikator sei zwar „weiterhin völlig unauffällig“, jedoch liege auch die Arbeitskräftenachfrage unter dem Vorjahresniveau und sei insgesamt leicht rückläufig. Nach wie vor gesucht seien Arbeitskräfte in den Branchen Gesundheits- und Sozialwesen, Logistik, Gastgewerbe, Baugewerbe sowie im Bereich Erziehung und Unterricht.

Dass die Quote im Kreisgebiet binnen Monatsfrist dennoch gesunken ist, liegt nach den Worten Zubrägels daran, dass nach den Sommerferien nun viele Ausbildungen und auch Fördermaßnahmen begonnen hätten. Aufgeschlüsselt nach Rechtskreisen zeigt die Statistik 968 Arbeitslose, die vom Jobcenter des Landkreises betreut werden. Das sind 110 Hartz-IV-Bezieher weniger als vor einem Jahr. Um weitere 1062 Männer und Frauen kümmert sich die Arbeitsagentur mit Leistungen nach dem dritten Sozialgesetzbuch - das sind 177 mehr als vor Jahresfrist.

Für den Bezirk ihrer Geschäftsstelle Wesermünde, die für Hagen und Beverstedt zuständig ist, meldet die Agentur einen Rückgang der Arbeitslosenquote binnen Monatsfrist von 4,3 auf 3,9 Prozent; damit liegt das südliche Cuxland nun auch unter dem Vorjahresmonat September 2018, als die Quote bei 4,0 Prozent gelegen hatte. Nunmehr zählt die Geschäftsstelle Wesermünde 2156 Erwerbslose; von diesen erhalten 1262 Hartz IV. Die Quote im gesamten Landkreis Cuxhaven sank zuletzt auf 4,9 Prozent; das sind insgesamt 5038 Arbeitslose.

Der Geschäftsstellenbezirk Bremervörde, zu dem auch die Gemeinde Gnarrenburg zählt, verzeichnete laut Arbeitsagentur ebenfalls einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Die Quote ging von 3,8 auf 3,6 Prozent zurück, sie liegt damit auch niedriger als vor zwölf Monaten. Die Agentur Bremervörde meldet aktuell 800 Arbeitslose, darunter 486 Hartz-IV-Bezieher. Für den gesamten Landkreis Rotenburg sank die Arbeitslosenzahl auf 3065; das entspricht einer Quote von 3,3 Prozent.