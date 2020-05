Iris Belz, Leiterin der Stadtbibliothek Osterholz-Scharmbeck, und ihr Team sind wieder für Besucher da. Die Nutzer müssen sich aber vorab telefonisch anmelden. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Die Stadtbibliothek Osterholz-Scharmbeck steht Besuchern seit der vergangenen Woche wieder offen. Es gelten allerdings nach wie vor Einschränkungen. Besucher sind montags, dienstags und donnerstags zwischen 11 und 13 Uhr, freitags von 10 bis 13 Uhr sowie am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 18 Uhr willkommen. Vor dem behördlich erzwungenen Corona-Timeout der Einrichtung war auch noch an den Nachmittagen des Montags und des Dienstags geöffnet.

Einlass ist jetzt immer zur vollen Stunde. Für die Gewährung des also 60-minütigen Zeitslots, der aufgrund der aktuell geltenden Abstandsregeln maximal 20 Besuchern auf einmal gewährt wird, ist eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 0 47 91 / 1 75 02 erforderlich. „Die Termine in der ersten Woche waren ratzfatz weg. Für diese Woche haben wir noch Plätze, sodass ein Anruf sich lohnen könnte“, berichtet die Leiterin der Stadtbibliothek, Iris Belz.

Zusammen mit ihren fünf Mitarbeiterinnen fährt sie einen Zwei-Schichten-Betrieb, damit bei einem Corona-Fall unter den Beteiligten nicht gleich die komplette Mannschaft ausfällt. Bücher brauchen nicht getestet werden: Sie stehen unter Generalverdacht und werden so vorbeugend in Quarantäne genommen. „Bücherfans müssen sich daher keine Sorgen machen, dass auf diese Weise eine Übertragung zustande kommen könnte.“

Die Mitarbeiter leisten ihren Beitrag, um sich und andere zu schützen. Es gibt Desinfektionsmittel, Plexiglas-Spuckschutz und auf den Boden geklebte Orientierungsmarken. Trotzdem ist an Lesungen, E-Book-Sprechstunden, Info-Werkstätten und die beliebten Veranstaltungen für Kinder derzeit nicht zu denken, was Belz „total schade“ findet. Dafür sei aber die „Freie Onleihe“ super angelaufen.

Diese Aktion, die es Interessierten ermöglichte, auch ohne Bibliothekskarte auf das digitale E-Medien-Angebot zugreifen zu können, um es kostenlos zu testen, läuft jetzt allerdings aus. Wer die Onleihe weiterhin nutzen möchte, benötigt dafür einfach eine gültige Bibliothekskarte. Weitere Informationen unter www.bibliothek-ohz.de.

Die Ritterhuder Gemeindebücherei an der Riesstraße hat seit dem 28. April wieder geöffnet, zwei Mal wöchentlich (am Dienstag und am Freitag, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr), genauso wie aus der Zeit vor der Corona-Zwangspause gewohnt.

Beliebte Veranstaltungen wie das Bilderbuchkino, der Stricktreff und das Elterncafé entfallen aus den bekannten Gründen aber weiterhin. Wie Büchereileiterin Bettina Albertsen berichtet, ist die Nachfrage noch nicht wieder ganz auf dem früheren Niveau angelangt. „Die Menschen sind noch vorsichtig.“ Es kämen vor allem Eltern mit ihren Kindern, die in der Schule vor den Ferien zum verstärkten Lesen aufgefordert wurden, aber von den „Lockdown“-Maßnahmen überrascht wurden und in den Bibliotheken vor verschlossenen Türen standen.

Die Gemeindebücherei reagierte darauf, indem sie den Service der „Onleihe“, der den 24-Stunden-Zugriff auf aktuelle E-Medien erlaubt, auch für Lesefreunde ohne Bibliotheksausweis zur Verfügung stellte. Die kostenneutrale Dienstleistung ist noch bis Sonntag, 31. Mai 2020, verfügbar. Laut Bettina Albertsen gestaltet sich die Umsetzung der üblichen Infektionsschutzmaßnahmen mit dem verständnisvollen Publikum problemlos. „Es dürfen sich immer nur zehn Besucher gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. Die Verkehrswege sind abgeklebt.“

Obwohl keine Maskenpflicht besteht, wird an die Kunden appelliert, Mund- und Nasenschutz zu nutzen. „Das ist aber in den meisten Fällen nicht nötig, wie überhaupt auch niemand auf die Idee kommt, sich länger bei uns aufzuhalten oder sich gar zum Arbeiten hinzusetzen.“ Die Leiterin der Ritterhuder Bücherei geht davon aus, dass die Nachfrage nach der „Onleihe“ am Ende des Monats gestiegen sein wird. „Auch ist die Rückgabeklappe voller als sonst.“

Sabrina Badenhop von der Gemeindebücherei Hambergen meldete einen „sehr guten Besuch“ für die ersten beiden Öffnungstage in der zweiten Mai-Woche. „Die Menschen haben sich dankbar dafür gezeigt, dass wir wieder da sind, Verständnis bewiesen und sich super an die Vorgaben gehalten.“ Den Besuchern steht die Tür am Mittwoch und am Freitag derzeit jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr offen.

Veranstaltungen wie Bilderbuchkino, Lesefrühstück und die Frickel-Stricker-Runde entfallen vorläufig.