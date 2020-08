Ernährungsberaterin und Fitnesscoach Olga Billings weiß nicht nur alles über gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse, sie kommt auch zu ihren Kunden ins Haus, um sie dort persönlich und individuell zu beraten. (Neckermann)

Holste. „Das Gute bei mir ist, dass der Kunde oder die Kundin keine Mitgliedschaft in einem Sportstudio buchen müssen. Mein Fitnesscoaching findet beim Kunden zu Hause statt“, sagt Olga Billings. Im Grunde hat Billings ihr Hobby zum Beruf gemacht. Nach einer ersten Ausbildung als Chemielaborantin begab sie sich noch einmal in ein ganz anderes Berufsfeld und bildete sich per Fernstudium zur Ernährungsberaterin und zum Fitnesscoach aus. Damit arbeitete sie dann in einem Osterholz-Scharmbecker Fitnessstudio, bis 2019 die kleine Tochter das Licht der Welt erblickte. „Da war mir klar, dass ich jetzt meinen Traum von der Selbstständigkeit verwirklichen sollte“, erzählt die junge Frau.

Die Entscheidung dazu fiel ihr auch deshalb leicht, weil sie schon bei ihrer Tätigkeit im Fitnessstudio gemerkt hatte, dass sie bei der Beratung der Kunden offenbar ein glückliches Händchen hatte. „Es fiel mir leicht, den Menschen das Zusammenwirken von körperlichem Training und Ernährungsumstellung darzustellen. Damit stellten sich dann bei den Kunden auch rasch sichtbare Erfolge ein“, sagt Billings zufrieden.

Kennenlern-Treffen zu Beginn

Zudem hatten lockere Umfragen im Bekanntenkreis ergeben, dass viele Menschen zwar Interesse an mehr körperlicher Betätigung haben, aber in ländlichen Gegenden der Weg ins Fitnessstudio oft lang und ungünstig ist. „Wenn das auch noch mit Beruf, Haushalt und Familie kombiniert werden muss, bleibt es oft beim guten Vorsatz“, bedauert Olga Billings.

Das Training zu Hause im Einklang mit einer auf den Kunden abgestimmten Ernährungsberatung biete zudem weitere Vorteile: „Mit mir können auch Kunden trainieren, die vielleicht aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht mehr in ein Sportstudio wollen. Während der Trainingseinheiten bleibe ich an ihrer Seite und achte gezielt darauf, dass die Übungen richtig ausgeführt werden. So wird der Trainingseffekt verstärkt und Verletzungen vorgebeugt“, erklärt Olga Billings.

Doch bevor es zu einer Trainingsvereinbarung und einer Ernährungsberatung kommt, findet ein unverbindliches Kennenlern-Treffen statt. „Dabei stelle ich fest, ob ich dem Kunden mit meinem Angebot überhaupt helfen kann“, erläutert die junge Frau.

Mit Hilfe detaillierter Fragebogen wird das Ernährungsverhalten der Kunden abgefragt. „Ich habe festgestellt, dass Menschen in ihren eigenen vier Wänden oft ehrlicher über ihre Ernährungssituation und Gewohnheiten berichten als in einem Fitnessstudio“, sagt Billings. Neben den Ess- und Bewegungsgewohnheiten bittet Olga Billings auch um Informationen zur Ernährungsvorgeschichte. Ein zusätzliches Ernährungsprotokoll helfe dem Kunden, auch die versteckten, unauffälligen Kaloriensünden aufzudecken, verrät Olga Billings mit einem Schmunzeln.

Steht schließlich fest, dass das Angebot von Olga Billings etwas für die Interessentin oder den Interessenten ist, wird gemeinsam ein Trainings- und Ernährungsplan ausgearbeitet. „Vielen meiner Kunden gefällt es, dass sie sich keine Trainingsanzüge oder Sportbekleidung zulegen müssen. Im häuslichen Umfeld genügt auch eine alte Trainingshose und ein T-Shirt“, nennt Olga Billings einen weiteren Grund, sich für das Programm in den heimischen vier Wänden zu entscheiden. Ihre Trainingseinheiten hat sie zudem so gestaltet, dass sowohl im Wohnzimmer als auch im Garten trainiert werden kann. „Wann immer es geht, trainiere ich mit den Kunden gern an der frischen Luft. Auch das ist ein Vorteil gegenüber einem Studio“, sagt Olga Billings.

Mehr über Olga Billings und ihr Angebot gibt es im Internet unter www.olga-billings.de.