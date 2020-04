So wie der Delmenhorster Stadtrat am Mittwoch (Foto) wird auch der Beverstedter Rat am Montag tagen – in der Turnhalle, wo viel Platz ist, um die Abstandsregeln einzuhalten. (INGO MOELLERS)

Landkreis Osterholz. Eigentlich, so erscheint es zumindest, läuft derzeit politisch sehr wenig. Die Terminkalender weisen keine Sitzungen aus. Da ist es ungewöhnlich, wenn die Verwaltung der Gemeinde Beverstedt die Ratsmitglieder für Montag, 20. April, um 18 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung einlädt. Bürgermeister Guido Dieckmann erklärt: „Wir haben einige wichtige Dinge zu entscheiden.“ Unter anderem geht es um Bauleitplanung, die ansonsten ins Stocken geraten würde. Auf der Tagesordnung stehen deshalb die 54. Änderung des Flächennutzungsplans Bereich LEB Beverstedt-Wachholz und der entsprechende Bebauungsplan, der Bebauungsplan Nummer 6 „GE Große Feldstraße, 2. Erweiterung“, sowie die Fortschreibung des ländlichen Entwicklungsplanes. Zudem sollen Funktionsträger der Feuerwehr ernannt werden.

Politische Sitzungen sind grundsätzlich zulässig, führt Beverstedts Bürgermeister an. Allerdings sollten die politischen Treffen nur stattfinden, wenn es wirklich wichtige Gründe gibt. Es seien aber auch einige Vorkehrungen zu treffen. Die Sitzung in Beverstedt findet deshalb in der Turnhalle an der Grundschule in Beverstedt statt – genug Platz für ausreichend Abstand. Zudem ist geplant, den Kreis der Teilnehmer zu reduzieren. Die Sitzverteilung soll dabei gewahrt bleiben. Ratssitzungen sind öffentlich, auch in Corona-Zeiten, informiert Guido Dieckmann. Die Verwaltung will sich bei der Ratssitzung die Erlaubnis einholen, mehr Entscheidungen in den kleineren und nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss zu verschieben, was einiges erleichtern würde.

Die Lähmung des öffentlichen Lebens hat auch auf die Politik in der Stadt Osterholz-Scharmbeck Auswirkungen. Ausschusssitzungen sind gestrichen, ausgenommen nur der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss, der am Donnerstag in einer Sondersitzung tagte, um Themen zu behandeln, deren Bearbeitung keinen Aufschub duldet. Es ging um Kindergartenbeiträge, um die Stellenbesetzung in einer Schule und sicherlich auch um die Umsetzung der Ergebnisse der Corona-Krisenkabinettssitzung vom Mittwoch.

„Wir haben zunächst einmal bis Ende des Monats auch keine Fraktionssitzungen. Für die Vorbereitung tauschen sich die VA-Mitglieder der SPD-Fraktion per Mail untereinander aus“, berichtet das sozialdemokratische Stadtratsmitglied Klaus Sass. Neben den elf Mitgliedern des Verwaltungsausschusses (den Bürgermeister eingerechnet) nehmen noch die Dezernenten und ein Protokollführer an der Sitzung teil. Dafür ist im großen Rathaussaal ausreichend Platz, auch unter dem Aspekt der gebührenden Distanzierung.

Sass, der auch das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters der Kreisstadt ausübt, wundert sich ein wenig über die Ruhe, die sich im politischen Raum ausgebreitet hat („Es gibt auch wenig Mail-Verkehr zwischen den Kollegen“) - und tut es auch wieder nicht. „Wichtige Themen wie die Landesstraße 149 sind erst einmal gecancelt. Es werden derzeit ja auch keine Bauanträge gestellt, und Bebauungspläne ruhen. Das Rathaus hält den Laden am Laufen.“ Und wenn doch unverzügliches politisches Handeln gefragt sei, berufe der Bürgermeister eine Gesprächsrunde der Fraktionsvorsitzenden ein.

Sass hofft, dass bis Mitte Mai wieder „etwas Normalität“ in den politischen Alltag einkehrt. „So viele Sitzungen wären dann ja nicht ausgefallen. Man könnte sie noch vor der Sommerpause kompakt nachholen.“

Die CDU-Fraktion des Osterholz-Scharmbecker Stadtrates versucht sich digital so aufzustellen, „dass der politische Betrieb aufrechterhalten wird“. Denn die herrschenden Beschränkungen könnten noch eine Weile andauern, fürchtet der dem Kommunalparlament angehörende Christdemokrat Marcus Oberstedt. So habe man neben der Online-Sprechstunde, die jetzt Premiere hatte, bereits drei Fraktionssitzungen als Video-Meetings unter Nutzung des Internet-Konferenzsystems „Zoom“ abgehalten. Oberstedt: „Das ist kinderleicht zu handhaben. Man setzt sich jetzt gezwungenermaßen mit solchen Programmen auseinander, aber ich bin sicher, dass wir sie auch nutzen werden, wenn die Krise vorbei ist. Aber natürlich freue ich mich auch darauf, wenn die Kontakte von Auge zu Auge wieder möglich sind.“

Björn Herrmann, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, bekräftigt: „Wir arbeiten im Moment nur mit Hilfskonstruktionen wie Telefonkonferenzen.“ Die Beteiligung der Bürger und etwa auch die der Parteibasis blieben auf der Strecke. Das dürfe kein Dauerzustand sein. Er hoffe darauf und er erwarte es auch, dass baldmöglichst wieder öffentliche Gremiensitzungen möglich sind. „Wir brauchen ein Ausstiegsszenario.“ In seiner Heimatgemeinde Schwanewede, wo demnächst ein neuer Bürgermeister gesucht werde, sei so etwas wie die informelle Meinungsbildung von großer Bedeutung.

„Keine Selbstermächtigungen“

Zwar sei jede normale Sommerpause länger als der bisherige Corona-Ausnahmezustand. Aber: „Das menschliche Miteinander ist ganz entscheidend in der Kommunalpolitik.“ Für die Atmosphäre einer Sitzung, die Debatte von Angesicht zu Angesicht, böten Videoschaltungen nun mal keinen Ersatz, ist Björn Herrmann überzeugt. Es sei nun mal wichtig, „dass ich meine Leute sehe und auch die anderen“, so der Kommunalpolitiker. Trotzdem werde er kommende Woche erstmalig auch die 14 übrigen Mitglieder der SPD-Kreistagsfraktion zu einer Videokonferenz zusammenrufen.

In den Sitzungen von Verwaltungsausschuss und Kreisausschuss, die unterdessen ja weiter tagen, hat der Sozialdemokrat eine Entwicklung festgestellt, die ihn tröstlich stimmt: Die Verwaltungen nutzten den Übergangszustand eines politischen Vakuums nicht für Selbstermächtigungen. Wichtige Entscheidungen, die zunächst einer öffentlichen Diskussion bedürfen, würden vielmehr aufgeschoben. Und auch die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner verlaufe „sehr konzentriert und auf ein gemeinsames Ziel hin“.

Der Vorsitzende der Kreis-CDU, Kristian Tangermann, hat bereits vor Ostern eine Sitzung des Parteivorstands als Videokonferenz geleitet, an der gut 20 Mitglieder teilnahmen. „Das hat vollkommen problemlos funktioniert; alle sind gut damit zurecht gekommen.“ Die Kreispartei habe ein Programm beschafft, das sie auch den Gemeindeverbänden zur Nutzung anbiete. Tangermann: „Das Leben geht ja weiter und es gibt immer etwas miteinander abzustimmen.“ Das habe er sicherstellen wollen, nachdem er bereits in der zweiten Märzwoche alle Präsenztermine der Parteigliederungen untersagt hatte. Die Kritik daran sei inzwischen verstummt.

Dass die Premiere so ermutigend verlief, sei auch dem Umstand geschuldet, dass sich die Beteiligten auch vorher schon persönlich kannten. Tangermann hat festgestellt, dass die Einsicht inzwischen gewachsen sei, zum Schutz der sogenannten Risikogruppen kaum eine andere Wahl zu haben, wenn man überhaupt in Verbindung bleiben wolle. Deutlich geworden sei aber auch: „Der Stammtisch und der Grillabend, die früher als Folklore belächelt wurden, gehören einfach auch dazu.“ Das sei auf dem Dorf nicht anders als in der Stadt.

Für ein paar Monate könne auf den direkten Kontakt vielleicht verzichtet werden; aber nicht dauerhaft. Andererseits, so Tangermann, warne er vor falschen Erwartungen an eine allzu schnelle Rückkehr zur Normalität. Die Politik solle nichts versprechen, was sie nicht halten könne: „Wir müssen verantwortungsvoll und abgestimmt vorgehen.“ Das gelte für die Einführung der Beschränkungen, die bisher vorbildlich beherzigt würden, ebenso wie für deren Rücknahme.

In der Samtgemeinde Hambergen ruht die politische Arbeit weitestgehend, wie Dieter Langmaack, Vorsitzender der CDU-Fraktion berichtet. Es habe noch zwei Entscheidungen im Samtgemeindeausschuss per Telefon gegeben. Nun bestehe aber kein Bedarf für Aktionen innerhalb der Fraktion, teilt er mit. Diesen Eindruck bestätigt auch Udo Mester, Vorsitzender der SPD-Fraktion. Die vorläufig letzte Abstimmung betraf die Erstattung von Kita-Beiträgen. „Die haben wir in der Fraktion digital abgestimmt“, sagt Mester. Sollte etwas sein, werde das telefonisch besprochen. Persönliche Treffen gebe es nicht. Durch den Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock werde er gut über die Vorgänge informiert. Diese Informationen gebe er an die Fraktionsmitglieder weiter.

„Wir sind hier in der glücklichen Situation, dass wir aktuell kein Thema haben, das so wichtig wäre, dass wir darüber abstimmen müssten“, teilt Susanne Geils der Redaktion mit. Erst für den 6. Mai sei der nächste Verwaltungsausschuss geplant, so die Bürgermeisterin von Ritterhude. Einen Tag später solle eine Ratssitzung stattfinden. "Bis dahin kann noch viel passieren.“ Für den Fraktionsvorsitzenden der SPD Ritterhude, Jürgen Kuck, sind zurzeit höchstens Beratungen im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss (VA) denkbar. Wegen der geringen Zahl an Mitgliedern. „Der Rat besteht aus 30 Personen“, so Kuck. Unter den geltenden Abstandsregeln sei da kein passender Raum zu finden. „Ausgeschlossen.“ Aber es gebe ja auch keine drängenden Themen. Allein der Entschluss über den Erlass der Kita-Gebühren hätte eine VA-Sitzung nötig gemacht – wenn die Politiker nicht bereits vor Jahren eine Entscheidung über die Erstattung dieser Gebühren getroffen und in die Satzung aufgenommen hätten. Damals sei die Betreuung während der Tarifverhandlungen über Wochen ausgefallen. Das Thema sei also bereits politisch behandelt, eine VA-Sitzung überflüssig. Auf lange Sicht könnten sie so aber keine Politik machen. Innerhalb der Fraktion würden sie mit einer WhatsApp-Gruppe Informationen teilen. „Für Diskussionen ist die Gruppe nicht gedacht“, betont Kuck. Falls dafür Bedarf bestünde, würden sie telefonieren – perspektivisch auch per Telefonkonferenz. Dazu habe es jedoch noch keinen Grund gegeben.

Jürgen Ahlers hält als Fraktionsvorsitzender der Bürgerfraktion telefonisch Kontakt zu seinen Kollegen. Sollten sie konferieren müssen, würde sein Stellvertreter Marco Begerow die Info per WhatsApp weitergeben. Der Fall sei aber noch nicht eingetreten. Es gebe keine Vorlagen aus dem Rathaus. „Die Politik auf Gemeindeebene ist zum Erliegen gekommen“, so Ahlers. Er glaubt, dass dieser politische Stillstand bis Mai durchzuhalten sei. Dann müsse es weitergehen, damit die Verwaltung handeln könne. Ahlers: „Aber jetzt muss das erstmal so funktionieren.“

Von absolutem Stillstand spricht ebenfalls der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Ritterhuder Rat, Wolfgang Hädrich, wenn er die aktuelle Kommunalpolitik beschreibt. Dass die Verwaltung die Situation nutzen und an den Politikern vorbei Entscheidungen treffen könnte, glaubt er nicht. Selbst wenn: „Dann würden wir von unserer Fraktion her direkt einschreiten und eine Ratssitzung einberufen – das ist auch in diesen Zeiten möglich.“ Wenn er in dieser Zeit eine Aufgabe für die Politik sehe, dann sei es die, über Konzepte für die Zukunft nachzudenken, darüber, wie es nach Corona weitergeht, wie Ritterhude sich dann finanziert. Denn dass die Wirtschaft nicht mehr dieselbe sein wird, davon ist er überzeugt.