Rückenschullehrerin Gabriela Gerken (rechts) bietet ab September neue Kurse an. (Ulrike Schumacher)

Osterholz-Scharmbeck. Klingt erst mal paradox, ist aber wirkungsvoll: Um den Rücken zu entspannen, braucht der Bauch Muskeln. Das wissen die Frauen und Männer, die im Krankenhaus der Kreisstadt am Kursus „Rückenschule mal anders“ teilnehmen. Als sie sich noch treffen konnten und nicht wegen der Ausbreitung des Coronavirus zu Hause bleiben mussten, haben sie mit Kursleiterin Gabriela Gerken viel dafür getan, dass der Bauch gestärkt ist.

Das fällt in der Gruppe nun erst einmal flach, aber jede und jeder für sich, rät die staatlich geprüfte Bewegungstherapeutin, Pilatestrainerin und Rückenschullehrerin, könne die Übungen auch zu Hause machen. Und so manche Atem- und Spannungsübung lasse sich sogar unmerklich „beim Einkaufen in der Schlange vor der Kasse“ erledigen.

Wem der Rücken zwickt, der muss etwas dagegen tun. „Den Rücken stärken“ denkt manch einer dann. Ein „klassischer Ansatz“, sagt Gabriela Gerken. Ihr Training weicht davon ab und geht einen anderen Weg. „Rückenschule mal anders“ spricht immerhin so viele Menschen an, dass die Trainerin im Fitness-Raum der Klinik gleich drei aufeinanderfolgende Kurse anbietet. Es ist nicht das einzige Angebot, das das Krankenhaus Osterholz-Scharmbeck in Sachen Gesundheit macht, berichtet Fortbildungskoordinatorin Ilka Christin Weiß. Wassergymnastik steht auf dem Plan, Kurse „rund um den Nacken“, und besonders beliebt sei auch das kreative Kochen. Darüber hinaus lädt das Krankenhaus, das sich für die Gesundheitsangebote auch mit der Volkshochschule und dem Kneipp-Verein vernetzt hat, zu Vorträgen ein.

„Wenn nur die Rückenmuskulatur gestärkt wird, drücken die Muskeln die Wirbel so stark zusammen, dass sich die Knochen nicht frei bewegen können.“ Dann schmerze der Rücken gerade, weil die Muskeln zu viel Druck ausüben. „Ein Schmerz entsteht durch eine Blockade“, erklärt die Kursleiterin. „Wenn wir den Druck nicht lösen, verhärtet sich der Muskel und löst Schmerzen aus.“

In ihrer langen Zeit als Bewegungstrainerin – Gabriela Gerken ist seit dem Jahr 2001 im Beruf – habe sich immer wieder bestätigt: „Wenn sich Muskeln lösen, geben sie die Bandscheiben wieder frei.“ Wie bei den Organen habe der Mensch auch bei den Muskeln Paare. „Wenn die vordere Seite nicht gefordert wird und sich ständig ausruhen darf, ist sie darüber traurig“, sagt die Trainerin. „Wir müssen von der Muskulatur her ins Gleichgewicht kommen“, fügt sie hinzu. „Damit kann man Rückenschmerzen wegbekommen. Man nimmt den Druck weg und verteilt ihn gleichmäßig.“

Dass die Vorderseite des Körpers, die Bauchpartie, auch Augenmerk braucht, zeigt sich in der Trainingsstunde. Aber auch, dass es wichtig ist, in den tiefen Bereich des Körpers zu atmen. „Wir sind oft Flach-Atmer“, weiß Gabriela Gerken. Dabei reiche der Atemzug nur bis kurz unter die Brust. Aber die Lunge erstrecke sich über den ganzen Rippenbogen, wo die Muskeln liegen. „Wer dahin atmet, nimmt mehr Sauerstoff auf und dehnt dadurch die dort liegenden Muskeln“, sagt die Trainerin. „Und ich atme entsprechend auch mehr Giftstoffe aus.“ In ihr Training baut Gabriela Gerken deshalb auch immer wieder Anteile aus dem Pilates ein – „insbesondere die Atemtechnik“. Es gehe darum, die Körpermitte zu dehnen. „Wer gesund atmet, der sieht auch jünger aus“, lautet das lockende Angebot der Trainerin. „Und man kann dann auch die Treppe bis in den zwölften Stock schaffen“, fügt sie hinzu und lacht.

Danach sieht es auf den Trainingsmatten in diesem Moment nicht gerade aus. Die Teilnehmer liegen wie verknotet auf dem Rücken. Die Füße sind aufgestellt, ein Bein ist über das andere geschlagen und dann als Beinpaar seitlich am Boden abgelegt, während der Kopf sich in die entgegengesetzte Richtung dreht. „Jetzt werden Sehnen und Muskeln beansprucht, die wir selten nutzen“, erklärt die Kursleiterin, während sphärische Entspannungsmusik den Raum erfüllt. Hin und wieder auch ein leichtes Stöhnen. „Diese Übung macht uns wesentlich beweglicher“, unterstreicht Gabriela Gerken. „Gerade im unteren Rücken.“ Stöhnen ist erlaubt. Und das Lachen soll im Kurs auch nicht zu kurz kommen. Die Übungen sollen Freude machen und die Lust an der Bewegung wecken.

„Die Bewegung ist uns gegeben, damit wir sie tun“, sagt die Trainerin. Der Mensch verharre so gern in der Stagnation. „Wir bleiben unbewusst in unserer Lieblingshaltung. Das muss man wahrnehmen und verändern.“ Deshalb rät Gabriela Gerken den Teilnehmern, die Bewegung zu variieren. Zum Beispiel auf einem Bein zu stehen und einen Fuß auf einen kleinen Massageball zu drücken, um die Fußsohlen zu massieren.

So beginnt an diesem Tag die Trainingsstunde. Der igelige kleine Ball piekt in die Fußsohle und regt die Durchblutung an. Tief ein- und ausatmend spüren die Teilnehmer in diesen Fuß hinein. „Wie fühlt der sich jetzt an?“, fragt die Trainerin in die Runde, nachdem alle wieder auf zwei Beinen stehen. „Breiter, platter, näher am Boden“, lauten die Antworten. Das Massieren der Fußsohle stimuliere auch andere Körperteile. So wirke der Druck auf dem Fersenrand auf das Becken ein und auch auf Magen und Darm. Nieren, Augen, Kiefer – all das profitiere davon, wenn unter der Fußsohle der Igel-Ball hin und her bewegt wird. Zimperlich braucht die Runde dabei nicht zu sein. „Ihr könnt den Ball auch mal quetschen“, empfiehlt die Trainerin. Dann beschreibt Gabriela Gerken eines der Bilder, mit denen sie gern arbeitet: den goldenen Faden. Er ziehe sich über die Wirbelsäule bis hinauf zum Kopf und darüber hinweg.

„An diesem goldenen Faden ziehen wir uns nun nach oben, und meine Wirbelsäule streckt sich mit jedem Einatmen.“ Beim Ausatmen Schultern fallen lassen, lautet der nächste Hinweis. „Mein Nacken wird frei, ich kann meine Schultern fallen lassen, mit jedem Ausatmen stecke ich die Schulterblattspitzen in die Hosentasche.“ Auf diese Weise, rät die Kursleiterin, könne sich jeder ausrichten. Wer daran denkt, kann in jeder Situation am imaginären goldenen Faden ziehen und für eine aufgerichtete und entspannte Haltung sorgen. So lässt sich auch dem Schlangestehen im Supermarkt noch ein positiver Nebeneffekt abringen.

Zwischendurch sorgen Lockerungsübungen für Erholung. Elastisch in den Knien schwingen die Teilnehmer ihre Arme um den Körper oder schlagen sie wie beim Kraulen im Wasser durch die Luft. Um die Schultern zu lockern, stellen sie sich wieder ein Bild vor: einen Korb voller Laub. Beim Ausatmen drücken die Handflächen die Blätter tiefer in den Korb hinein. Dann geht es auf die Matte. Zeit, sich um den Bauch zu kümmern.

Gabriela Gerken zeichnet vor dem inneren Auge wieder ein Bild. Nämlich das von der „knallengen“ Jeans. Signal, wenn es darum geht, den Beckenboden anzuspannen. Also: „Reißverschluss hochziehen und Bauchnabel Richtung Wirbelsäule“, fordert die Trainerin die Kursteilnehmer auf, bevor die Bauchmuskeln gefordert sind. „Wichtig ist“, sagt sie auch, „dass jeder bei sich selbst bleibt und die Übungen so im eigenen Rhythmus macht, wie es für sie oder ihn passend ist.“ Jetzt, wo alle zu Hause bleiben und die Übungen auf eigene Faust machen müssen, komme allerdings noch eines hinzu: der Kampf gegen den inneren Schweinehund.