Rasenmähen kann störend sein. Verordnungen in den Kommunen regeln, wann es nicht erlaubt ist. (GETTY IMAGES)

Landkreis Osterholz. Der Ritterhuder Peter Wagner (Name von der Redaktion geändert) hat sich gegen 13.30 Uhr zur Mittagsruhe hingelegt. Etwa um 13.05 Uhr dringt ein dröhnendes Geräusch an sein Ohr, er schreckt hoch. Der Krach kommt vom Rasentrimmer seines Nachbarn.

Gudrun Wulfhorst, Leiterin Sachgebiet Sicherheit und Ordnung im Ritterhuder Rathaus rät wie auch Volker Pfeil, ihr Kollege aus dem Rathaus in Osterholz-Scharmbeck in diesem Fall: „Erst einmal miteinander reden.“ Werde die Polizei gerufen, „verhärten sich die Fronten“. Ist die Polizei eingeschaltet, gibt die ihren Bericht weiter an das Ordnungsamt. Das Ordnungsamt verhängt dann wegen einer Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld.

Nach den Worten von Sachgebietsleiterin Gudrun Wulfhorst gibt es in Ritterhude allerdings wenig Beschwerden hinsichtlich des Einsatzes von Rasenmähern in der Mittagszeit. Eher komme es vor, dass sich Bürger über zu laute Musik in den Abend- und Nachtstunden ärgerten, so Wulfhorst. Das Gros der Lärmbelästigungen gebe es in der Kreisstadt auch erst nach 22 Uhr, ist die Erfahrung Pfeils.

In Ritterhude ist Anfang Juli in der Sitzung des Gemeinderates wieder über die sogenannte Verordnung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, auch als Gefahrenabwehrverordnung bezeichnet, beraten und abgestimmt worden. Sie regelt unter anderem die die Mittags- und Nachtruhe. Im Mittelpunkt der Diskussion bei diesem Tagesordnungspunkt stand der Absatz, in dem es um die Mittagsruhe ging.

Während die Grünen sich dafür aussprachen, diesen Passus aus der Verordnung zu streichen, wollten die anderen Fraktionen daran festhalten. Bürgermeisterin Susanne Geils (SPD) sagte dazu, die Ruhezeiten seien so aktuell wie immer. Viele Bürger würden sie genau wegen dieser Probleme aufsuchen. Solche Zeiten sind nach Worten der Bürgermeisterin in einer Gesellschaft, die scheinbar immer egoistischer werde, wichtig.

Der Antrag der Grünen, den Passus über die Mittags- und Ruhezeiten aus der Verordnung zu streichen, erhielt sechs Ja-Stimmen. Drei Ratsmitglieder enthielten sich, und die große Mehrheit lehnte den Antrag ab. Bei der Abstimmung der Verordnung in Gänze stimmten fünf Ratsmitglieder gegen sie, drei enthielten sich, der Rest war dafür.

Verbote genau aufgelistet

Dementsprechend gilt jetzt für die Hammegemeinde, dass „an Sonn- und Feiertagen ganztags und an Werktagen in der Zeit von 13 Uhr bis 15 Uhr und von 20 Uhr bis 8 Uhr“ bestimmte Tätigkeiten verboten sind. Diese verbotenen Tätigkeiten seien nämlich geeignet, „die Ruhe der Nachbarschaft und der Allgemeinheit zu stören“. Damit gefährdeten sie die Gesundheit der betroffenen Personen.

Genau listet die Verordnung auf, welche Tätigkeiten zu den Ruhezeiten untersagt sind. Dazu zählen zum Beispiel Staubsaugen und Ausklopfen im Freien, zu hämmern, zu sägen und zu bohren. Ebenfalls gehört dazu, innerhalb der geschlossenen Bebauung Rasenmäher, Freischneider, Laubsauger und –bläser anzuwerfen.

Wichtig für den lauen Sommerabend im Garten und auf der Terrasse ist zu bedenken: „Tonwiedergabegeräte und Musikinstrumente dürfen nur in einer Lautstärke benutzt werden, die sich außerhalb des eigenen Grundstücks nicht störend auswirkt.“

Zu der Lärmproblematik gibt Oliver Giebel, Pressereferent der AOK Niedersachsen zu bedenken: Ob etwas als Lärm empfunden werde, sei Geschmackssache. „Das lässt sich nicht messen. Messen kann man aber den Schalldruck in Dezibel (dB). Ein anhaltender Schallpegel von 40 Dezibel stört den Schlaf.“ Bei einer Dauerbeschallung von mehr als 85 Dezibel entstehen Giebel zufolge Hörschäden. „Und bei 120 Dezibel ist die Schmerzgrenze erreicht.“

Lärm bedeute aber auch Stress für den gesamten Körper, so der Pressereferent. Folgen könnten nach seinen Worten Unwohlsein, Kopfschmerzen und Schlafstörungen sein. „Dauerlärm kann aber auch zu erhöhtem Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.“

Eine Gefahrenabwehrverordnung gibt es in der Samtgemeinde Hambergen nicht. „Wir sind ländlich strukturiert“, sagt Ingo Laschat vom Ordnungsamt in Hambergen. So werde zum Beispiel der Mittagsruhe durch Gewohnheitsrecht nachgekommen. „Wir suchen im Problemfall das persönliches Gespräch“, sagt Laschat, „ohne gleich juristische Schritte einzuleiten.“ Da reiche manchmal schon ein einfaches Telefonat, um zu einer Lösung für beide Seiten zu kommen.

Kein Rasenmähen am Sonntag

Laschat zufolge geht die Samtgemeinde von der sogenannten Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung der Bundesrepublik hinsichtlich des Lärmschutzes aus. Sie legt die zeitliche Beschränkungen für den Betrieb zahlreicher Maschinen- und Gerätearten in lärmempfindlichen Gebieten fest. So ist es nach dieser Verordnung in allgemeinen und reinen Wohngebieten verboten, Rasenmäher an Sonn- und Feiertagen ganztägig und an Werktagen in der Zeit von 20 bis 7 Uhr zu nutzen.

In diesen Gebieten gelte darüber hinaus für bestimmte „lärmrelevante Geräte“, wie zum Beispiel für Laubbläser und Laubsammler, grundsätzlich auch ein Betriebsverbot in der Zeit von 7 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 17 bis 20 Uhr. Die zuständige Behörde, in der Regel das Ordnungsamt, kann im Einzelfall weitere Einschränkungen festlegen, aber auch Ausnahmen von den zeitlichen Betriebseinschränkungen zulassen.