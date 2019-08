Regisseurin Nina Arena beobachtet die Bewerber bei einer improvisierten Szene. (Peter von Döllen)

Osterholz-Scharmbeck. Die kleine Hexe wird erwischt, wie sie sich heimlich zur Walpurgisnacht auf den Blocksberg schleicht. Dabei ist sie erst 127 Jahre alt und darf dort noch nicht mitmischen. Sie erhält vom Hexenrat noch eine Chance. Sie muss sich in dem Jahr bis zur kommenden Walpurgisnacht bewähren. Das ist die Ausgangssituation für das neue Weihnachtsmärchen des Theaters in OHZ. Die kleine Hexe von Otfried Preußler soll am Freitag, 29. November, im Forum bei Meyerhoff Premiere feiern und den vielen großen und kleinen Kindern die Wartezeit auf Weihnachten versüßen.

Dafür braucht die Scharmbecker Speeldeel, die hinter dem Theater in OHZ steckt, genügend Schauspieler. Die Hauptrollen und viele weitere Figuren werden durch junge Darsteller besetzt. Bei einem Casting diese Woche, konnten sich Interessierte dafür bewerben. Bühnenleiterin Astrid Gries konnte 20 Kinder und Jugendliche in der Scheune auf Gut Sandbeck begrüßen. Viele von ihnen sind schon in der Nachwuchsgruppe „De Plattmüüs“ des Theaters auf der Bühne aktiv oder haben bei den vorherigen Weihnachtsmärchen mitgewirkt. Es gab aber auch einige Neulinge, die das Schauspielen einmal ausprobieren wollen.

Erfahrung mit jungen Schauspielern

Die Regisseurin Nina Arena nahm ihre mögliche Gruppe in Augenschein. Für sie ist es eine Premiere. „Es ist das erste Weihnachtsmärchen, das ich für das Theater in OHZ inszeniere“, sagte sie. Abendstücke hat Arena in Osterholz-Scharmbeck schon mehrfach auf die Bühne gebracht. Fast parallel probt sie gerade die niederdeutsche Komödie Romys Pool ein, mit dem das Theater in OHZ am Sonnabend, 19. Oktober, die neue Saison beginnen will. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist Nina Arena auch nicht fremd. Für andere Bühnen hat sie schon viele Weihnachtsmärchen zur Bühnenreife gebracht. „Neben Regisseurin und Schauspielerin bin ich auch Theatertherapeutin.“

Nina Arena wollte sich beim Casting einen Eindruck der Bewerber machen. Einer nach dem anderen durfte eine kleine Szene aus dem Stück spielen. Hüte und andere Accessoires machten es den Nachwuchsschauspielern leichter, sich in die Rollen der Hexe und deren sprechenden Raben Abraxas einzufühlen. Die kleine Hexe bemüht sich vergeblich an einem Zauber, der es regnen lassen soll. Bei dem anschließenden Zwiegespräch zwischen Hexe und Krähe durften die Teilnehmer ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen. „Ich bin ganz begeistert von den Kindern“, urteilte Nina Arena. „Die haben das wirklich gut gemacht. Ich bin sicher, wir bekommen eine tolle Besetzung zusammen.“ Die 20 Teilnehmer müssen allerdings noch ein wenig auf den Bescheid warten. Nina Arena, Astrid Gries und Edda Hillmann-Quest, die der Regisseurin assistiert, müssen sich noch beraten. Sie machen den jungen Leuten Hoffnung. „Vielleicht können wir allen eine Rolle geben“, erklärte Gries. Ganz sicher war sich das Trio allerdings noch nicht. „Möglicherweise haben wir für einige keine passende Rolle“, bemerkte die Bühnenleiterin. Das habe aber nicht unbedingt etwas mit der Leistung beim Casting zu tun. Beim Theater würden eben die passenden Schauspieler für die zu besetzenden Rollen gesucht. Wer nicht dabei ist, erhält einen Anruf.

Astrid Gries betonte, dass Theater Teamarbeit ist. Wer mitmachen will, muss gegebenenfalls andere Hobbys oder private Dinge hinten anstellen.