Worpswede. Die Menschen und die Pferde, zuweilen auch Vögel: Das sind die Schwerpunkte im Leben und Werk Ulrich Conrads. Der Worpsweder Bildhauer, der in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feiert, ist mehr als nur Künstler. Er ist auch Handwerker und Erfinder, ein Macher, bis ins hohe Alter aktiv und agil. Und er ist ein streitbarer Mann, der sich mit seinen politischen Überzeugungen gegen Mehrheiten und zuweilen auch ins gesellschaftliche Abseits stellt.

Sein Werk ist weit davon entfernt, nur als politisches gedeutet zu werden. Es ist unübersehbar von Feinsinnigkeit, hoher technischer Präzision und kreativem Gestaltungswillen geprägt, immer wieder auch von sakralen Motiven. Und er nimmt es sehr genau mit seiner Kunst: Wenn er über seinen Skulpturenhof im Künstlerdorf führt, dann zückt er immer wieder sein Stofftaschentuch, um die Skulpturen von kleineren Flecken und dem, was die Natur so hinterlässt, zu befreien. Zu jedem Werk weiß Conrad eine Geschichte zu erzählen, und immer kann er sicher sagen, welches die optimale Perspektive für ein Foto wäre.

Immer wieder Pferde

An zentraler Stelle seines Gartens steht eine Frau mit Kind. Ein Abbild seiner eigenen Mutter, die starb, als er erst zwei Jahre alt war. „So habe ich sie mir selber geschaffen, und jetzt freue ich mich immer, wenn ich sie sehe“, sagt Conrad. Ein steigender Hengst, im Original überlebensgroß, steht in einer verkleinerten Variante auf einem Sockel daneben. Ein anderes Pferd hat er in eine Art futuristische Rüstung gesteckt: seine Auseinandersetzung zum Thema Mensch und Technik. Von der einen Seite betrachtet beherrscht der Reiter das Tier, geht man aber drum herum, kippen die Machtverhältnisse: Auf der anderen Seite verrät der Gesichtsausdruck des Menschen, dass er kaum mehr in der Lage ist, das Pferd – oder ist es eine Maschine? – zu kontrollieren.

Ulrich Conrad, geboren 1930 in Bacharach am Rhein, kam 1954 nach Worpswede, auch auf Empfehlung seiner Dozentin, der Hoetger-Schülerin Emy Roeder. Er konnte ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück relativ günstig kaufen und begann eigenhändig, das erste Gebäude darauf zu errichten. Mauern und Zimmern hatte er neben der Bau- und Kunstschule in Mainz gelernt, die er mit dem Staatsexamen abschloss, ebenso den Umgang mit Tieren. Er kam mit einer jungen Familie, zu der bald vier Kinder gehörten. Schnell gesellte sich auch noch ein Pferd dazu. „Das war natürlich ein Risiko“, erinnert er sich. Schon so war das Geld eher knapp, dann aber kam es anders: Die Pferde, so sagt er heute, hätten ihn und die Seinen ernährt. Conrad erfand eine spezielle Trense, ein Mundstück, das viel besser als bisherige Modelle mit der Anatomie des Pferdes harmonierte. Dafür meldete er ein Patent an und profitierte über Jahrzehnte davon.

Noch heute ist er ein Bastler. So sind ihm etwa die gängigen Modellierwerkzeuge für Ton nicht fein genug; also macht er sich eigene. Auch Öfen für den Bronzeguss hat er selber gebaut, er hat Steinmetze und Ziseleure ausgebildet und mit ehemaligen Strafgefangenen gearbeitet. Ebenso hat er als Architekt gewirkt: Conrad ist verantwortlich für die katholische Kapelle Maria Frieden in Worpswede. Auch für andere Kirchen und die Diakonie hat er Arbeiten geschaffen, unter anderem sind sie in Lilienthal oder Rotenburg zu sehen. Werke von ihm sind zudem im öffentlichen Raum präsent, beispielsweise sein Relief „Die sieben fetten und die sieben mageren Jahre“ am Gebäude der Worpsweder Sparkasse an der Bergstraße.

Täglich verbringt der 90-Jährige viel Zeit in seinem Atelier: „Drei Stunden am Vormittag und vier am Nachmittag, auch sonnabends“, erzählt er. Das ist mehr als eine 40-Stunden-Woche, aber davon will Ulrich Conrad nichts wissen: „Ich sehe das nicht als Arbeit, ich fühle mich nirgends so wohl wie in meinem Atelier.“ Umgeben ist er dort von einer Vielzahl seiner Werke, von Motiven, die sich zum Teil in ähnlicher Form auch schon im Skulpturengarten zeigten. Sie verhandeln religiöse und antike Themen ebenso wie aktuelle.

Die noch unfertigen Wachsabdrücke einer neuen Figurengruppe zum antiken Thema "Das Urteil des Paris" im Atelier. (Lars Fischer)

Zurzeit arbeitet er an einer Figurengruppe zum Urteil des Paris aus der griechischen Mythologie und an einer Büste der Richterin Kirsten Heisig, die sich laut Polizeiermittlungen 2010 das Leben nahm. Wenn er über diese Arbeiten spricht, dann schimmern politische Überzeugungen durch, die so gar nicht zu dem einfühlsamen Künstler und der freundlichen Person Conrads zu passen scheinen. Noch weniger dazu, dass er Ende der 1970er-Jahre an der Gründung der Partei Die Grünen beteiligt war.

Er bleibt im Vagen, behauptet, Heisig, die mit dem sogenannten Neuköllner Modell eine schnellere Strafverfolgung von jugendlichen Tätern etablieren wollte, sei ermordet worden. Eines der Themen, die ihn immer wieder umtreiben, ist die Schuld Deutschlands am Zweiten Weltkrieg. Er sagt nur: „Die Sieger schreiben die Geschichte“ und lässt durchblicken, dass er seriösen Historikern misstraut.

Darin scheint er sich mit seinem Sohn Jo Conrad einig. Der zählt laut der Tageszeitung die taz „zu den führenden Verschwörungstheoretikern in Deutschland“, der in seinem Online-Kanal „Bewusst-TV“ laut Hamburger Innenbehörde auch mit „antisemitischen Klischees“ argumentiere. Wie das wiederum zum Vater passt, der in seinem früheren Pferdestall auch einen Entwurf für das Berliner Denkmal für die ermordeten Juden Europas ausstellt, ist kaum erklärlich. Aber auch zwischen Werk und Haltung Ulrich Conrads bleibt eine tiefe Ambivalenz.

Zur Sache

„Von Bacharach nach Worpswede“

Der Autor Gerd Laudert, wie Ulrich Conrad in der Region Bacharach geboren, hat in einer Schriftenreihe des dortigen Geschichtsvereins eine Biografie Ulrich Conrads mit dem Titel „Von Bacharach nach Worpswede“ veröffentlicht. Auf 102 Seiten stellt er mit vielen Abbildungen das Schaffen dar, kommt in einer Nachbemerkung aber auch auf die politische Haltung des Künstlers zu sprechen. Das Paperback mit der ISBN-Nummer 978-3-928022-25-5 ist zum Preis von elf Euro online unter www.geschichtsverein-bacharach.de oder per Post an den Geschichtsverein Bacharach, Postfach 1139 in 55419 Bacharach, zu bestellen.