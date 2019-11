Bürgermeister Dieter Langmaack. (Brigitte Lange)

Dieter Langmaack: Neben dem aktuellen Umweltthema beschäftigen mich die künftigen und aktuellen Aufgaben unserer Gemeinde und Samtgemeinde.

Wladimir Romanow von Noah Fitz.

Finanzierung der neuen Kita, um die Folgebelastung unseres Haushaltes künftig in einem tragfähigen Rahmen zu halten.

Ich verbringe am liebsten viele harmonische und turbulente Stunden mit unserer großen Familie und allen Enkeln.

Die Menschen besinnen sich auf ihre wahren Aufgaben und sorgen für die Abwahl aller Populisten der Welt.

Angela Merkel, deren politische Leistungen oft verkannt werden.

Polizist.

Eine LP der Band The Who.

Nichts. Wir alle machen Fehler, die zum Leben gehören. Mit Gelassenheit und Dankbarkeit wird unser weiteres Handeln positiv beeinflusst. Die Erfahrung gewinnt eine größere Bedeutung.

... ein Großteil der Menschen ihren Lebensraum darin sehen, ständig über alles zu nörgeln, ihrer Unzufriedenheit mit der Politik, den Verantwortlichen der Wirtschaft, den Andersdenkenden, den Immigranten und der allgemeinen Situation freien Lauf lassen.

Zur Person

Dieter Langmaack,

ist gebürtiger Schleswig-Holsteiner, zog 1988 in die Gemeinde Lübberstedt. Bis 1996 führte er in Bremen ein Sportartikelgeschäft, bevor er sich 1996 zur Ruhe setzte. 1999 trat er der CDU bei. Seit 2006 ist er Bürgermeister in Lübberstedt.