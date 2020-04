Denis Götze, Gruppenleiter der Küche bei Maribondo, bereitet die Aktion "Mittagsessen für einen Euro" vor. (Christian Kosak)

Die Verunsicherung über das neuartige Coronavirus sei groß gewesen, sagt Christiane Aping, Leiterin der Schule am Klosterplatz. „Die Situation war nicht überschaubar. Wir haben viel mit den Schülerinnen und Schülern darüber gesprochen.“ Hände waschen und Abstand halten wurde auf den Lehrplan gesetzt. Seit dem 13. März ist die Förderschule geschlossen. Die Schulleiterin und ihre Stellvertreterin Ute Licht planen für die Zeit danach, wenn die Schule wieder öffnen darf.

„Wir müssen unserem Bildungsauftrag nachkommen und die Gesundheit der Schüler gewährleisten“, sagt die Konrektorin Licht. Ein bis zwei Schüler pro Klasse gehörten zu einer Risikogruppe. Außerdem finde das Lernen an der Förderschule anders statt. Der Kontakt zu den Schüler sei sehr eng, ähnlich wie in der Pflege. Manche Schüler würden gewickelt, andere zur Toilette begleitet. Essen werde oft angereicht. Schülerinnen und Schüler werden in Kleinbussen gebracht – die häufig von Senioren gefahren werden. „Wir müssen eine Risikoabschätzung vornehmen“, sagt Aping. Handschuhe und Desinfektionsmittel seien vorhanden. Mehr Schutzausrüstung gebe es nicht. „Letztendlich sind wir nicht bedacht worden.“ Andererseits sei ein aufwendiger Schutz bei vielen Schülerinnen und Schülern mit geistiger Beeinträchtigung aber auch nicht möglich, so Aping. „Eine Vermummung würde die Schüler verängstigen.“ Die Schule stehe in engem Austausch mit der Schulbehörde und dem Gesundheitsamt über die weiteren Maßnahmen.

In Kurzarbeit

Auch die Werkstatt für behinderte Menschen der Stiftung Maribondo da Floresta ist seit Mitte März geschlossen. Um die Ware in den Lagern der Gastronomiebetriebe, die Maribondo betreibt, nicht verkommen zu lassen, wurde die Aktion „Mittagessen für einen Euro“ ins Leben gerufen. Drei Leute, ein Koch, eine Servicekraft und ein Fahrer, seien im Einsatz, um Menschen in der Region mit frischem Essen zu versorgen, erzählt Geschäftsführer Erwin Bienewald. Wer sich als hilfsbedürftig ausweisen könne, zum Beispiel mit dem Ausweis einer Tafel oder einem Grundsicherungsbescheid, bezahle einen Euro pro Essen. Alle anderen Kunden zahlten 2,50 Euro. Menschen, die ihre Wohnungen nicht verlassen könnten oder dürften sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder der Alten- und Krankenpflege würden beliefert. „Wir bekommen überwiegend Anrufe von den Tafeln“, sagt Bienewald. Für alle anderen stünden die Mittagessen ab 9 Uhr morgens abholbereit in den Supermärkten von Maribondo in Bremen und in Niedersachsen und von 8 bis 14 Uhr im Maribondo-Freizeitzentrum in der Bahnhofstraße in Osterholz-Scharmbeck. Wünschenswert sei, so Bienewald, wenn die Essen für jeden Tag unter Telefon 0 47 91 / 9 64 34 20 vorbestellt würden.

Rund 100 Maribondo-Mitarbeiter seien derzeit in Kurzarbeit, gut 50 von ihnen haben eine Beeinträchtigung. „Wir bekommen jeden Tag Anfragen, wann man wieder anfangen könnte zu arbeiten“, erzählt Bienewald. Normalerweise fragten seine Angestellten danach, wann sie Urlaub hätten – nun „falle ihnen die Decke auf den Kopf“.

Als problematisch empfindet Erwin Bienewald die Situation in den Wohneinrichtungen der Stiftung. Es herrsche Aufnahmestopp und Besuchsverbot. Nur die Betreuer hätten noch Zutritt. Wie auch alle anderen Bürger, müssten die Bewohner das Kontaktverbot wahren. Allerdings sei es schwierig, Menschen mit Behinderung dazu zu bewegen, zu Hause zu bleiben, so Bienewald. Es beeindrucke sie zwar, wenn man erkläre, dass sie sehr krank werden könnten – die Zusammenhänge verstünden sie aber nicht. „Sie sind es gewohnt, ihren Kaffeeklatsch zu haben.“ Um die Situation besser zu kontrollieren, hätten die Einrichtungen derzeit ihren Betreuungsstab erhöht. Dennoch hätten die Bewohner teilweise nun erst mal bei ihren Familien unterkommen müssen.

Covid-19-Fälle habe es bei Maribondo bisher noch nicht gegeben, so Bienewald. Isolierzimmer seien aber vorbereitet und Desinfektionsmittel bei Apotheken bestellt. Nur Schutzkleidung hätten die Einrichtungen nicht. „Die bekommen wir über das Gesundheitsamt. Aber nur, wenn wir einen Verdachtsfall haben.“ Darum kümmert sich die Stiftung selbst um Schutzausrüstung; vier Personen nähten nun Gesichtsmasken für Maribondo und andere Einrichtungen, so Bienewald. „Sie sind motiviert dabei.“ Damit auch andere Interessierte mitarbeiten können, sei die Stiftung auf der Suche nach weiteren Nähmaschinen. „Wir haben auch schon überlegt, Müllsäcke umzunähen und als Schutzkleidung zu nutzen.“

Kontakt über Telefon

Auch beim Regionalcenter der Werkstatt Nord in Osterholz-Scharmbeck sind die Schotten dicht und die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause. „Wir haben 16 Beschäftigte an Einzelaußenplätzen, im Supermarkt, beim Fliesenleger oder im Hotel“, sagt Dirk Dieling, Leiter des Regionalcenters. In Abstimmung mit den Unternehmen und der Werkstatt Nord hätten sich zehn von ihnen dazu entschieden weiterzuarbeiten. „Ihre Jobcoaches halten weiter Kontakt zu ihnen. Am Telefon und wenn nötig auch persönlich, mit dem nötigen Abstand.“

Für die Zeit nach dem Betretungsverbot plane die Werkstatt Nord, die Produktion von Behelfsmasken aufzubauen, so Dieling. „Wir haben bereits Anfragen von Wohnheimen und Pflegeheimen erhalten.“ Gerade arbeite die Werkstatt Nord an internen Lösungen für den Wiedereinstieg, der eventuell nach dem 18. April stattfinden könne. „Unsere Mitarbeiter werden wohl stufenweise zurückkehren.“ Wer zur Risikogruppe gehöre, bleibe weiterhin zu Hause – bei der Werkstatt Nord betreffe das rund die Hälfte der Mitarbeiter. Die Einrichtung stehe in engem Austausch mit Eltern, Betreuern und Wohnträgern; gut 50 Prozent der Beschäftigten wohnten bei der Lebenshilfe Osterholz-Scharmbeck.

Trotz Umsatzeinbußen zahle die Werkstatt Nord derzeit Gehälter weiter – und überlegt, wie sie Ausgleichszahlungen erhalten könnte. Eine Möglichkeit sei das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG), dass im Zuge der Corona-Krise auf den Weg gebracht worden ist, glaubt Dieling. „Sozialbetriebe sind dazu aufgefordert, ihr Personal anderen Betrieben zur Verfügung zu stellen“, sagt der Leiter. „Wir stimmen mit der Lebenshilfe ab, ob wir unser Personal in ihren Wohnheimen mit einsetzen, um die Mitarbeiter dort zu entlasten.“ Auch die Beschäftigten mit einer Behinderung bekämen ihr Entgelt, dass normalerweise durch die Aufträge, die die Werkstatt Nord erhält, refinanziert werde. Aber die Einrichtung habe gesetzlich vorgeschriebene Rücklagen, auf die sie nun zurückgreifen könnten.

Für die Menschen im Berufsbildungsbereich würden derzeit individuelle Lernmaterialien zusammengestellt. „Wir haben erst mal ganz allgemeine Lernbriefe verschickt und telefonisch Kontakt gesucht“, sagt Dieling Nun arbeite man daran, die Lernmaterialien auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer anzupassen. Der Sozialdienst der Werkstatt Nord sei weiterhin erreichbar und vor allem Menschen, die alleine wohnen, eine Unterstützung, erklärt der Regionalleiter. Wie auch bei Maribondo laute eine der meistgestelltesten Fragen: Wann kann ich wieder arbeiten?