Axstedt. Wohlthöfen erhält einen eigenen Infokasten, in dem alle Informationen der Gemeinde ausgehängt werden. Die Mitglieder des Axstedter Bauausschusses stimmten bei einer Sitzung am Donnerstag einstimmig dafür. Zwei Anwohnerinnen wollen den Kasten betreuen. Sie hoffen, dass sich Wolthöfener wieder mehr informieren und der Ortsteil und das übrige Axstedt vorsichtig wieder zusammengeführt werden können. Die Bürger dort fühlen sich schon lange vergessen und vernachlässigt. Das hatten sie bei einer Bürgerversammlung, bei der es ursprünglich um den geplanten Behälter für Flüssigdünger auf dem Raisa-Gelände ging, mit Nachdruck zum Ausdruck gebracht.

Die Sitzung diese Woche verlief auffallend ruhig und konstruktiv. Wohl auch, weil die Ausschussmitglieder eine Sanierung der Straßen und Fußwege in dem Ortsteil an erster Stelle bei der Dringlichkeitsliste sehen. Sie hatten sich bei einer Bereisung Punkte in Axstedt angesehen. Mit den Erkenntnissen aus dieser Begutachtung wurde eine Liste erstellt, auf der die Straßen Am Borgsberg, Keilstraße, Wohlthöfener Straße, Forststraße sowie der Geh- und Radweg der Wohlthöfener Straße stehen. Die Verwaltung soll dazu die Kosten ermitteln. Erst bei den Haushaltsberatungen für die Jahre 2020 und 2021 soll dann eine Reihenfolge festgelegt werden.

Wohlthöfen hat Priorität

Priorität hat aber offenbar Wohlthöfen. „Ich war erschrocken bei der Bereisung“, erklärte Harald Giese (SPD). Und Dagmar Bierwald (CDU) teilte die Einschätzung. „Das ist schon gravierend“, meinte sie. Allerdings stellte Giese auch fest, dass es „eine Menge Holz“ ist, was dort abgearbeitet werden muss. In einem oder in zwei Jahren dürfte das seiner Meinung nach nicht zu bewältigen sein. „Wir müssen sehen, was die Haushalte hergeben.“ Eine Anwohnerin brachte es später in der Einwohnerfragestunde auf den Punkt: „Das ist wie beim Zahnarzt. Wer jahrzehntelang nichts tut, hat irgendwann nur noch Stummeln im Mund.“ Unabhängig davon soll der Bauhof unfallträchtige Stellen beim Rad- und Fußweg der Wohlthöfener Straße beseitigen.

In diesem Zusammenhang wies Bürgermeister Udo Mester darauf hin, dass Anwohner in der Pflicht stehen, Gehwege zu reinigen und zu pflegen. Er appellierte zudem an Reiter, Rücksicht zu nehmen. Die sollten sich auf den Straßen halten. Die Hufe würden Seitenräumen und Gehwegen ziemlich zusetzen. Im Sinn hatte er dabei vor allem die Oldendorfer Straße.

Auf Anregung von Norbert Bullwinkel (SPD) will die Gemeinde Axstedt künftig mehr Demokratie wagen. Ab 2020 sollen zunächst zwei Termine jährlich für ein Bürgerforum gemacht werden. Dort könnten Bürger und Ratsmitglieder miteinander diskutieren und sich austauschen. Sollte es „brenzlige“ Themen geben, sollen weitere Foren außerhalb der turnusmäßigen Termine anberaumt werden. Bei Udo Mester klang allerdings ein wenig Skepsis durch. Angesichts der geringen Beteiligung der Bürger an Sitzungen, sei ungewiss, wie ein Bürgerforum angenommen wird. Einen Versuch sei es aber wert. Wie seine Ratskollegen betonte auch Mester, dass sie auch künftig während der Sitzungen zur Verfügung stehen werden. Sie seien darüber hinaus jederzeit ansprechbar.

Die geplante Aufstellung weiterer Straßenlampen wird zunächst verschoben, weil die Ausschreibung kein annehmbares Angebot einbrachte. Die Ausschreibung soll nun in überarbeiteten Form wiederholt werden.