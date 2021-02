Längst nicht alle Kinder mit Beeinträchtigungen können aktuell die Schulen besuchen. (Holger Hollemann)

Herr Fricke, wie beurteilen Sie die Situation von beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern in der Corona-Pandemie?

Reinhard Fricke: Wir kriegen unterschiedliche Rückmeldungen, auch abhängig von der Art der Beeinträchtigung. Schüler mit Autismus scheinen teilweise erstaunlich gut mit dem Homeschooling zurechtzukommen. Für andere Schüler mit Problemen in der geistigen Entwicklung, zum Beispiel nicht-sprechende Kinder, wäre eigentlich Präsenzunterricht geboten. Manchmal ist das aber aufgrund der Umstände nicht möglich. Es geht darum, die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten, aber gleichzeitig die Kollegen zu schützen. Das ist ein Spannungsfeld.

Die Fachkräfte arbeiten bis an die Grenzen ihrer Kräfte. Es ist kein Geheimnis, dass es teilweise an Personal mangelt. Das Land Niedersachsen stellt jetzt ein, das ist ein guter Schritt. Aber es geht nicht nur um die Mittel, sondern auch um die Arbeitsbedingungen. Die müssen attraktiver werden. Zu Beginn der Pandemie kamen außerdem Klagen über ungeklärte Zuständigkeiten. Wer beantragt was wo? Da braucht es unbürokratische Lösungen und einen festen Ansprechpartner, das klappt mittlerweile besser.

Reinhard Fricke. (FR)

Die Gefahr sehe ich durchaus, ja. Inklusion bedeutet Teilhabe, und die darf auch in diesen schwierigen Zeiten nicht ins Stocken geraten.

Ich plädiere immer wieder für Multiprofessionalität. Heißt: Wer kann was leisten? Wie können mehrere Seiten bestmöglich unterstützen? Dazu gehört zum Beispiel, ein enges Netz zu den Eltern und der Kinder- und Jugendsozialhilfe aufzubauen. Und vielleicht muss man auch neue Regelungen schaffen, die für alle Schüler mit gleichen Voraussetzungen gleich gelten – egal, ob sie eine Förderschule oder eine Regelschule besuchen.

Man weiß ja nicht erst seit der Pisa-Studie, dass die soziale Herkunft viel ausmacht. Wer es eh schon schwer hat und abgehängt ist, spürt das jetzt noch drastischer. Die Pandemie dauert ein Jahr an, das ist vor allem für Grundschüler ein enorm langer Zeitraum. Es gibt Vereinbarungen, betroffene Familien mit allen Kräften zu unterstützen. Wir sind in vielen Dingen noch am Anfang, aber haben auch schon viel umgesetzt. Beispiel: Den Präsenzunterricht für Förderschüler möglichst aufrechtzuerhalten, hatte und hat in Niedersachsen, anders als in anderen Bundesländern, immer einen hohen Stellenwert.

Das Gespräch führte Felix Wendler.

Zur Person

Reinhard Fricke

ist niedersächsischer Landesvorsitzender im Fachverband Sonderpädagogik. Der Verband arbeitet unter anderem mit Universitäten und dem Kultusministerium zusammen.