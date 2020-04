Nach fünf Wochen Australien musste Mia Ohlsen wegen der Corona-Pandemie ausgeflogen werden. (FR)

Es sollte ein Abenteuer werden, von dem viele träumen: drei Monate mit dem Rucksack durch Australien. Doch statt in der Hängematte im Outback schläft Mia Ohlsen nun wieder in ihrem Bett in Ritterhude. Die Corona-Pandemie hat ihre Australienreise zwei Monate früher beendet als geplant. Das Auswärtige Amt hat sie und mehr als 240.000 weitere Urlauber in der bisher größten deutschen Rückholaktion nach Hause gebracht. Vergangenen Freitag war die vorerst letzte Maschine mit Rückkehrern in Deutschland gelandet.

„Noch vor ein paar Wochen fuhr ich mit meinen neuen Freunden aus aller Welt durch die Weite Down Unders“, erzählt die 29-jährige Sängerin. Ohlsens einzige Sorge zwischen Koalas und Kängurus: Die hohen australischen Bierpreise und die Frage, ob es wohl geeignete Bäume für die Hängematte gäbe.

40 Stunden für 1400 Kilometer

Dann erreichte die Corona-Pandemie Australien. „Wir waren gerade auf einem Campingplatz im Bundesstaat South Australia auf dem Weg in Richtung Westen, als uns die Nachricht ereilte, dass die westaustralische Grenze in zwei Tagen geschlossen werden würde.“ Es war Anfang April und Ohlsen und ihren Mitreisenden blieben 40 Stunden, um die 1400 Kilometer entfernte Grenze zu erreichen – und damit die Möglichkeit, einen Heimflug ab Perth anzutreten, den sie vor Beginn der Rückholaktion gebucht hatten.

„Am Ende des ersten Tages wussten wir nicht, ob wir es schaffen würden“, sagt Ohlsen. Die Grenze war noch weit entfernt und es kursierten Gerüchte, dass einige Raststätten keinen Diesel mehr hätten. „Doch umkehren war keine Option.“ Letztendlich schaffte Ohlsen es nach Western Australia - drei Stunden vor der Grenzschließung.

Als sie vier Tage später die erste kleine Stadt nach der Wüste erreichte, hatte sich die Lage bereits verändert: „Mein Rückflug war gestrichen worden, Rückerstattung ausgeschlossen.“ Fast alle Fluglinien hatten den Betrieb eingestellt; zeitweise kosteten Flüge mehrere tausend Euro. „Inzwischen war es uns nicht mal mehr erlaubt, von einer Region in die nächste zu wechseln“, sagt Ohlsen. Campingplätze, Nationalparks und Hostels waren dabei, ihren Betrieb einzustellen. „Wir wussten nicht mehr wohin, da wir in unseren Autos lebten.“ Die Stimmung der Australier gegenüber Reisenden drohte zu kippen. „In den Supermärkten schienen wir nicht mehr erwünscht zu sein und in den Medien wurde uns nahe gelegt, wir sollen nach Hause fliegen.“

Dann erreichte sie die Nachricht, dass die Bundesregierung eine Rückholaktion für Reisende startet. Die Registrierung war unkompliziert, aber die Internetseite brach unter der Last der Anfragen häufig zusammen. Anderthalb Wochen dauerte es von der Anmeldung bis zum Rückflug. „Die Deutsche Botschaft stellte mir eine Bescheinigung aus, die es mir erlaubte, die Regionalgrenzen zu überqueren, um den Flughafen zu erreichen.“ Mehrere Polizeiautos sicherten die Grenzen; bis zum Schluss bangte Ohlsen, ob sie den Flughafen wirklich erreichen wird.

Abflug von einem leeren Flughafen

In Perth dann die Überraschung: „Der gesamte Flughafen war komplett leer und so still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Ein ganzer Flughafen für uns alleine.“ Die Stimmung unter den Flugbegleitern und den anderen Passagieren war gut – auch wenn es keinen Bordservice gab und die Monitore während des Fluges ausblieben. „Viele waren einfach erleichtert, aus dieser Ungewissheit herauszukommen.“ Ausgestattet mit Mundschutz und Handschuhen verteilten die Flugbegleiter Essenspakete. Jeder Passagier hatte zwei Plätze für sich. Nach zwanzig Stunden und einem Tankstopp in Bangkok landete Ohlsen schließlich in Frankfurt. In Kleingruppen verließen die Rückkehrer die Maschine.

Zurück in Deutschland gab es laut Ohlsen keine Hinweise, wie sie sich zu verhalten habe. Die Regelung, dass Reisende aus dem Ausland in eine zweiwöchige Quarantäne müssen, wurde erst nach ihrer Rückkehr erlassen. „Ich habe mich selbst zwei Wochen isoliert, mir war das lieber.“ Was Mia Ohlsen die Rückholaktion gekostet hat, weiß sie bisher nicht. „Es wird sich ungefähr auf die Kosten eines normalen Economy Flugs belaufen.“ Auch wenn es eine „verrückte Situation“ war, ist Ohlsen erleichtert, zurück in Ritterhude zu sein. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass am Ende alles so gut geklappt hat und ich wieder sicher zu Hause bin. Die nächste Reise kommt bestimmt.“