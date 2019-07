Der Schlauch ist beim Einzug noch flexibel. Er wird dann mit warmem Wasser ausgehärtet. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Die Straße am Fuhrenkamp in Scharmbeckstotel erfreut sich einer ruhigen Sackgassenlage. Schon von Weitem ist daher das nicht einmal sonderlich laute Arbeitsgeräusch des Generators zu vernehmen, der in einem der drei Fahrzeuge werkelt, mit denen eine Spezialfirma aus Lehrte vor einer guten Woche zur Schmutzwasser-Kanalsanierung angerückt war. „Mit dem Hauptkanal werden wir noch in dieser Woche fertig“, kündigt Thomas Schnakenberg vom Entwässerungsteam der Osterholzer Stadtwerke an.

Im Auftrag des regionalen Energieversorgers wendet das Unternehmen aus dem Großraum Hannover bei der Wartung des im Untergrund verlaufenden Rohrsystems ein sogenanntes geschlossenes Verfahren an. Minimalinvasiv. Die Vorzüge weiß der gelernte Umwelttechniker zu schätzen. Die Leitungen bleiben nämlich, wo sie sind. Erdaushub entfällt. „Es muss nicht gegraben und wieder verfüllt werden. Das spart Zeit und erspart den Anwohnern unnötige Belästigungen.“ Und es wirkt kostendämpfend, so der ergänzende Hinweis von Jürgen Möller, Sprecher der Stadtwerke.

Mit größter Behutsamkeit wird der Inliner von den Fachleuten aus Lehrte in den Hauptkanal eingefädelt. (Christian Kosak)

An die Stelle der Ausgrabungen hat der Fortschritt die sogenannte Schlauchliner-Methode gesetzt. In das defekte Entwässerungsrohr wird ein mit Kunstharz getränkter Textilschlauch eingefädelt, nachdem er zuvor umgestülpt oder – wie es in der Fachsprache heißt – inversiert worden ist. "Wie eine umgekrempelte Socke“, so Schnakenberg. Durch die Inversion wird das Trägermaterial geschont, wenn es per Wasserdruck vorgetrieben wird. Der Schlauch wird an die Rohrwand gepresst. In der Folge erfährt er noch eine Behandlung mit auf 70 Grad erwärmtem Wasser, damit die Aushärtung des Zwei-Komponenten-Epoxidharzes beschleunigt wird.

Insgesamt acht Wochen sind für die Systempflege veranschlagt worden. Die Männer aus Lehrte liegen gut in der Zeit. „Die jetzt durch die Schlauchliner verschlossenen Hausanschlüsse und Zuläufe müssen jetzt wieder aufgefräst werden und Hutprofile gesetzt werden, damit ein durchgängiger Anschlusskragen entsteht“, beschreibt Schnakenberg den nächsten Arbeitsschritt. Vor der Installation der Schläuche waren noch jede Menge Vorbehandlungen nötig. So hatte zunächst ein auf Rädern gesetzter Kamera-Roboter den Kanal befahren. Er war mit einem Zählwerk ausgerüstet, damit die verschiedenen Zuläufe in den Hauptkanal verortet werden konnten. In der Folge hobelte ein Fräs-Roboter die Innenseite der Rohre glatt, damit die Schläuche sich ideal ins Rund fügen können. An einigen Stellen haben sich Ablagerungen festgesetzt, an anderen sich Baumwurzeln durch Risse gebohrt.

Saubere Sache: ein Blick ins Innere des für die Kanalsanierung benötigten Spezialfahrzeugs. (Christian Kosak)

„Während der Verlegung des Inliners wird das Abwasser mit Pumpen und Schläuchen oberirdisch umgeleitet“, führt Möller weiter aus. Der erfolgreiche Ablauf erfordere eine sehr genaue Koordination.

Kurvenreicher Verlauf

Die besondere Herausforderung der Sanierung im Bereich Grenzstraße / Fuhrenkamp besteht im kurvenreichen Verlauf des teils auf Privatgrundstücken verlegten, teilweise durch Felder verlaufenden Kanals. Die Schächte waren somit für die Spezialisten und vor allem für ihr Equipment schwer zugänglich. Nicht zuletzt aus diesem Grund setzte sich bei der Ausschreibung das von der Lehrter Fachfirma angebotene Verfahren durch. Bei einer Sanierung, die 2018 in Lintel vorgenommen wurde, kam für die Aushärtung des Harzes nicht erwärmtes Wasser, sondern UV-Licht zur Anwendung.

Die Stadtwerke lassen das Kanalnetz regelmäßig mit Videokameras inspizieren. Beschädigungen führen dazu, dass Schmutzwasser durch Risse oder Löcher in den Untergrund entweicht und so für umweltschädliche Verunreinigungen sorgt. Umgekehrt dringen Grundwasser und Sand in den Kanal ein.

Jährlich investieren die Stadtwerke über eine Million Euro in den Bereich Entwässerung. Das gesamte Kanalnetz der Stadtwerke fächert sich in der Kreisstadt auf einer Länge von 282 Kilometern auf. Etwa 120 000 Euro kostet die Sanierung der rund 560 Meter im Bereich Grenzstraße / Am Fuhrenkamp. Sie ist dafür recht nachhaltig. Schnakenberg: „Das Material hat eine Lebensdauer von rund 50 Jahren.“