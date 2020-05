Der ehemalige Polizeibeamte Martin Erftenbeck, Annette Marquardt von der Staatsanwaltschaft Verden und der Rechtsmediziner Professor Klaus Büschel (von links) haben ein Buch über Tötungsdelikte im norddeutschen Raum geschrieben. (FR)

Landkreis Osterholz. Nüchtern und gleichwohl spannend liest sich „Wahrheit - Tote haben Recht(e)“. Das Buch haben drei Autoren geschrieben: Staatsanwältin Annette Marquardt von der Staatsanwaltschaft Verden, der Polizeibeamte Martin Erftenbeck und Professor Klaus Püschel vom Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Martin Erftenbeck war seit 1995 Leiter des Fachkommissariats 1 und der Mordkommission der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Seit 2016 bis zu seiner Pension 2017 leitete er auch den Zentralen Kriminaldienst der Inspektion.

Das Autorenteam verspricht Fachkompetenz. Bei den geschilderten Schicksalen handelt es sich nicht um Fernsehtote. Die auf verschiedene Art und Weise zu Tode gekommenen Menschen haben einmal wirklich gelebt. Die beschriebenen Fälle spielen alle im norddeutschen Raum - unter anderem in Osterholz-Scharmbeck, der näheren Umgebung und in Bremen.

„Wir Kriminalisten, Juristen und Rechtsmediziner verstehen uns als Anwälte der Toten“, schreiben die Autoren in ihrem Nachwort. Ihnen zufolge ist der Tod sprachlos. „Die Toten können nichts mehr sagen, sie können nicht erzählen, was mit ihnen geschehen ist.“ Um das nicht als letztes Wort stehen zu lassen, dafür träten sie ein, lassen die Verfasser im Nachwort wissen.

Zwölf Fälle, jeder anders gelagert, werden vorgestellt. Einer handelt beispielsweise davon, wie eine Mutter ihr gerade geborenes Baby umbringt. Bei einem weiteren geht es um eine schon zu den Akten gelegte Vergewaltigung mit tödlichen Ausgang, eine Tat, die nach Jahren wieder aufgegriffen wird. An einer Straße durch ein Waldgebiet wird ein Mann erschossen hinter dem Steuer seines Autos aufgefunden.

Jeder Fall beginnt in der Regel mit einer kurzen Skizze zum Toten, zum Tatort und dem entsprechenden Tötungsdelikt. Danach entfalten der Polizeibeamte, die Staatsanwältin und der Rechtsmediziner in unterschiedlicher Reihenfolge und im Wechsel ihre Sichtweisen, Einschätzungen, den Verlauf der Ermittlungen und ihre Zusammenarbeit.

Reale Einblicke

Die Autoren geben zudem reale Einblicke in ihre Arbeit, deren Organisation, Probleme und Methoden. „Die Arbeit der Ermittler ist vergleichbar mit der Zusammensetzung eines riesigen Puzzles oder Mosaiks“, beschreiben die Autoren das Vorgehen. Manchmal seien Hunderte oder Tausende von Puzzleteilen notwendig, um ein klares Gesamtbild zu erhalten. Dazu informiert Rechtsmediziner Püschel detailliert über seine Befunde. Sie spiegeln auch wieder, was das Opfer im Überlebenskampf erleiden musste.

Manches aus Kriminalfilmen bekannte Klischee fällt in sich zusammen. In einem Fall sei beispielsweise noch nachts eine 40-köpfige Mordkommission gebildet worden, erinnert sich Erftenbeck. Es machten sich eben nicht nur einer, zwei oder vier Beamte auf die Suche.

Ist der Täter ausgemacht, enden Kriminalfilme. Doch für Polizei, Staatsanwälte und Richter sowie Rechtsmediziner ist das eher der Start weiterer Arbeit. Denn selbst wenn ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft sitzt, sind sie weiter am Zuge. Der Verdacht muss erhärtet oder entkräftet werden.

Schließlich käme es zum Prozess. Dazu lässt Staatsanwältin Marquardt wissen, dass in einem Prozess wegen Mordes in drei Fällen in Tateinheit mit versuchtem Mord, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit Todesfolge und besonders schwerer Brandstiftung erst nach anderthalb Jahren, nachdem die Haftbefehle vollstreckt worden waren, das Urteil verkündet wurde. In einem anderen Fall seien über 30 Sitzungstage nötig gewesen, so die Juristin.

Sie macht auch immer wieder deutlich, dass bei den Kapitalverbrechen differenziert und abgewogen werden muss. War es zum Beispiel Mord oder war es Totschlag? Wenngleich sie nicht immer zu finden sind, müsste nach Motiven gesucht werden. Und: Ein Mord oder Totschlag fällt nicht eben einfach mal vom Himmel. Der Täter hat eine Vorgeschichte, meist mit Brüchen oder einer besonderen psychischen Konstitution.

Dem Dreierteam ist ein unterhaltsames Sachbuch gelungen. Es geht darin nicht nur um die Toten. Eine wichtige Rolle spielen die Täter und schließlich die Menschen, die als Vertreter des Rechtsstaates Straftaten aufklären und ahnden.

Professor Püschel habe sie Ende 2018 gefragt, ob sie Interesse hätte, mit ihm ein Buch zu schreiben, sagt die Staatsanwältin. „Es sollte unsere Arbeit darzustellen und auch aufzuzeigen, dass unsere Arbeit so gar nichts mit den Krimis im Fernsehen zu tun hat. Ich fand das Projekt interessant und habe sofort zugesagt.“ Ihr läge auch daran, aufzuklären, wie arbeitsintensiv die Aufklärung von Kapitaldelikten ist, so die Juristin. „Daran arbeiten alle mit hohem Engagement.“

Nach den ersten Gesprächen seien sich beide schnell einig gewesen, „dass wir noch einen erfahrenen Kripobeamten benötigen, um die Fälle aus drei Sichtweisen zu schildern". So konnte Martin Erftenbeck mit ins Boot geholt werden.