Ersthelfer und Sanitäter im DLRG-Bezirk Osterholz-Cuxhaven haben eine Hygieneschulung absolviert. (DLRG)

Lilienthal. Die Corona-Pandemie hat die ehrenamtlichen Lebensretter der DLRG vor ungeahnte Probleme gestellt: Ziehen die Ersthelfer und Ersthelferinnen nach einem Badeunfall einen bewusstlosen Menschen an Land, sollte der Verunglückte aus Sicht des Bundesverbandes mit Blick auf das Infektionsrisiko nicht beatmet werden. Im Bezirk Cuxhaven-Osterholz der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft hat man nun einen Weg gefunden, wie jemand im Notfall wie gewohnt reanimiert werden kann, ohne den Schutz der Helfer zu vernachlässigen. Die DLRG in der Region gehört nach eigener Einschätzung bundesweit zu den Ersten, die ein solches Konzept entwickelt haben und nach einer Schulung von Ersthelfern und Sanitätern nun auch anwenden dürfen.

Ein unscheinbares Dreiecktuch soll maßgeblich dazu beitragen, das Infektionsrisiko durch das Coronavirus für die ehrenamtlichen Helfer zu reduzieren. Mit ihm wird der Mund des Verunglückten abgedeckt, bevor die Herzdruckmassage beginnt. Dadurch wird verhindert, dass die Ersthelfer mit Tröpfchen oder Aerosolen in Kontakt kommen, die der Patient während der Wiederbelebung ausstößt. Weiterhin tabu bleibt für die Lebensretter die Mund-zu-Mund-Beatmung oder Mund-zu-Nase-Beatmung. Jeder weiß seit der Einführung des Mund-Nasen-Schutzes im Alltag, dass in der Atemluft enthaltene Coronaviren für eine Ansteckung sorgen könnten, einen direkten Kontakt zwischen Helfer und Verunglücktem darf es nicht geben. Keiner kann im Einsatzfall herausfinden, ob der Verunglückte Covid-19-Patient ist oder aus einem Risikogebiet kommt.

Zusammen mit dem Sanitätsdienst hat die DLRG-Bezirksärztin Anne Schneider das Konzept für die Beatmung von Notfallpatienten in Corona-Zeiten erarbeitet. Für sie war die Ansage des Bundesverbandes mit Blick auf die Wasserrettung nicht hinnehmbar. Daher suchten sie nach Möglichkeiten, Betroffene auch bei erhöhtem Infektionsrisiko schnell und effektiv versorgen zu können.

Christian Weiß, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Osterholz-Scharmbeck, betont allerdings: „Das Konzept gilt nur für DLRG-Helfer.“ Im privaten Bereich könne beispielsweise einer Person aus dem gleichen Haushalt im Notfall nach der üblichen Methode geholfen werden: 30 mal drücken und dann zwei Beatmungen durch Mund-zu-Mund-Beatmung oder Mund-zu-Nase-Beatmung. Das erhöhe die Versorgung mit Sauerstoff bei einer Wiederbelebung.

„Bei Personen aus dem häuslichen Umfeld (zum Beispiel Familienmitglieder) ist durch das bestehende enge Zusammenleben von einer geringeren zusätzlichen Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus SARS-CoV-2 auszugehen als bei Unbekannten im öffentlichen Raum“, heißt es in einer Stellungnahme des Deutschen Rates für Wiederbelebung. Die Durchführung einer Atemspende solle daher immer auch situationsbezogen sorgfältig abgewogen werden. Im Endeffekt müsse jeder mögliche Ersthelfer seine eigene Entscheidung treffen, vor allem, wenn es um die Versorgung von Unbekannten geht. Klar ist: Die Pflicht zur Hilfeleistung besteht auch in Corona-Zeiten. Helfer müssen sich dabei allerdings nicht selber gefährden. Auf jeden Fall sollte ein Hilferuf erfolgen. „Wir verfügen auch über Geräte, mit denen eine Beatmung erfolgen kann“, erklärt Christian Weiß.

Schulungen für Lebensretter

Mittlerweile hat es im DLRG-Bezirk die ersten beiden Hygieneschulungen für die Sanitätshelfer und Sanitäter gegeben. Neben theoretischem Hintergrundwissen standen viele Praxisübungen auf dem Programm, die die Einsatzkräfte der DLRG absolvierten. Die Wiederholung des Gelernten ist wichtig. Nach den Erfahrungen der Bezirksärztin können mit ein wenig Übung bei den Vorbereitungen häufig mehr als 30 Sekunden eingespart werden, bis ein Patient beatmet werden kann – Zeit, die im Notfall entscheidend sein könne.

Neben den Sanitätshelfern und Sanitätern des Bezirkssanitätsdienstes beteiligten sich auch die DLRG-Gruppen aus Lilienthal, Hambergen und Hagen an der ersten Schulung.„Wir werden die Lehrgänge des Bezirksverbandes ebenfalls in Anspruch nehmen“, kündigt Christian Weiß an. Es schade niemals, sich zu schulen. Hygieneregeln seien bei Einsätzen der DLRG schon immer wichtig gewesen, doch durch Corona seien noch einige neue Schutzmaßnahmen nötig geworden.

Allein das An- und Ablegen der Schutzkleidung will geübt sein. Auch kommt es zum Beispiel darauf an, in welcher Reihenfolge die Händedesinfektion und der Schutzmasken-Wechsel erfolgen müssen. Zudem müssen die Hände zwischen dem Kontakt zum Patienten und der Herausnahme von Materialien aus dem Notfallkoffer jedes Mal desinfiziert werden, um eine Kontamination zu verhindern. „Wir haben die Dreieckstücher immer dabei“, sagt Weiß. Jetzt werden sie anders verpackt. Sie sind in der Tasche jetzt ganz oben platziert, damit die Helfer schnell herankommen.

Wie in nahezu allen Vereinen hat das Coronavirus (SARS-CoV-2) auch die Aktivitäten der DLRG-Ortsgruppen größtenteils zum Erliegen gebracht. Frühzeitig mussten Schwimm- und Tauchkurse abgesagt werden, gleiches galt für Sanitätsdienste zum Schutz der ehrenamtlichen Helfer.

Alle DLRG-Helfer der Ortsgruppe Osterholz-Scharmbeck, die in der Wasserrettung eingesetzt werden, sind laut Weiß auch als Sanitäter ausgebildet. Sie werden wie die Sanitätshelfer und Sanitäter der übrigen Ortsgruppen des DLRG-Bezirks Cuxhaven-Osterholz für die Anwendung des neuen Beatmungskonzepts geschult werden.