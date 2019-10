Von seinem Trecker-Anhänger kann der Stendorfer Revierpächter sicher schießen, ohne jemanden zu gefährden. (Maurice Arndt)

Mit einem lauten Dröhnen frisst sich der riesige Häcksler Stück für Stück durch das Maisfeld. Minütlich schrumpft das rechteckige Feld zusammen. Drei Jäger in auffallenden neon-orangefarbenen Jacken beobachten das für die Jahreszeit typische Treiben. Ihre Gewehre halten sie im Anschlag, während sie das Feld nicht aus den Augen lassen. Im Schatten neben dem Feld liegen zwei erlegte Wildschweine. Diese Szene spielt sich in den letzten Tagen immer wieder bei Habichthorst im Ortsteil Stendorf ab. Was hat es damit auf sich?

„Wir machen eine Maisjagd. Wir warten bis die Maisfelder so klein gehäckselt sind, dass die Tiere kein Versteck mehr haben und heraus kommen. Dann schießen wir sie“, erklärt der zuständige Revierpächter. Bis zu drei Wochen kann das dauern, bis alle Felder abgearbeitet sind. Erlegt werde das Wild, weil es eine Gefahr sei. So viel wie möglich solle laut Landesverordnung geschossen werden: Im vergangenen Jahr haben die Jäger im Landkreis Osterholz 396 Wildschweine erwischt. „In diesem Jahr sind es bereits um die 200. Es werden wohl mehr als im letzten Jahr“, vermutet Kreisjägermeister Heiko Ehing.

Einen erwachsenen Keiler (links) und einen Frischling haben die Jäger geschossen. (Maurice Arndt)

„Das Verfahren ist absolut waidgerecht"

„Ich finde das ganz schön perfide. Die Tiere werden mit riesigen und lauten Erntemaschinen in die Enge getrieben und dann abgeschossen“, stellt ein Leser unserer Zeitung irritiert fest. Kreisjägermeister Ehing hält dem entgegen: „Das Verfahren ist absolut waidgerecht, weil es einen sauberen Schuss auf das Tier ermöglicht.“ Waidgerecht, das steht im Jägerjargon für fair dem Tier gegenüber, heißt in diesem Fall, dass die Wildschweine schnell getötet und so wenig Qualen ausgesetzt werden. Die Alternative sei die Drückjagd, bei der man das Wild mit Hunden durch den Wald und in die Enge treibe. Ein Verfahren, dass zu noch mehr Stress für das Tier führt. „Am besten für das Tier wäre es, wenn man es auf freiem Feld schießen würde. Dort halten sich Wildschweine aber meist nur nachts auf, wenn das Jagen größtenteils verboten ist, weil aufgrund der Dunkelheit kein sauberer Schuss möglich ist.“

Die Gründe für die Wildschweinjagd sind vielfältig. Am schwersten wiegt für Jäger aktuell die afrikanische Schweinepest. Die wurde in Deutschland zwar noch nicht registriert, aber es gibt Fälle in Polen und Belgien. Deshalb dürfe man Wildschweine seit 2018 ganzjährig bejagen. Auch weibliche Tiere, sogenannte Bachen, dürfe man erlegen, wenn ihre Frischlinge nicht mehr auf sie angewiesen seien. Den Zeitpunkt erkenne man daran, dass die Jungtiere ihr Streifenmuster im Fell verlieren. Das ist nach etwa vier Monaten der Fall.

Population vervierfacht

Zudem kosten die Tiere Bauern und Jägern Geld. Durch Wildschäden haben die Bauern Ernteverluste, für die der jeweils zuständige Revierjäger aufkommen muss. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen beziffert etwa die Summe für 1500 Quadratmeter Wildschaden bei Futtermais mit 345 Euro. Und die Wildschweinpopulation wächst rasant. „In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Tiere in etwa vervierfacht“, schildert Carsten Baumann. Dem Landwirt gehören die Felder in Habichthorst. Im Moment vermutet er rund 30 Wildtiere auf seinen Äckern. Schuld seien die zu milden Winter und der viele Mais, den er aufgrund der hohen Nachfrage pflanzen müsse. In den Feldern geht es den Tieren gut: Sie haben Futter und ein gemütliches Versteck.

Deshalb ruft der Landwirt immer, wenn er seine Felder von Lohnarbeitern häckseln lässt, seinen Revierpächter an. Dieser kümmert sich dann um Jäger, mit denen er auf die Pirsch geht. Mit maximal vier Personen ist er dann unterwegs. „Sonst wird es zu unübersichtlich. Ich jage auch nur mit bekannte Jägern, denen ich vertraue.“ Zum einen müssten die Jäger schließlich schnell erreichbar sein, da die Bauern ihre Häckselarbeiten nur kurzfristig – je nach Wetterlage – ankündigen. Zum anderen müssten die Jäger ihr Temperament im Griff haben. Sie dürfen nur auf Wild schießen, wenn sich dahinter kein anderes Tier oder gar eine Person befindet. Einige Bürger sind trotzdem verunsichert.

Fehlende Hinweisschilder

„Zwischen den Feldern in Habichthorst, die bejagt werden, verlaufen Wanderwege, auf denen viele Spaziergänger und Radfahrer unterwegs sind“, schildert unser Tippgeber. Es fehlen jedoch Hinweisschilder, die auf die Jagd aufmerksam machen. Anders als in Schwanewede: „Wir stellen immer Warnschilder auf. Dafür haben wir extra einen Beauftragten“, berichtet Kreisjägermeister Ehing, der dort zuständig ist. Jedoch: „Ich habe nicht genug Schilder, um alle Jäger zu versorgen.“

Der Stendorfer Revierpächter gibt aber Entwarnung: „Auf den Äckern stehen wir immer auf den Ladeflächen unserer Trecker-Anhänger oder Geländewagen. Von diesen erhöhten Positionen aus, zielen wir in einem Umkreis von etwa 50 Metern in den Boden. Der ist so weich, dass die Kugeln in ihn eintauchen.“ Um Schilder aufzustellen, fehle schlichtweg die Zeit, da man die Felder häufig und schnell wechseln müsse. Je nachdem, wo gerade gehäckselt wird und Wildschweine vermutet werden.