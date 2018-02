Die sich ausbereitende Afrikanischen Schweinepest rückt die Schwarzkittel zunehmend ins Visier der Behörden – und der Jäger. (dpa)

Fachleute sagen, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Afrikanische Schweinepest auch in Deutschland ausbreitet. Das für den Menschen harmlose Virus wäre eine enorme Gefahr für die Schweinehalter in Niedersachsen. Um das Risiko der Ausbreitung einzudämmen, will der Bund die Schonzeit für erwachsene Wildschweine per Verordnung abschaffen (der WESER-KURIER berichtete am Donnerstag). Die Landesregierung in Hannover möchte so lange nicht warten und hatte die Jagdbehörden in den Kreishäusern schon Mitte Januar gebeten, die Schonzeit für Schwarzwild aufzuheben. "Das geht schneller, als ein Gesetz zu erlassen", erklärte Umweltdezernent Dominik Vinbruck jetzt im Kreistag. Der fasste nach kontroverser Debatte einen entsprechenden Mehrheitsbeschluss. Die Grünen stimmten mit Nein, die Linksfraktion enthielt sich.

Bisher galt für erwachsene Wildschweine eine Schonzeit vom 1. Februar bis 15. Juni; jetzt sind nur noch sogenannte führende Bachen geschützt: weibliche Elterntiere, deren Frischlinge noch die für Jungtiere typischen Längsstreifen haben. Die neue Regelung dürfte in wenigen Tagen in Kraft treten. Sie erlaubt es Vinbruck zufolge, die Jagd jederzeit zu intensivieren, falls die Schweinepest noch näher heranrücken sollte – womit zurzeit zu rechnen sei.

Der CDU-Abgeordnete Martin Kai Köpke hatte zuvor dargelegt, wie sich das Ganze aus Sicht der Jägerschaft verhält. Er rechnet nicht damit, dass mit dem Wegfall der Schonzeit im Landkreis Osterholz die Streckenzahlen nun schlagartig emporschnellen. "Wir haben seit einigen Jahren schon deutlich erhöhte Bestände – sogar in den Marschen bei Schwanewede, wo es wenig Deckung gibt." Insofern sei der Ansatz richtig, die Bestände zu reduzieren und zwar, wie geplant, zusammen mit den Nachbarlandkreisen. Die Jägerschaft sei auch bereit dazu, einen Beitrag zur Vorsorge zu leisten. "Aber den Ausbruch der Schweinepest werden wir damit bestimmt nicht verhindern können." Die bisherige Erfahrung mit einer stärkeren Bejagung habe ein nur durchwachsenes Bild gezeigt, selbst bei hegeringübergreifenden Drückjagden, so Köpke weiter. Männliche Tiere, die Keiler, seien ohnehin seltener; und bei den Bachen sei man aus jagdethischen Gründen eher zurückhaltend: Nicht immer wisse man auf Anhieb genau, wen man da vor sich habe, weil Frischlinge ihre Streifen bereits verlieren, bevor sie erwachsen sind. So laufe der Jäger im Zweifel Gefahr, die natürliche Ordnung durcheinander zu bringen. "Und das ist nicht im Interesse der Revierinhaber." Frischlinge, die ohne Mutter durchkommen, drohten zu verwildern.

"Letztlich Willkür"

Dörte Gedat von den Grünen erklärte: "Man kann das auch Tierschutz nennen." Die größere Einschleppungsgefahr für das Schweinepest-Virus gehe vom Menschen aus. Sie sei Köpke dankbar für die ehrliche Einschätzung, die glaubhaft sei. Aber der Beschluss, den der Kreistag zu fassen habe, sehe eine Zurückhaltung in der Praxis gar nicht vor. Daher halte sie die Aufhebung der Schonzeit auch nicht für vertretbar, sondern letztlich für Willkür, so Gedat.

Dominik Vinbruck deutete Köpkes Worte genau umgekehrt: "Die Jäger werden jetzt nicht wahllos und planlos losschießen." Die Verwaltung brauche aber einen Rahmen, um notfalls handeln zu können. Bislang seien ihr alljährlich bis Mitte Juni viereinhalb Monate lang die Hände gebunden. Vinbrucks Kollegin Heike Schumacher bekräftigte "aus veterinärfachlicher Sicht": Sollte eines Tages ein Stall mit Hausschweinen befallen sein, drohe die explosionsartige Ausbreitung, was eine dauerhafte Regulierung der Schwarzwild-Bestände nach sich ziehen würde. Einstweilen werde es "natürlich weiter Wildschwein-Bestände im Landkreis" geben, so Schumacher. Die Jagd werde unverändert mit Augenmaß erfolgen, zumal sie ja auch zeitaufwendig sei.