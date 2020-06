Der Schelm sitzt ihm irgendwie immer im Nacken: Der Bokeler Künstler Heinz Glaasker hat in seinem frisch erschienenen Buch "Nonsens" Gedichte und Geschichten zum Lachen, aber auch zum Nachdenken, zusammengefasst. (Andrea Grotheer)

Bokel. Der Kreuzreim hat es Heinz Glaasker angetan: „Der Maulwurf wühlt im Erdenreich, der Kuckuck kuckuckt leise, der Specht kloppt sich die Birne weich, jeder treibt's auf seine Weise“, hat er beispielsweise humorvoll für sein neues Buch „Nonsens - Sinnlos, Sinnvoll, Sinn alle da?“ gereimt. Auf 96 Seiten sind Gedichte und Geschichten des Bokeler Künstlers zu finden. „Es gibt sechs oder sieben Gedichtformen, aber am Kreuzreim bin ich hängengeblieben, das passt für meine Sachen am besten und liest sich leicht“, meint Glaasker. Während des Corona-Lockdown sei er auf der Suche nach Möglichkeiten gewesen.

„Mir ist ein altes in Leinen gebundenes Wilhelm Busch-Album aus den 1950er-Jahren in die Hände gefallen, in dem ich als Kind vorsichtig lesen durfte“, erzählt er von der Initialzündung zur Entstehung des Buches. Wilhelm Busch werde ja häufig auf Max und Moritz reduziert und sei doch so viel mehr, meint Glaasker. Nach der Lektüre habe ihn quasi der Reim-Virus infiziert und nicht mehr losgelassen. „Ich habe mindestens noch Gedichte für drei Bücher liegen“, erzählt er von seinem kreativen Vorrat und verrät, dass er seine nächtlichen Ideen sogar im Dunkeln notiert, um sie bis zum Morgen nicht zu vergessen. „Block und Bleistift liegen immer neben mir. Heute Nacht ging es um eine Fahrschulprüfung.“

Schräge Reime

Sein frisch gedrucktes Buch sei voll schräger Reime, in denen es zum Beispiel um Rittersleute, kleine Gauner, die Entstehung der Geschichte um Wilhelm Tell und den Apfel oder um Kopernikus gehe. „Alles hat auch einen Hintergrund und soll nicht nur zum Schmunzeln, sondern auch zum Nachdenken anregen“, so seine Intention. Lebensweisheiten und Erkenntnisse aus seinem Erfahrungsschatz habe er in Gedichtform umgesetzt. Dabei seien ihm zwei Eigenschaften besonders zu Gute gekommen: „Ich kann gut zuhören und ich kann um die Ecke denken“, bestätigt er.

Jede Seite ist mit mindestens einer Zeichnung illustriert. „Ich habe das große Glück, dass ich das auch figürlich untermalen kann“, erklärt der Künstler, der ausgebildeter Schriftsetzer und Werbegrafiker, aber auch Karikaturist und Illustrator ist und schon seit frühester Kindheit malt. Bekannt ist er als Cartoonzeichner und für seine farbenfrohen Acrylbilder sowie die schelmischen Keramikcartoons. „Jetzt habe ich eine neue Seite aufgeklappt“, sagt Heinz Glaasker über das Reimen. Doch auch die anderen kreativen Arbeiten hat er in der jüngsten Zeit nicht vernachlässigt. „Die Galerie ist voll. Ich mache alles, das reißt nicht ab“, erzählt er schmunzelnd und man sieht ihm förmlich an, dass der Humor in seinem Leben eine besondere Rolle spielt. „Ich habe sogar neun Seiten über den Pups geschrieben“, sagt er grinsend. Und der Titel „Eine längst fällige Hommage an einen treuen Begleiter“ lässt erahnen, dass sich wohl kaum jemand beim Lesen das Lachen verkneifen kann.

Auf ebenfalls neun Seiten des Buches kommt Herr Marmelott zu Wort. „Den habe ich vor über zehn Jahren erfunden, er war die Hauptfigur einer kleinen Ausstellung in der Galerie Beverstedtermühlen“, berichtet Heinz Glaasker. Für seine Leser hat er nun einige der heiter-philosophischen Gedanken dieses älteren Herrn noch einmal zusammengefasst im neuen Buch zusammengefasst.

Jetzt will der vielseitige Künstler sich seinem nächsten Projekt widmen: „Ich mache ein Ackermann-Buch.“ Damit steht eine Zusammenfassung über die Protagonisten seiner seit 35 Jahren existierenden Comic-Serie auf seiner Agenda.

Das aktuelle Buch „Nonsens“ ist für zehn Euro bei Heinz Glaasker, Hauptstraße 3, 27616 Beverstedt, Ortsteil Bokel, erhältlich. Kontakt unter Telefon 04748/ 34 96 oder per E-Mail an heinz@glaasker.de. Informationen gibt es auch unter www.glaasker.de. Sofern die aktuelle Situation es ermöglicht, werden Heinz Glaasker und seine Frau Gisela die heimische Galerie und den dazugehörigen Künstlergarten ab 5. Juli wieder jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr für interessierte Besucher öffnen.