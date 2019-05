Andreas Hofmann, Simon Lam, Nils Fresemann und Manuel Wintjen (von links) sind Bukow. (Jan Seebeck)

Osterholz-Scharmbeck. Lange Partynächte, verschiedene Städte an nur wenigen Tagen, Übernachtungen in Luxushotels, dann wieder in Zelten, und viele neue, interessante Menschen – von einem Leben als Musiker träumen viele Jugendliche.

Simon Lam, Nils Fresemann, Andreas Hofmann und Manuel Wintjen wurden wie so viele andere Musiker von der Realität eingeholt. Sie haben den Proberaum gegen den Kinder-Spielplatz und das wilde Tour-Treiben gegen eine Festanstellung in einem gewöhnlichen Beruf eingetauscht. Anstatt mit Bandkollegen verbringen sie die meiste verbleibende Freizeit mit ihren Familien.

Doch gänzlich vom Musizieren abhalten lassen wollen sie sich nicht. Als Bukow präsentieren sie am Freitag, 24. Mai, beim Release-Konzert im Kulturzentrum (KUZ) Osterholz-Scharmbeck ihr Album „Lichterloh“, das sie in Eigenregie herausbringen.

Die Musiker haben allesamt Banderfahrung. Nils Fresemann und Simon Lam haben es vor circa zehn Jahren mit den Kleinstadthelden zum Bundesvision-Songcontest geschafft. Die ehemaligen Schüler des Gymnasiums Osterholz-Scharmbeck traten auf größeren Festivals und als Vorband anderer Künstler auf.

Der Sound heute erinnert an die Musik von früher. Die Gitarren, der Bass, das Schlagzeug, dazu die meist sanfte Stimme von Simon Lam – die Kombination ist ein wenig rockig, ein wenig poppig, insgesamt lebensbejahend. „Du lässt mich nicht schlafen Nacht für Nacht, du hältst mich wach, oh bitte halt mich, ein Leben lang aus“, singt der 34-jährige Simon Lam. Der Kreisstädter schreibt die Texte selbst, sie handeln oft von Liebe, vom gemeinsamen Für immer, von Freundschaften, von Trennungen. Sie möchten, dass die Lieder eine Botschaft haben, etwas erzählen, sagen die Bandmitglieder. Und, dass sie sich selbst darin wiederfinden können.

„Viele Bands legen mehr Wert auf den Klang der Musik als auf den Text. Uns ist beides wichtig“, betont Nils Fresemann. Die Worte sollen den Hörer berühren und authentisch sein. Beim näheren Hinhören verbirgt sich zwischen den Zeilen Lebenserfahrung, eine gewisse Gelassenheit. „Die Texte handeln nicht nur von meinen eigenen Erlebnissen. Manche erzählen auch Geschichten von anderen“, sagt Simon Lam. Ein Freund von ihm habe einige Lieder als schwermütig und traurig empfunden, sagt Simon Lam. Aber das mache Kunst aus, dass eben jeder die Werke anders interpretiere. „Unsere Lieder funktionieren auch ohne Krach, nur mit Akustik-Gitarre und Gesang“, sagt der Bassist Nils Fresemann. Auf der Bühne und davor soll dann aber doch ordentlich gerockt werden, betonen die Bandmitglieder.

Vor rund drei Jahren kam Nils Fresemann und Simon Lam erstmals die Idee, wieder gemeinsam Musik zu machen. Schnell folgten die ersten Buchungen von Festivalveranstaltern. „Durch unsere Zeit mit den Kleinstadthelden war es für uns vergleichsweise einfach, den Kontakt aufzubauen“, sagt Simon Lam. Neue Bands müssen sich in der Regel erst beweisen, bevor sie auf größeren Bühnen spielen dürfen.

Wenige ungezwungene Gespräche später gehörten auch der Schlagzeuger Andreas Hofmann aus Teufelsmoor und der Gitarrist Manuel Wintjen aus Gnarrenburg zu Bukow. „Es ist ein wenig wie Altherren-Fußball“, sagt Simon Lam. Das entspannte Zusammensein im Proberaum, vielleicht mit einem Bierchen und ein bisschen „Scheppern“, zunächst gar nicht mit dem Ziel, Klänge nach außen zu transportieren. Doch die Musik war den vier Musikern zu schade, um sie von anderen ungehört an Mauern abprallen zu lassen.

Stolz holt Nils Fresemann einen flachen, viereckigen Gegenstand aus einem Leinenbeutel. „Das ist unsere CD“, sagt der Musiker und strahlt über das ganze Gesicht. Zehn Lieder beinhaltet der glänzende Audioträger im Inneren der Hülle, „die übrigens aus recyceltem Karton hergestellt worden ist“, fügt der Bassist hinzu.

„BUKOW“ steht in Versalien auf dem Cover geschrieben. „Das W wird mitgesprochen“, betont der Bassist Andreas Hofmann. Der Bandname habe keine Bedeutung, sagen die Bandmitglieder einhellig. Sie hätten nach etwas Kantigem gesucht, etwas, das keine Fragen aufwirft. Und nein, eine Verbindung zu einem Örtchen in Ost-Deutschland gebe es nicht.

Die Zeit der CD ist beinahe abgelaufen. Die meisten Menschen hören ihre Lieblingsmusik über das Internet. Ähnlich wie Schallplatten haben die Datenträger eher Liebhaberwert. „Wenn ich auf ein Konzert gehe, kaufe ich mir gern die CD der Band“, sagt Nils Fresemann. Besonders gern gehörte Werke werden natürlich aufbewahrt, werden zum „Zeitzeugnis“, das Erinnerungen erweckt, sagt Andreas Hofmann. Auch die Fans und Freunde der Band scheinen eine Bindung zu dem altmodischen Tonträger zu haben. Bei einer Crowdfunding-Aktion im Internet sind die erforderlichen 1200 Euro zusammengekommen, die nötig waren, um die CD produzieren zu können.

Beim sogenannten Crowdfunding geben viele Unterstützer kleinere Beträge, um gemeinsam ein finanzielles Ziel zu erreichen. Wer die Band Bukow unterstützt, erhält je nach Wunsch als Gegenleistung zum Beispiel das Album oder Eintritt zum Konzert. Die Lieder werden dennoch auch bei Streaming-Diensten im Internet erhältlich sein.

Die Aufnahmen für das Album, Videos und Fotos wurden mit tatkräftiger Hilfe von guten Bekannten, Freunden und Verwandten erstellt. Plattenstudios haben die Musiker von vornherein gar nicht erst kontaktiert. „Der Prozess hätte sich enorm in die Länge gezogen, zumal ein Vertrag mit einem Plattenstudio oft auch Bedingungen enthält, die wir derzeit nicht erfüllen können“, beschreibt der 32-jährige Manuel Wintjen.

Dazu gehören zum Beispiel zahlreiche Auftritte, um das Album zu promoten. „Das lässt sich mit unseren Familien nicht vereinbaren. Außerdem soll die Musik unser Hobby bleiben“, sagt Simon Lam und fügt hinzu: „Es ist befreiend zu wissen, dass wir keinen Druck haben.“ Dennoch hätten sie alle einen hohen Anspruch an sich und die gemeinsame Musik.

Da sie an keine Verträge gebunden sind, konnten sie sich den Ort für ihr Release-Konzert selbst aussuchen. „Wir haben lange überlegt, aber letztendlich musste es das KUZ sein“, sagt Simon Lam. Das Kulturzentrum war einer der ersten und somit wichtigsten Auftrittsorte für die Musiker aus der Kreisstadt. „Für die Verantwortlichen im KUZ steht die Kunst an erster Stelle, sie sind für vieles offen und nicht profitorientiert“, sagt Simon Lam.

Bukow gibt am Freitag, 24. Mai, 19 Uhr, das Release-Konzert im Kulturzentrum Osterholz-Scharmbeck. Karten sind über die Crowd

funding-Aktion im Internet erhältlich. Die Seite lässt sich per Suchmaschine und dem Begriff Bukow Band finden. Spontan-Gäste sind beim Konzert ebenfalls willkommen.