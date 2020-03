Osterholz-Scharmbeck. Ob Comedy mit Christoph Sieber im Hamme-Forum oder die Musical-Highlights sowie die Elo-Tributeband um Phil Bates in der Osterholzer Stadthalle – auch in der Kreisstadt und den sie umgebenden Gemeinden sind die ersten größeren Veranstaltungen bereits dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Das wirft unter anderem für Kartenbesitzer die Frage auf, ob Konzert oder Kabarett nachgeholt werden (und falls ja, zu welchem Zeitpunkt), ob Tickets gültig bleiben oder zurückgegeben werden können.

In der Konsequenz führt das in diesen Tagen zu einem „Run“ auf die Verkaufsstellen. Das Pressehaus des OSTERHOLZER KREISBLATT in der Bördestraße wird so stark von persönlich erscheinenden Kunden frequentiert, dass es den Service-Mitarbeiterinnen fast nicht mehr gelingt, sich den telefonischen Anfragen zu widmen. „Einerseits sind wir nicht nur im persönlichen, sondern auch im öffentlichen Interesse dazu angehalten, die Zahl der Kontakte mit Besuchern möglichst zu minimieren, andererseits können wir gar keine allgemeingültigen Aussagen bezüglich der Rückabwicklung treffen, wenn eine Veranstaltung ausgefallen ist“, so Marion Schmedes, die zusammen mit Christin Michaelis im Kunden-Center am Montag wieder Schwerstarbeit zu leisten hatte. Die Veranstalter würden schließlich auch eine gewisse Zeit für die Abwicklung brauchen, ergänzt Christin Michaelis.

Stadthallenmanager Matthias Renken macht darauf aufmerksam, dass Veranstaltungen wie die der A-Cappella-Band Angeblich Erträglich am kommenden Freitag noch nicht abgesagt wurden, weil ihm noch keine entsprechenden Handlungsanweisungen von den Behörden zugänglich gemacht worden sind. „Wir versichern aber, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten, gute Lösungen für alle zu finden. Die Leute in den Vorverkaufsstellen arbeiten wirklich am Limit. Daher appelliere ich an alle Menschen, die ein Konzert besuchen oder eine Karte zurückgeben wollen, die Ruhe zu bewahren. Wir haben eine internationale Krisensituation, die uns allen viel abverlangt. Wer berechtigte Ansprüche geltend macht, wird sie nicht verwehrt bekommen.“

Das Unternehmen Nordwest Ticket, Vermittler zwischen Konzertbesucher und Veranstalter, weist darauf hin, dass man auf die Vorgaben und damit auch auf die Storno-Optionen durch die Veranstalter angewiesen ist. Alle miteinander seien sehr bemüht, alles optimal zu organisieren, „was bei der Vielzahl der Veranstaltungen und in dieser absoluten Ausnahmesituation eine große Herausforderung darstellt“.

Aufführungen werden nachgeholt

Auf Gut Sandbeck hat sich das Theater in OHZ - Scharmbecker Speeldeel mit dem Stück „Dree Mann an de Küst“ in die Liste der verbotenen Veranstaltungen eingereiht. „Da Abonnenten ihre Eintrittskarten längst erhalten haben und viele Tickets bereits im Vorverkauf abgesetzt wurden, hat das Theater beschlossen, dieses Stück wieder aufzunehmen und damit die Theatersaison 2020/2021 zu eröffnen“, kündigt die Vorsitzende des Vereins, Astrid Gries, an. Die bereits erworbenen Karten für insgesamt 13 ausgefallene Aufführungen behalten ihre Gültigkeit und können an den gleichen Wochentagen für die neuen Termine genutzt werden. „Sollte der Besuch an den Ersatzterminen nicht möglich sein, können die Karten bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.“ Premiere ist am 17. Oktober.

Für Christoph Sieber hat das Hamme-Forum schon einen Ersatztermin genannt: Es ist der 15. April 2021.