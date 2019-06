Sie gilt als Wahrzeichen der Stadt: die Mühle von Rönn. Gepflegt wird sie vom Bürgerverein. (Monika Fricke)

Osterholz-Scharmbeck. Das Wahrzeichen der Stadt hat einen gebührenden Standort. Auf einer der höchsten Erhebungen Osterholz-Scharmbecks, in der Lindenstraße, ragt die Mühle von Rönn empor. In ihrem Innern ist sie ein Museum. Betrieben wird es vom örtlichen Bürgerverein. Die ursprünglichen Aufgaben und Ziele des Bürgervereins Osterholz Scharmbeck, der vor rund 100 Jahren gegründet wurde, haben sich im Lauf der Jahrzehnte gewandelt: „Früher kümmerten wir uns um die Belange der Bürgerinnen und Bürger, vertraten sie bei den Behörden und waren Ansprechpartner bei allen Problemen“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Günther Beckmann.

Heute zählt die Instandhaltung der Mühlentechnik sowie die Sauberkeit des Inneren der von Rönn’schen Mühle zu den Hauptaufgaben des Bürgervereins. Dazu hatte der frühere Vorsitzende Joachim Lübbert den Bürgerverein, dessen Aktivitäten zwischenzeitlich ruhten, im Jahr 2002 wiederbelebt. 1992 hatte die Stadt Osterholz-Scharmbeck das Wahrzeichen übernommen. Nach der Restaurierung in den Jahren 2002 bis 2004 übernahm der Bürgerverein die Pflege der Mühlentechnik. In Eigenverantwortung nutzt der Verein seit 2005 das Innere der Mühle als Mühlenmuseum und Veranstaltungsort.

Die Windmühle mit Galerieholländer zieht an Feiertagen wie Pfingsten Besucher an, die die Mühle besichtigen können. Der doppelstöckige Viergänge-Holländer wurde in den Jahren 1882/1883 errichtet. Windwerk mit fünf Flügeln ohne Galerie und Windrose wurden auf ein vorhandenes Wohnhaus aufgesetzt. Seit 1888 gehörte die Mühle der Familie von Rönn. Ab 1937 wurde die Windkraft durch Gas ersetzt und später durch Strommotoren. 1939 zerstörte ein Orkan das Mühlenkreuz. 1958 wurde ein neues Mühlenkreuz mit Segelgatterflügeln aufgesetzt, zum Mahlen wurde es nicht benutzt. Günther Beckmann weiß noch, dass die „Königswelle“ in den 1950er-Jahren entfernt wurde und ein Elektro-Antrieb folgte. Bis 1974 betrieb die Familie von Rönn noch die Mühle.

Joachim Lübbert, der 2016 starb, war leidenschaftlicher Hobbymüller. Die Pflege und der Erhalt der historischen Handwerkstechnik des Müllerberufes faszinierten ihn, sein Herz hing an der Mühle. Lübbert absolvierte die Ausbildung zum Freiwilligen Müller und gab seine Kenntnisse theoretisch und praktisch an die Besucher weiter. Nach seinem Tod übernahm seine Tochter Petra Diegner mit Unterstützung einiger aktiver Mitglieder die Aufgaben des Vaters. „Ich bin als Kind immer mit Papa mitgelaufen“, erzählt Petra Diegner. Sie begleitete die Führungen durch die Mühle, „alles ist noch in meinen Ohren drin“. Seit acht Jahren ist sie Vorsitzende des Bürgervereins. Nach dem Tode des Vaters übernahm die Tochter komplett die Mühlenführungen.

Sie beginnen im Erdgeschoss, im Büro des Müllers. Hier hielt er alle Lieferungen, Einkäufe und Verkäufe in dicken Journalbüchern fest. Alles ist noch komplett erhalten. Danach geht es für die Besucher über mehrere Treppen hoch hinauf auf die Mühlenböden, wo die Gäste die Mahlwerke und Mahlvorgänge besichtigen können. Bis hinauf zur Galerie und sogar bis hoch in den Mühlenkopf führt der Weg, wenn Besucher das Innere der Mühle anschauen. Beim Treppensteigen hat Petra Diegner die Sicherheit ihrer Gäste im Blick und rät: „Bitte vorwärts rauf und nur rückwärts runter.“ Wenn Kindergruppen sich anmelden, müssen die Eltern sie begleiten, sagt die ehrenamtliche Mühlenexpertin. „Bisher ist hier zum Glück noch keiner zu Fall gekommen.“ Zurzeit könne man „die Mühlengalerie nur bei trockenem Wetter betreten“, bemerkt Petra Diegner, „weil die Holzbohlen bei Nässe gefährlich glatt werden.“

Die beiden Vorsitzenden machen aber auch klar, dass sie weitere Mitwirkende suchen. Von den rund 100 Mitgliedern würden nur zehn aktiv die Arbeit in der Mühle unterstützen können. Die meisten hätten das 80. Lebensjahr überschritten „Wir brauchen dringend tatkräftige Unterstützung“, sagt Petra Diegner. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch unter 04791/ 50 22 33 an Günther Beckmann wenden. Er hat die Freiwillige Müller-Ausbildung absolviert, was nach wie vor möglich sei. Jedes Jahr gebe es Lehrgänge, etwa von der Mühlenvereinigung Niedersachsen/Bremen (Telefon 0421/ 83 22 71). Neben der Mühlenführung am Pfingstmontag sind in Kooperation mit dem Mühlencafé nach dem Genuss von Kaffee und Kuchen auch Führungen möglich.