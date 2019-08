Bei der Logistikkonferenz in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck saßen sie auf dem Podium (von links): Dariusz Dudek (Dudek & Kling), Hajo Agena (GVN), Maike Bielfeldt (IHK Stade), Enak Ferlemann (Bundesverkehrsministerium), Sebastian Doderer (EVB) und Harald Emigholz (Metropolregion Nordwest). (IHK Stade Foto: Michael Hensel)

Osterholz-Scharmbeck. Thomas Puls vom Institut der deutschen Wirtschaft aus Köln zeichnete ein düsteres Bild: Bundesweit würden etwa 20 000 Berufskraftfahrer gesucht, erläuterte der Verkehrsexperte bei der Regionalkonferenz Logistik in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck. Nur ein Bruchteil der offenen Stellen könne über den Arbeitsmarkt besetzt werden. In der Berufsgruppe der Lokführer und Busfahrer ergebe sich das gleiche Bild. Das Thema werde insgesamt unterschätzt. Vor allem, wenn man bedenke, dass Prognosen von zunehmendem Warenverkehr ausgingen: „Es gibt jede Menge Wachstum.“

Puls gehörte zu mehreren Referenten der Tagung, die auf Einladung der Industrie- und Handelskammern in der Metropolregion Nordwest den Menschen ins Gewissen redeten. Das achte Treffen dieser Art der Logistikbranche verfolgte das Ziel, Vertreter von Politik, Kommunen und Wirtschaft zusammenzubringen. Das Tag stand unter dem Motto „Alle Räder stehen still? – Fachkräftemangel in der Logistik“.

Etwa 1500 Unternehmen waren eingeladen. Gut 70 Vertreter bewegte es, in die Kreisstadt zu kommen. Einer von ihnen war der Bremer Firmeninhaber Dariusz Dudek. Der ehemalige Fernfahrer hat sich 2003 selbstständig gemacht. Mittlerweile führt er ein Transport-Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten und 100 eigenen Lastwagen in Weyhe. In einem emotionalen Vortrag nannte er freimütig seine Sicht der Dinge.

Der Bedarf an Kraftfahrern liege demnach in Wahrheit bei 45 000 bis 60 000, wie er betonte. Dudek stützte seine Behauptung auf Zahlen der Bundesvereinigung Logistik. Denn längst nicht alle Firmen würden ihre Suche beim Arbeitsamt melden, so der Speditionschef. Demgegenüber rückten nur etwa 15 000 junge Kraftfahrer pro Jahr nach. Dudek warb dafür, mehr Frauen für diesen Beruf zu begeistern. Die Quote von weiblichen Kraftfahrern liege bundesweit bei 1,7 Prozent – auch in seinem Unternehmen.

Berufsimage aufpolieren

Dudek rief dazu auf, das Image des Berufes aufzupolieren. Aus seiner Sicht habe sich in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren Einiges getan, vor allem bei den Arbeitszeiten. So stünden heutzutage nachmittags, gegen 16 Uhr, viele Lkw auf dem Hof. Über die Medien aber werde ein anderes Bild vom Beruf vermittelt. Dabei entspreche dieses Bild mittlerweile nicht mehr der Realität.

Der Beruf müsse attraktiver werden, um mehr Menschen zu begeistern, forderte er. An der Arbeitszeit und Bezahlung liege es jedenfalls nicht allein, wie er ausführte; Umfragen bestätigten dies, so Dudek: Gut 57 Prozent der Befragten hielten ihren Beruf für unattraktiv. Die Fahrer klagten unter anderem über Staus und unfreundliche Behandlung am Verladeplatz. Dies seien nur zwei Faktoren, an denen er selbst nichts ändern könnte. Die Politik sei deshalb in der Pflicht, mehr zu tun. „Wir brauchen einfach mehr Wertschätzung", forderte er.

Dudek hofft auf die Kraft des Netzwerkens, wie er zu verstehen gab. Dazu könnte zählen, dass über die Politik möglicherweise auch Mülleimer in Industriegebieten aufgestellt werden könnten, damit Kraftfahrer ihren Unrat nicht in der Gegend hinterlassen müssten. Und überhaupt: Wo dürfe heute noch ein Lkw über Nacht stehen, fragte er in die Runde.

Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Stade, stellte ebenfalls fest: „Das Image des Berufs ist verbesserungswürdig.“ Sie erinnerte an ein Thesenpapier des Verkehrsausschusses der Stader IHK für den Elbe-Weser-Raum und die „neun goldenen Rampenregeln“. Die IHK trage in Projekten unter anderem mit der Bundeswehr dazu bei, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. So habe die Kammer Logistiker-Prüfungen in der Garlstedter Kaserne abgenommen. Dadurch wiederum erhielten die Probanden nach ihrem Dienst bei der Bundeswehr eine direkte Einstiegschance ins Zivilleben. „Wir können nicht alle Aspekte des Fachkräftemangels abdecken, aber wir sind im Gespräch.“

Der Osterholzer Landrat Bernd Lütjen hatte in seiner Ansprache für den Standort Osterholz geworben. Er setzt große Hoffnungen in den neuen 5 G-Standard, der helfen könne, autonomes Fahren zu ermöglichen. Zuvor aber müssten die Telekommunikationsunternehmen nachbessern, um bestehende Funklöcher zu stopfen. Schon jetzt würden namhafte Firmen die Vorzüge des Landkreises erkennen. Lütjen nannte beispielhaft Lidl und DHL mit ihren Verteilzentren in Brundorf und Heilshorn.

Was den 5 G-Standard und Lütjens Idee vom autonomen Fahren angeht, wollte Redner Harald Emigholz der Idee noch nicht folgen. „Das greift zu weit“, zeigte sich der stellvertretende Vorsitzende der Metropolregion Nordwest überzeugt. Erst werde das autonome Fahren von Lokomotiven zur Realität. Logistik sei eine Schwerpunktbranche in und für die Region, stellte er fest. Die Seehäfen seien darauf angewiesen, dass Güter zeitnah an- und abtransportiert werden können; der Handel brauche verlässliche Lieferketten. Das erfordere gut ausgebildetes Personal, so Emigholz.

Enak Ferlemann, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, besuchte die Veranstaltung am Nachmittag. Stellvertretend für den Gesetzgeber und den Eigentümer der Verkehrsinfrastruktur, ermunterte er die Zuhörer, die Logistikberufe wieder als etwas Positives anzusehen. Immerhin sei Deutschland nicht zuletzt dank der Mitarbeiter in der Branche Exportweltmeister.

In der abschließenden Diskussion waren sich die Konferenzteilnehmer zumeist einig, dass in der Logistikbranche in den vergangenen Jahren ein Umdenken eingesetzt habe. Mitarbeiter seien aufgrund der personellen Lage mehr in den Mittelpunkt des Denkens gerückt. Viele Erfolge benötigten aber Zeit. „Mit Geduld und langfristigem Einsatz lassen sich die Probleme von heute lösen und auch Wege finden, neuen Herausforderungen wie der zunehmenden Automatisierung im Logistiksektor zu begegnen“, ließ die IHK anschließend über einen Sprecher mitteilen.