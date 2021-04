Die Jugendfreizeitstätte Altes Rathaus ist derzeit weitgehend geschlossen. Es gibt nur wenige Gruppenangebote. (Peter von Döllen)

Hambergen. Es war eine lange Liste an Projekten, die Hannah Flemming den Mitgliedern des Ausschusses für Ordnung, Kultur und Soziales präsentierte: Kinderkino, Jugendfestival, Projektwoche mit der Kooperativen Gesamtschule (KGS) oder Night before XMas. Die Sache hatte allerdings einen Haken. Es handelt sich um einen Rückblick auf 2019. Jetzt sieht die Sache anders aus. Nur wenige Angebote sind wegen der Pandemie möglich, das offene Angebot, bei dem Jugendliche einfach vorbeikommen, liegt brach. Von den vielen mühsam aufgebauten Musikangeboten ist noch ein Gitarrenkursus über. „Die Jugendarbeit wird nicht mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen“, seufzte die Samtgemeindepflegerin. Und: „Die Kids orientieren sich anders.“ Sie sind viel öfter online. „Nach Corona fangen wir bei Null an“, glaubt Hannah Flemming. Sie will diese Herausforderung annehmen – zusammen mit ihrer Kollegin Doris Gransee aus der Jugendbegegnungsstätte Altes Rathaus.

Es ist aber nicht so, dass die Jugendarbeit komplett ruht. „Wir haben kleine Gruppen mit vier bis sechs Kids“, erläuterte Flemming. Positiv sei, dass sie nun mehr Zeit habe. So konnte in der Geschichtsgruppe ein Film entstehen. Darin geht es um Räuber im Oldenbütteler Wald. Das Projekt ist mit Aufnahmen, Schneiden und Vertonen eine zeitraubende Angelegenheit, die vor der Pandemie kaum machbar war. Jetzt hatten alle Beteiligten sehr viel Spaß an dem Projekt.

Viele Vereine abgesprungen

Im vergangenen Jahr hatte sich die Samtgemeinde vorgenommen, trotz der Schwierigkeiten ein Ferienprogramm anzubieten. Allerdings konnten und wollten viele Vereine, die das Programm normalerweise mit ihren Angeboten gestalten, nicht mitmachen. Deshalb hatten die Jugendpfleger versucht, die Lücken zu schließen. Sie konnten ein kleineres Angebot für kleine Gruppen auf die Beine stellen. „Das wollen wir auch in diesem Jahr versuchen“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock. Er lobte die Arbeit der Jugendpflege, die mit kreativen Ideen zu Werke gingen. Hannah Flemming nutzte die Gelegenheit und wünschte sich eine personelle Verstärkung. Derzeit ist die Jugendarbeit mit drei halben Stellen ausgestattet. Zwei davon gehören zum Alten Rathaus, eine wird über die Samtgemeindejugendpflege abgedeckt.

Ein Zuhörer fragte in der Einwohnerfragestunde, ob angedacht ist, einen Treffpunkt für ältere Jugendlichen zu realisieren. Im Blick hat er wohl eine Gruppe, die sich seit geraumer Zeit an der Uwe-Brauns-Halle trifft. Sie hätten keinen offizielle Platz. Das Alte Rathaus stehe für sie offen, sagte Hannah Flemming. Sie wies außerdem drauf hin, dass es einen Pavillon am Alten Rathaus gibt, der sich als Treffpunkt eigne, von der besagten Gruppe aber offenbar abgelehnt werde.

Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock betonte, dass diese Jugendlichen keineswegs auffällig oder aggressiv seien. Es habe schon Gespräche gegeben. Ideen für ein weiteres Angebot gebe es bereits. Er wolle aber Gerd Brauns als Bürgermeister der Gemeinde Hambergen nicht vorgreifen, der sich in dieser Sache engagiere. „Wir sind da am Ball“, versicherte Kock.