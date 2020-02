Seit Monaten laufen die Planungen für den Bau eines zweistöckigen Mehrfamilienhauses an der Straße Am Hang. Nun empfehlen die Politiker, den Entwurf erneut öffentlich auszulegen. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Das Bauvorhaben an der Straße Am Hang geht in eine Extrarunde. Das Forstamt Harsefeld hat einen Gehölzbestand auf dem Grundstück als Wald eingeordnet. Damit muss der Planentwurf für ein zweistöckiges Mehrfamilienhaus erneut ausgelegt und beraten werden. Zudem ist die Diskussion neu entbrannt, eine Dachbegrünung für das Zwölf-Parteien-Haus durchzusetzen. Auch eine Ersatzpflanzung von fünf heimischen Großbäumen und einer zehn Meter langen Hecke auf dem Grundstück ist im Gespräch.

Während Ratsmitglieder das Bauvorhaben der Firma Hilse grundsätzlich positiv bewerten, stehen Nachbarn dem Neubau nach wie vor kritisch gegenüber. Das zeigte sich unter anderem in der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung des Planungsausschusses. Ein Anwohner hakte bezüglich der Hangsicherung nach. Er sprach von einem „gravierenden Eingriff“ in die Geländestruktur. Er sorge sich um einen Abrutschen und die Wirkung von Tauwasser auf die Erdmassen, sollte das Bauvorhaben umgesetzt werden.

Ähnliche Stellungnahmen habe es im Laufe der ersten öffentlichen Auslegung des Verfahrens gegeben, wie Stadtplanerin Susanne Thein von der Firma Instara bemerkte. Unter anderem teilte sie mit, dass für den Eingriff in die Natur diverse Ausgleichspflanzungen im Bereich Lange Heide vorgesehen sind. Zudem sicherte sie zu, dass während des Baus an eine Hangabsicherung und eine sogenannte Wasserhaltung gedacht sei.

Stadtentwickler Stefan Kamischow versuchte im Laufe der Sitzung behutsam klarzumachen, dass die Firma Hilse eine „vernünftige Eingrünung“ bevorzuge. Es sollte keine Bepflanzung erfolgen, die „anderen Probleme mache“. Kamischow warb für ein maßvolles Miteinander. Er deutete an, dass eine genaue Bepflanzung im Detail noch geregelt werden könne. Stefan Dickel von der SPD-Fraktion wollte das nicht gelten lassen. „Wir gestalten unsere Zukunft, nicht die Investoren“, stellte er klar. Möglicherweise könne eine Dachbegrünung auch als Teil einer Kompensation anerkannt werden. Dieses solle die Verwaltung prüfen. Stadtplaner Jörg Brendler hingegen signalisierte durch Blick und dezentes Kopfschütteln, dass er diesbezüglich skeptisch ist.

Stefan Dickel war mit der Forderung nach einer Dachbegrünung Anja Heuser von den Bündnisgrünen zur Seite gesprungen. Die Fraktion der Grünen hatte zuvor Bedingungen für den Bau formuliert. Zwar seien sie dem Vorhaben gegenüber positiv eingestellt, dennoch müssten angemessene Ausgleichsmaßnahmen erfolgen. Dazu zähle zudem das Pflanzen von fünf Großbäumen und einer zehn Meter langen Hecke. „Das Bauvorhaben wird das lokale Klima verändern“, ist Heuser überzeugt.

Auch Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktionsgruppe scheint Gefallen an einem grünen Dach zu finden. Anfangs habe er sich auf die Aussage der Stadtverwaltung verlassen, dass aufgrund der Dachneigung keine Dachbegrünung möglich sei. Nach jetzigem Wissensstand sei das wohl ein Irrglaube gewesen. Das Gründach sei auch eine Möglichkeit, den Nachbarn entgegenzukommen, steht für ihn fest. Er warnte davor, „das Bauvorhaben langsam kaputt zu reden“. „Wir wollen die Gartenstadt am Teufelsmoor im Stadtbild wiederfinden, aber es ist immer noch eine innerstädtische Fläche.“ Am besten sei es, mit dem Investor ein weiteres Gespräch zu führen. Er schloss sich damit der Idee von CDU-Ratsfrau Brunhilde Rühl an. Sie hatte schon zuvor darauf hingewiesen, dass alle Punkte in vorangegangenen Sitzungen besprochen wurden. Sie regte an, mit dem Bauherrn erneut zu reden.

Am Ende stimmten alle Mitglieder des Planungsausschusses dafür, den Bebauungsplan Nummer 203 „Am Hang“ erneut auszulegen. Der Verwaltungsausschuss entscheidet an diesem Donnerstag, 13. Februar, in einer nicht-öffentlichen Sitzung über das weitere Vorgehen.