Ein Team von 74 Freiwilligen liefert zehn bis 15 Bestellungen pro Tag aus. (Christian Kosak)

Bei Peter Göbel und seinen Mitstreitern hat sich Routine eingestellt. Der Kreisstädter hat Mitte März die „Bürgerhilfe OHZ“ gegründet. Nicht nur unter Quarantäne stehende Menschen, sondern viele, die einfach gesund bleiben wollen, nutzen in Corona-Zeiten den kostenlosen Einkaufsservice. Peter Göbel und seine Helfer erledigen mittlerweile zehn bis 15 Einkäufe pro Tag. Ein Team von 74 Freiwilligen nimmt Bestellungen auf, kauft ein und liefert die Ware aus. Zur besseren Übersicht hat er den Landkreis in neun Bezirke aufgeteilt. Jeder eingehende Anruf könne dadurch sofort einem der Bezirke zugeteilt werden. Bei den Einkaufswünschen liegen Klopapier, Hefe und Mehl weit vorn. Der durchschnittliche Auftragswert liege bei 50 Euro, so seine Erfahrung. Auch ungewöhnliche Bestellungen werden aufgegeben. So hat Göbel auf Wunsch bereits eine Wärmflasche gekauft und ausgeliefert. „Einer anderen Kundin sind die Hausschuhe kaputt gegangen“, erinnert er sich. Sie wollte aber nicht irgendwelche haben. „Also bin ich als Mann losgegangen und habe Hausschuhe im Ballerina-Stil besorgt. Aber wir helfen ja gern“, sagt er. Wer den Einkaufsservice nutzen will, kann die Bürgerhilfe OHZ unter Telefon 01 74 / 1 84 94 16 erreichen.