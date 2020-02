Im Landfrauenverein sind längst nicht mehr nur Bäuerinnen organsiert. Wie der Vorstand des Landfrauenvereins Osterholz-Scharmbeck und Umgebung (Bild) berichtet, arbeiten nur noch wenige von ihnen in der Landwirtschaft. Alle aber seien modern, interessiert und kreativ. (Landfrauenverein Osterholz-Scharmbeck und Umgebung)

Osterholz-Scharmbeck. „Wir wollen die Welt etwas frecher, wilder und wunderbarer gestalten – wie wir es sind“, verkünden die Mitglieder des Landfrauenvereins Osterholz-Scharmbeck und Umgebung auf ihrer Internetseite. Die Frauen, die in der ländlichen Region leben, sind modern und vielfältig interessiert. Nur ein geringer Teil von ihnen arbeitet heute noch im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb.

Als der Landfrauenverein vor fast 60 Jahren gegründet wurde, sah das noch ganz anders aus. Damals waren es nur Bäuerinnen, die neben ihrer täglichen Arbeit in Haus und Hof mehr wollten. Sie wollten sich mit anderen Landwirtsfrauen austauschen, aktuelle Themen behandeln und gemeinsam etwas unternehmen. Ilse Blendermann aus Ahrensfelde erinnert sich noch gut an jene Zeit: „Als der Landfrauenverein Osterholz-Scharmbeck und Umgebung gegründet wurde, waren in der Ahrensfelder Straße viele landwirtschaftliche Betriebe“. Heute bewirtschaftet nur noch ihr Sohn den einzigen Bauernhof. Ilse Blendermann gehört zu den Gründungsmitgliedern neben Marianne Rajes, Käthe Tietjen und Liane Barg, die 1964 den Verein ins Leben riefen. „Der Anteil der aktiven Bäuerinnen in den Landfrauenvereinen ist heute nur noch sehr gering“, berichtete die Vorsitzende Erika Jantzen.

Der aktuelle Vorstand besteht aus einem Team von zehn Landfrauen. Sie teilen sich die Aufgaben der Vereinsführung und der Programmgestaltung. Für die Öffentlichkeitsarbeit ist Martina Vollmerding zuständig und als Beisitzerinnen engagieren sich Irmgard Cording, Helga Wattenberg und Monika Hinken. Im Moment zählt der Verein 160 Mitglieder.

Im Gespräch mit der Redaktion berichteten die Landfrauen, dass sie sich dem Wandel der Zeit anpassten. „Wir sind interessierte Frauen“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Elke Mahnken. „Wir behandeln Themen, die uns auf den Nägeln brennen.“ Sorgen bereiten den Landfrauen beispielsweise Umweltschäden, wie die Verunreinigung der Meere durch Plastikmüll. Sie wandten sich daher an die internationale Meeresschutzorganisation Sea-Shepherd in Bremen-Nord und haben für den 19. März, ab 19 Uhr, einen Vortrag in der Gaststätte Ludwigslust organisiert. Thema: „Was kann jeder einzelne tun, um die Meere zu retten?“ „Wir sind zeitgemäß, aktiv und unsere Angebote sind für alle Frauen gedacht“, fügte die Vorsitzende hinzu.

Von den Vorstandsfrauen sind Ilse Havemeyer, Elke Mahnken, Ingelore Lühr und Erika Jantzen noch aktive Bäuerinnen. Für sie sind die Treffen willkommene Aus- und Freizeiten, die sie besonders genießen. Ilse Havemeyer, die die Kasse zusammen mit Ingelore Lühr führt, berichtete: „Ich besuche gerne die Vorträge und Veranstaltungen.“ Sie wies auf das soziale Engagement der Landfrauen hin, die zum Beispiel Einrichtungen wie Anderland und das SOS Kinderdorf mit Spenden unterstützten. Außerdem statte der Verein seine Mitglieder mit einer Mitgliedskarte aus. Dadurch erhielten sie bei bestimmten Unternehmen vor Ort Prozente: „Ein Gewinn für beide Seiten“, fand die Kassenführerin.

Landfrauen die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr am Jahresprogramm teilnehmen können, seien vom Beitrag befreit, berichteten die Vorstandsfrauen. „Sie bleiben jedoch weiterhin im Landfrauenverein“, sagte Ilse Havemeyer.

Elf Ortsvertrauensfrauen

Susanne Knölker erzählte, dass sie durch eine Nachbarin mit Bauernhof zum Landfrauenverein gestoßen sei. „Ich kann da doch gar nicht mitmachen“, habe sie anfangs gesagt. „Ich habe keine Ländereien und keine Tiere.“ Dann habe sie erfahren, dass jede Frau willkommen sei. Inzwischen gehört Susanne Knölker zum Vorstand als stellvertretende Vorsitzende. Sie organisiert unter anderem Ausflüge und Besichtigungen.

Doris Vogel kam ebenfalls über eine Nachbarin zu den Landfrauen. Sie übernahm die Aufgabe der Schriftführerin. Im Verein habe sie viele neue Leute kennengelernt. Doris Vogel und die übrigen Vorstandsfrauen schätzen das Vortrags- und Ausflugsprogramm sowie die Geselligkeit im Verein. „Wir probieren viel aus, wie kürzlich das Bücherfalten“.

Ideen und Anregungen gelangen von den Mitgliedern über die Ortsvertrauensfrauen an den Vorstand. Elf Ortsvertrauensfrauen in den Ortsteilen Lintel, Ahrensfelde, Buschhausen, Freißenbüttel, Garlstedt, Hülseberg, Langeheide-Bargten, Pennigbüttel, Scharmbeckstotel, Teufelsmoor, Ritterhude und Waakhausen unterstützen den Vorstand bei seinen vielfältigen Aufgaben. Zum Beispiel beim Landfrauencafé, dass die Kreislandfrauen bei der Publica in der Stadthalle anbieten. Dafür spenden sie selbst gebackene Torten und Kuchen und packen auch mit an.

Im April wollen die Landfrauen aus Osterholz-Scharmbeck und Umgebung ein Bierseminar in Bremen besuchen, und im Mai reist die Gruppe zum Kräuterhof Rühlemann nach Horstedt.

„Lernen – ein Leben lang“ ist das Motto der Frauen, die auf dem Lande leben und unterschiedliche Berufe haben. „Wir Landfrauen wollen mehr wissen und mehr erreichen“, betonten die Frauen. Sie seien an vielen Dingen interessiert und organisierten deshalb Vorträge und kreative Treffen. Gemeinsam besuchten sie Theater und Kinovorstellungen. „Wir sind modern, neugierig und füreinander da“, betonte die Vorsitzende Erika Jantzen. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.landfrauen-osterholz.de oder bei der Vorsitzenden Erika Jantzen, Telefon 0 47 91 / 79 33.