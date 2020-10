Nach den neuerlichen Corona-Vereinbarungen, die auf Bundesebene getroffen wurden, können viele gastronomische Betriebe regelrecht einpacken. Melanie Nehring und Maik Bellmann von "Stagge & Moor" holten freilich nur die Tische ins Haus, auf bessere Zeiten nach dem Ende des zweiten Lockdowns hoffend. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Bei „Stagge & Moor“ am Scharmbecker Marktplatz hatten sie schon am Mittwoch eingepackt. Gleich nach Veröffentlichung der von Kanzlerin und Länderchefs vereinbarten Neu-Regelungen, von denen von Montag an vor allem die Gastronomie und die Kulturbetriebe schwer in Mitleidenschaft gezogen werden. Nur noch vier Tische standen gestern vor dem Traditionsgaststätte. "Wir sind nicht begeistert", stellte Melanie Nehring lakonisch fest, die das Geschäft seit dem Frühjahr zusammen mit Maik Bellmann führt. Zumal die Restaurants schließlich nicht die Treiber im Infektionsgeschehen seien. Auf der vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) angekündigten Prüfung gerichtlicher Schritte ruht keine übermäßig große Hoffnung, wie entsprechende Nachfragen der Redaktion bei Osterholz-Scharmbecker Gastronomen ergaben.

Melanie Nehring hat auch wenig Zuversicht hinsichtlich einer zeitnahen Konsolidierung der Finanzen, falls in vier Wochen wieder geöffnet werden darf. „Das Weihnachtsgeschäft ist doch längst in Mitleidenschaft gezogen“, klagt sie mit Hinweis auf Abstands- und Hygienekonzepte, die viele Unternehmen bewogen hätten, mit der Tradition der Jahresabschlussfeier zu brechen. Die Stagge-Wirtin registriert seit Wochen einen Rückgang der Nachfrage. „Entscheidend ist doch, wie groß die Angst ist.“ Daher hätte sie es für zielführender gefunden, den Betrieben selbst die Entscheidung zu überlassen, ob sie die Öffnungszeiten reduzieren und auf Kurzarbeit umschalten.

Personeller Aderlass

Während Melanie Nehrings Reaktion auf den sogenannten „Lockdown light“ noch vergleichsweise moderat ausfällt, mischt sich bei etlichen Kollegen Wut mit Verzweiflung. „Wir hatten uns gerade ein bisschen erholt“, bekennt Wolfgang Müller vom „Fidelio“. Im März, April und Mai habe er 90 Prozent „Miese“ gemacht und sich von sieben Mitarbeitern trennen müssen. Jetzt sei man wieder bei 60 Prozent des Umsatzniveaus, bezogen auf die Vergleichsmonate des Vorjahres, mit einer nur noch fünfköpfigen Mannschaft. Aber nun droht weiterer personeller Aderlass. „Nur wenn die Unterstützung schnell kommt, werde ich alle halten können!“

Auf die 75-Prozent-Finanzhilfen, die von der Bundeskanzlerin nach der Runde mit den Länderchefs in Aussicht gestellt wurden, setzt auch der Eigentümer der „Amtslinde“, Ralf Stelljes. Das wiege freilich die Einbußen nicht auf. Der Inhaber verweist auf die laufenden Kosten. Pacht, Strom und weitere Nebenkosten summierten sich auf monatlich 4500 Euro. Ebenso wenig auskömmlich seien schon jene 9000-Euro-Überbrückungen gewesen, die nach den Einschnitten des Frühjahrs gewährt wurden. Viele der Begünstigten müssten zudem mit Rückzahlungsforderungen rechnen.

Neben der Gastronomie leidet besonders die Unterhaltungsbranche unter den Folgen der Pandemie. Was die Osterholzer Stadthalle angeht, so zeigt sich Manager Matthias Renken nicht sonderlich überrascht von den neuen Beschränkungen. Er will abwarten, in welches „Feintuning“ die niedersächsische Staatskanzlei die Vereinbarungen des vergangenen Mittwochs übersetzt. Dass Vergnügungsveranstaltungen aller Art sich unter den gegebenen Umständen hinten anstellen müssten, sei eh klar gewesen. Herbst und Winter würden für sein Haus eine große Herausforderung darstellen. „Wir akquirieren daher momentan auch keine kulturellen Veranstaltungen.“ Es bleiben bis auf Weiteres nur Sitzungen, zum Beispiel der städtischen Ausschüsse, und Tagungen. Trotzdem steht Renken voll hinter den von der Regierung und den Länderchefs vorgegebenen Leitlinien. „Mir tut es natürlich besonders für die Kollegen aus der Gastronomie leid, die in erfolgreiche Hygienekonzepte investiert haben, aber angesichts der Dynamik der Pandemie gibt es keine Spielräume mehr.“

Wolfgang Müller sieht das ganz ähnlich. Sein Zorn richtet sich nicht so sehr gegen die Politik von Merkel und Co., sondern gegen Masken- und Abstandsverweigerer, gegen Verschwörungstheoretiker. „Maskenpflicht ist Humbug“ und ähnliche Parolen hätten Kunden nach dem Aufsuchen des stillen Örtchens auf Zetteln hinterlassen. Müller: „Manche sind rücksichtslos, und wir müssen die Suppe auslöffeln.“ Der Politik wirft er lediglich vor, sehenden Auges zugelassen zu haben, dass Rückkehrer von Urlaubsreisen die Zahl der Infizierten hätten nach oben schnellen lassen. „Das war sicherlich der größte Fehler.“

„Morgen hätten wir hier eine Hochzeit gefeiert, in zwei Wochen eine Silberhochzeit. Außer-Haus-Verkauf haben wir nicht. Da bleibt nur noch ein Rest Hoffnung.“ Olaf Menze, der Pächter des Skippertreffs am Hammehafen, kann nicht nachvollziehen, warum die Schließung seines Ausflugslokals einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung darstellen sollte. Er spricht von einem „zweischneidigen Schwert“: Die potenziellen Gäste, denen er die Tür weisen müsse, könnten doch zu Haus weiterfeiern. In kleinen Räumen, ohne den nötigen Abstand. „Wir dagegen haben ein umsetzbares Hygienekonzept. In unserem großen Saal stehen nur noch fünf Tische!“ Die Politik betreibe auf diese Weise einen sinnlosen Kahlschlag. „Meine zwei Angestellten gehen über den November in Kurzarbeit.“ Für Dezember hat er noch Weihnachtsfeiern auf dem Zettel, von denen er hofft, dass nicht auch diese noch Corona zum Opfer fallen.

Die Wirtschaftsauskunftei Crif Bürgel warnt unterdessen vor einer bevorstehenden Pleitewelle in der Gastronomie. Bis Ende Oktober seien mehr als 8300 Restaurants, Gaststätten, Imbisse und Cafés in Deutschland insolvenzgefährdet, heißt es in einer Analyse, aus der die Deutsche Presse-Agentur zitiert.