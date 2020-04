Abstand halten ist das Gebot der Stunde, damit sich das Coronavirus nicht so schnell weiterverbreitet. Als Abgeordneter des Deutschen Bundestages sind Sie normalerweise viel unter Menschen. Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag verändert?

Andreas Mattfeldt: Natürlich bin ich nach wie vor unter Menschen, aber anders. Der Kontakt läuft über Telefonkonferenzen und Videobotschaften. Tatsächlich hatte ich in 30 Jahren, in denen ich politisch aktiv bin, noch nie so wenig Abendtermine.

Da ich Mitglied im Haushaltsausschuss bin, war ich gerade in der vergangenen Woche sehr gefordert, als wir das Hilfspaket zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Krise verabschiedet haben. Ansonsten spreche ich mit Unternehmen über die Hilfen und mit Menschen über ihre Sorgen.

Das Grundgesetz sieht vor, dass wir bei großen Notlagen die Schuldenbremse aussetzen können. Wir konnten es deshalb machen, weil wir in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet haben. Gleichwohl sind 156 Milliarden Euro als Nettokreditaufnahme enorm. Das gesamte Paket umfasst über 1800 Milliarden Euro, mit denen wir Risiken absichern. Da merkt man, was dieses Land leisten kann.

Ich rufe jeden zweiten Tag in den Kliniken an, spreche mit den Ärzten oder der Kassenärztlichen Vereinigung vor Ort. Ich bin sicher, dass wir hier keine italienischen Verhältnisse bekommen. Wir sind gut vorbereitet, es sind keine Engpässe zu erwarten. Ich habe das allergrößte Vertrauen in unser Gesundheitssystem. Es ist ein Gebot der christlichen Nächstenliebe, dass wir, wenn wir Plätze frei haben, auch Patienten aus Italien, Spanien oder Frankreich aufnehmen, wo die Menschen sonst sterben würden. Wir haben übrigens auch 2018 schon eine Krise im Gesundheitssystem bewältigt.

In Rotenburg wurde sogar die Kapelle geräumt, um Patienten dort zu lagern. Vor zwei Jahren waren unsere Kliniken also schon am Limit, nur hat es scheinbar keiner gemerkt, weil wir mit den Koalitionsverhandlungen beschäftigt waren, und das war interessanter für die Medien. Ich hoffe, dass wir aus der jetzigen Situation lernen und unsere Kliniken stärken. Außerdem müssen wir unsere Medikamente wieder selbst herstellen. Deutschland war früher die Apotheke der Welt. Wir haben die Produktion ins Ausland verlagert. Das habe ich nie für klug gehalten.

Das ist eine Vorsorgemaßnahme. Wir haben dasselbe auch in Verden gemacht. Das Technische Hilfswerk hat dort zwei Turnhallen für die Lagerung von Patienten zweckentfremdet. Ich hoffe inständig, dass wir diese Turnhallen nicht brauchen werden. Aktuell haben wir im Wahlkreis nur wenige positiv Getestete pro Tag, aber auch täglich mehr Geheilte. Wenn es uns gelingt, diese Waage zu halten, dann werden die Kapazitäten ausreichen. Dennoch kann es regional zu Engpässen kommen. Notfalls müssen wir Patienten auf andere Krankenhäuser in Deutschland verteilen.

Ich schreibe jeden Morgen mit dem Gesundheitsminister, übrigens auch mit dem Wirtschaftsminister. Ich finde, die Regierung macht einen verantwortungsvollen Job. Man kann sehen, dass Deutschland in der Krise funktioniert. Da möchte ich auch die Zusammenarbeit mit der Opposition loben. Wir streiten zu normalen Zeiten hart in der Sache, aber wenn es drauf ankommt, stehen alle zusammen. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob die Maßnahmen zu hart sind. Aber ich denke, wir haben vieles besser gemacht als andere Länder. Wir haben keine Ausgangssperre, sondern ein Kontaktverbot, das meines Erachtens auch eingehalten wird. Wir müssen aber auch darüber reden, wann wir die Vorgaben wieder lockern und uns auf die Zeit nach Corona vorbereiten. Wenn wir dann in Deutschland diejenigen sind, die schnell wieder starten können, weil wir die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit und nicht aus der Arbeitslosigkeit zurückholen können, sind wir im Vorteil.

In der Vergangenheit sind diese Beschaffungen immer vor Ort gelaufen, jetzt haben wir auch nationale Mittel dafür bereitgestellt. Ich habe gleich noch einen Telefontermin mit einem Mediziner aus der Region, weil ich wissen will, ob das Hygienematerial auch in den Kliniken ankommt. Ein Arzt meines Vertrauens hat sich bereits Masken aus der Landwirtschaft besorgen müssen, die normalerweise in den Schweineställen genutzt werden.

Wir können das Kontaktverbot nicht ewig aufrechterhalten. Die Leute hier auf dem Lande haben ihre Gärten. Wenn man in einer Etagenwohnung lebt, sieht das anders aus. Leider sind auch viele Unternehmen schon nach zwei Wochen Krisenmodus am Limit. Das Hilfspaket hilft für wenige Monate, aber danach müssen wir auch wieder Tritt fassen. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben.

Die Server sind natürlich überlastet. Ich bitte um Verständnis. Wir haben das Hilfspaket am vergangenen Freitag verabschiedet. Die ersten Gelder werden jetzt schon ausgezahlt. Schneller geht es nicht.

Es kommt jetzt darauf an, den wirtschaftlichen Schaden auf ein Minimum zu begrenzen. Das geht nur, wenn die Hausbanken mitmachen und die über die Kreditanstalt für Wiederaufbau bereit gestellten Mittel nutzen. In der Finanzkrise haben wir Banken gerettet. Jetzt erwarten wir, dass die Banken bei der Rettung des Mittelstandes helfen.

Ich sage, danke für nichts. Dea/Wintershall feiert den angeblichen Rückzug, aber das ist alles so geplant gewesen, weil das Feld 2036 ausgebeutet sein wird. Wir müssen die Förderung viel früher beenden. Wir sind ein verdichteter Siedlungsraum im gesamten Wahlkreis von Osterholz bis Verden. Kosten und Nutzen stehen in keinem Verhältnis, wenn ich mir die Schäden durch die regelmäßig wiederkehrenden Erdstöße und die Verunsicherung in der Bevölkerung anschaue. Das habe ich auch den Verantwortlichen von der Dea/Wintershall gesagt. Es kann doch keiner glauben, dass die Bevölkerung jetzt mitfeiert.

Ich bin kein grüner Spinner, der glaubt, dass der Strom aus der Steckdose kommt. Wir müssen die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Dazu gehört auch, dass wir Gas weiter importieren. Der deutsche Beitrag zur Erdgasförderung ist ohnehin homöopathisch und hat praktisch keine Bedeutung. Wir werden in Zukunft unseren Bedarf aber auch nicht zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien decken können, aber mit mehr erneuerbaren Energien. Dazu zählen die Windkraft, Fotovoltaik oder auch Wasserstoff. Wir stellen da sehr viel Geld für die Forschung und Umsetzung zur Verfügung. Wir dürfen nicht nur auf die E-Mobilität setzen. Wir brauchen einen vernünftigen Energie-Mix. Ich bin sicher, es gibt auch in zehn Jahren noch einen Diesel, der aber viel sauberer ist als heute.

Zur Person

Andreas Mattfeldt

ist CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Verden-Osterholz und gilt als ausgewiesener Haushaltsexperte der CDU-Bundestagsfraktion. Der 50-Jährige aus Völkersen (Kreis Verden) ist verheiratet und hat zwei Töchter. Mattfeldt ist gelernter Industriekaufmann und geschäftsführender Gesellschafter einer Berliner Biermanufaktur.