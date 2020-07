Bauen und Wohnen, Mobilität und Ernährung – diese drei Lebensbereiche verursachen einen Großteil der Umweltwirkungen, sagt die Nachhaltigkeitsexpertin Ines Weller. (christianchan/123RF)

Frau Professor Weller, das Thema Nachhaltigkeit ist ein Trendthema. Worum geht es dabei?

Ines Weller: Ich spreche weniger von Nachhaltigkeit, sondern am liebsten von einer nachhaltigeren Entwicklung. Dabei geht es um die Frage, was wir besser machen können im Vergleich zum Status quo. Verkürzt gesagt geht es bei Nachhaltigkeit um eine umwelt- und sozialverträgliche Entwicklung. Somit hat man eine ökologische Verbesserung, eine Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und der Umweltwirkungen im Blick. Es geht aber auch um Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der Ökonomie.

Es kommt darauf an, die Dinge zu vergleichen, um im Ergebnis sagen zu können: Etwas ist nachhaltiger als eine Alternative. Allgemein versteht man unter einer nachhaltigen Entwicklung, dass wir heute so wirtschaften, dass künftige Generationen auch noch so wirtschaften können, wie es ihren Vorstellungen entspricht. Das verpflichtet dazu, darüber nachzudenken, welche Folgen mein Handeln für den Rest der Welt, aber auch für die Zukunft hat.

In der eben erwähnten Basisdefinition einer nachhaltigen Entwicklung kommt eine anthropozentrische Perspektive zum Ausdruck. Dabei steht im Vordergrund der Fortbestand des Menschen und menschlicher Gesellschaften. Grundlage hierfür ist, dass die Ökosysteme nicht überstrapaziert werden dürfen, damit sie langfristig genutzt werden und Gesellschaften weiter existieren können.

Ich glaube, dass es für das Überleben von Menschen und Planet elementar ist, dass wir zu einer nachhaltigeren Lebensweise gelangen und damit zu der Frage, wie wir die natürlichen und gesellschaftlichen Ressourcen nutzen. Wir sind gefordert, die Art und Weise, wie wir wirtschaften und leben, zu verändern. Damit verbunden ist mehr Umweltschutz, mehr Ressourcenschutz, aber auch mehr soziale Gerechtigkeit. Viele gehen davon aus, das auch mit einem anderen ökonomischen Verständnis zu verbinden.

Es kommt darauf an, was man betrachtet. Zum Beispiel werden die Ziele, die sich die Bundesregierung in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie im Bereich der Energieerzeugung gesetzt hat, weitgehend erreicht. Im Bereich des Energieverbrauchs der Mobilität laufen wir hinterher, und das wird in absehbarer Zeit auch so bleiben. Auch bei der Nitratbelastung der Böden oder beim Energieverbrauch des privaten Konsums verfehlt Deutschland bislang die Ziele.

Aus der ökologischen Sicht gibt es drei Bereiche, die zentral sind: Bauen und Wohnen, Mobilität und Ernährung. Diese drei Bereiche verursachen ungefähr 70 Prozent der Umweltwirkungen. Und innerhalb dieser Bereiche gibt es Hotspots, die besonders umweltrelevant sind: der Energieverbrauch und das Heizen, die Auto- und Flugmobilität und die tierischen Produkte. Es wäre schon viel getan, wenn man in diesen Bereichen einen Wandel hinbekäme.

In vielen Debatten werden die Gestaltungsmöglichkeiten auf den Konsum reduziert. Wir sind aber nicht nur Konsumenten, sondern auch Bürgerinnen und Bürger und wir können durch politisches Engagement ebenfalls zu einem Wandel hin zu einer nachhaltigeren Entwicklung beitragen: durch das Wahlverhalten, durch Demonstrationen, durch Unterschriftensammlungen. Es geht also nicht nur um individuelle Anpassung: Die Politik kann die politischen Rahmenbedingungen verändern und Unternehmen können ihre Prozesse und Produkte verbessern.

Das würde ich nicht verlangen, aber man sollte Veränderungen leicht machen. Ich kann entweder anders konsumieren oder ich kann weniger konsumieren, das gehört beides zusammen. Wenn ich anders konsumieren will, Produkte zum Beispiel, die weniger umweltbelastend sind, dann muss ich Informationen haben. Und diese sind nicht so leicht zu bekommen. Es gibt zwar Label, davon aber auch wieder so viele, dass es für den Konsumenten unübersichtlich wird.

…weil man aus den bestehenden Routinen raus muss. Ich muss möglicherweise meine Einkaufsorte und -wege ändern, meine Anforderungen an die Produkte, und am Ende ist dieser Weg womöglich auch ökonomisch nicht attraktiv, wenn zum Beispiel der Flug von Bremen nach München günstiger ist als die Reise mit der Bahn. Das wäre eine Aufgabe für die Politik: Die Rahmenbedingungen zu setzen, damit es für die Konsumenten weniger aufwendig ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es muss einfacher werden.

Das ist natürlich auch ein wichtiger Ansatzpunkt. Es gibt und braucht Pioniere wie die Fridays-for-Future-Bewegung oder Vertreter der solidarischen Landwirtschaft, aber das ist nicht die große Masse. Für die anderen ist es wichtig, dass die Umstellung nicht erschwert wird.

Wir müssen natürlich auch die Gerechtigkeitsfrage beantworten. Sehen Sie sich den Kohleausstieg an. Dort versucht man, für jene, die nicht zu den Gewinnern zählen, einen Ausgleich zu schaffen. Ähnlich stelle ich mir das in der Landwirtschaft vor. Und es gibt ja schon Betriebe, die umgestellt haben, und als Beispiel dienen können, wie es ohne Einnahmeverluste funktionieren kann. Aber gerade in der Landwirtschaft spielt der politische Rahmen in Form der EU-Agrarpolitik eine Rolle. Das ist der Ort, an dem die entscheidenden Fortschritte gemacht werden müssen.

Ich denke, es ist wichtig, diese Veränderungen grundlegend vorzubereiten. Und es stimmt: Für gesellschaftliche Veränderungen braucht man einen langen Atem. Aber wir sind ja auch schon erste Schritte gegangen. Und wenn man sich die Erneuerbaren Energien anschaut, gibt es auch schon Erfolge.

Da, wo die Umstellung am leichtesten ist. Zum Beispiel haben jetzt in Corona-Zeiten viele Bürgerinnen und Bürger festgestellt, dass es gar nicht schwer ist, auch mal auf das Fahrrad umzusteigen. Jetzt könnte man überlegen, wo es leicht fällt, etwas zu verändern und dadurch mehrere Vorteile zu verbinden: Beim Fahrrad sind das die Beiträge zur Ökologie und zur eigenen Gesundheit. Der Einstiegspunkt hängt aber auch davon ab, in welchem Milieu man sich bewegt und welche sozialen und ökonomischen Möglichkeiten man hat. Da kann es ratsam sein, sich mit dem eigenen Umfeld auszutauschen und Erfahrungen und Ansatzpunkte zu sammeln.

Ich versuche, mein Wissen im Alltag mit zu berücksichtigen, so achte ich auf meine Kleidung, weil ich mich intensiv damit beschäftigt habe. Und ich fahre gern und viel Fahrrad. Das kann ich machen, weil Wohnort und Arbeitsort nah beieinander liegen. Das kann aber nicht jeder. Ich mache aber auch im Hinblick auf Ziele einer nachhaltigen Entwicklung Kompromisse. So wie jeder von uns.

Zur Person

Prof. Dr. Ines Weller

forscht und lehrt auf dem Gebiet der sozial-ökologischen Forschung an der Universität Bremen. Sie hat Chemie studiert und in der Umweltplanung habilitiert. Sie ist stellvertretende Sprecherin des artec Forschungszentrum Nachhaltigkeit.