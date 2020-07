Das Gesundsheitsamt des Landkreises sieht sich gut aufgestellt. (Lutz Rode)

Landkreis Osterholz. Gefühlt habe sich das Gesundheitsamt nur noch mit der Corona-Pandemie beschäftigt, berichtete Judith Dannenbaum, die kommissarische Leiterin der Behörde. Sie gab den Mitgliedern des Landkreisausschusses für Soziales einen Überblick zur Situation. Der Eindruck täusche aber. Wichtige Aufgaben, die nichts mit dem Coronavirus zu tun haben, würden ebenfalls wahrgenommen. Das Gesundheitsamt sei durch andere Mitarbeiter des Landkreises verstärkt worden, erläuterte die zuständige Dezernentin Heike Schumacher. Aber: Es habe sich Arbeit angesammelt, die nicht abschließend habe erledigt werden können. „Wir sind seit vier Wochen dabei, diese zu sichten und abzuarbeiten“, erklärte Dannenbaum. Das Gesundheitsamt soll langsam wieder zu einem Normalbetrieb zurückkehren.

Von den Ausschussmitgliedern gab es viel Lob für die Arbeit. „Die Telefonberatung und die Homepage waren eine große Hilfe“, fand die grüne Christina Klene. Beides sei gut gemacht. Viele Bürger wären ohne diese Hilfe aufgeschmissen gewesen. Klene lobte auch die Pressesprecherin des Landkreises, Jana Lindemann. Die Kreisverwaltung sei insgesamt gefordert, bemerkte die Ausschussvorsitzende Marianne Grigat (SPD). „Es wurde im Gesundheitsamt hervorragende Arbeit gemacht“, fügte sie hinzu.

Judith Dannenbaum erklärte, was die Bewältigung der Pandemie aus ihrer Sicht erschwert. Grundlage sei die Unterbrechung von Infektionsketten, doch die Erkennung von Infizierten sei kompliziert. Die zur Verfügung stehenden Tests brächten erst zwei Tage vor dem Auftreten erster Symptome sichere Ergebnisse. Bis dahin seien Betroffene aber bereits einige Tage ansteckend. Judith Dannenbaum sieht Tests zur Prävention daher kritisch.

Zur Corona-App sagte sie, dass diese nur Kontakte feststelle. Informationen zur Situation erfasse die App aber nicht. Ob beispielsweise eine Schutzwand zwischen den beteiligten Personen vorhanden war oder eine Schutzkleidung getragen wurde, wisse man nicht. In der Regel könnten die gemeldeten Situationen nur schwierig nachvollzogen werden. Die App sei eine gute Idee, aber noch nicht ganz fertig.

Die Ermittlung von Kontaktpersonen eines Betroffenen sei ein wenig Detektivarbeit. In Gesprächen werde versucht, die vergangenen Tage zu rekonstruieren. Anfangs sei das sehr schnell gegangen, weil während des Lock-Downs jeder nur wenige Kontakte gehabt habe. Das stelle sich nun mit den Lockerungen ganz anders dar. Die ermittelten Kontakte würden dann in Risiko-Kategorien eingeteilt. Enge Kontaktpersonen müssten sich in eine häusliche Quarantäne begeben. Zeigen sie typische Symptome werden sie einem Corona-Test unterzogen.

Beratung notwendig

Entfernteren Kontaktpersonen mit geringem Infektionsrisiko wird eine Selbstbeobachtung empfohlen. Diese Gruppe beanspruche das Gesundheitsamt sehr, weil viel Beratungsarbeit geleistet werden müsse, erläuterte Judith Dannenbaum. Die Beratung spiele überhaupt eine wichtige Rolle. Kindertagesstätten (Kitas), Schulen, Alten- und Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Krankenhäuser und Arztpraxen würden begleitet und im Hinblick auf die Einhaltung von Regeln überwacht. Heime, Kitas und Schulen haben laut Dannenbaum jeweils einen festen Ansprechpartner im Gesundheitsamt.

Auch die Bearbeitung von Entschädigungsansprüchen für Betroffene, die durch Maßnahmen einen Verdienstausfall erleiden, gehört zu den Aufgaben des Gesundheitsamtes. Vergangene Woche lagen demnach 167 Anträge vor, von denen 52 abgearbeitet wurden. 115 Anträge sind noch offen.

Die Strukturen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie würden bis Ende des Jahres aufrechterhalten, informierte Dannenbaum. Parallel müssten die weiteren Aufgaben des Gesundheitsamtes nach und nach immer mehr Raum erhalten. „Bei einem erneutem Anstieg der Erkrankungszahlen oder einem Ausbruchsgeschehen stehen kurzfristig Aktivierungsteams bereit“, versichert Judith Dannenbaum. „Wir sind gut gerüstet.“