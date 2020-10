Ein Foto aus der Zeit, bevor das Coronavirus das Hobby der Sängerinnen und Sänger deutlich beschränkte: Mitglieder des Chores Choriginell bei der Probe. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. „Wir wissen nicht mehr, wofür wir proben“, sagt Helma Schröder. Inzwischen gebe es wieder Wege, gemeinsam zu singen, erläutert die zweite Vorsitzende des Chores Choriginell. Aber lange hat es gedauert. Die vielen Chöre in der Region hat es besonders hart getroffen. Lautes Sprechen und eben Singen setzt in hohem Maß Aerosole frei, in den das Coronavirus sich befinden kann und somit andere Menschen einfacher erreicht. Deshalb war das Singen zunächst explizit verboten. Seit Juli ist es in geschlossenen Räumen wieder erlaubt – mit hohen Auflagen. Die Chöre müssen ein Hygienekonzept erarbeiten. Auftritte sind aber immer noch nicht machbar. So fehlt es manchen Chören an Zielen, auf die sie hinarbeiten können.

Für viele Mitglieder ist das gemeinsame Singen ein Hobby, dem sie nur noch schwer nachgehen können. „Wir haben dieses Jahr nur drei Mal geprobt“, sagt Renate Bunk, Vorsitzende des Gemischten Chores Ströhe Spreddig. Seit dem corona-bedingten Lockdown gab es keine weiteren Treffen, alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Und so wird es vermutlich weiterlaufen, ahnt Bunk. Das darunter die Stimmen leiden und die Abstimmung beim Singen ein wenig auf der Strecke bleibt, hält Bunk für möglich. Das ist aber ihr geringstes Problem. Sie befürchtet vielmehr, dass es schwierig werden könnte, die Mitglieder irgendwann wieder zur Teilnahme zu motivieren.

Die gleichen Gedanken hat auch Helma Schröder. Choriginell konnte gerade noch das Benefizkonzert für Äthiopien über die Bühne bringen. Dann war erst mal Schluss. Zwar habe die Chorleitung Videos zur Fortbildung produziert und verschickt. Die größte Herausforderung in der Corona-Zeit dürfte aber sein, den Chor zusammenzuhalten.

Im Gegensatz zu vielen anderen Chören hat Choriginell wieder mit den Proben begonnen. „Erst haben wir draußen gesungen“, erzählt Schröder. Es gab jedoch zunächst Bedenken wegen der Akustik. „Wir singen vierstimmig und wir hatten Angst, dass man uns nicht hört“, berichtet Schröder. Das habe doch gut geklappt. Aber: Von 40 Chormitgliedern sind jeweils nur 20 bis 25 zu den Proben gekommen. Alle hätten jedoch ihren Beitrag, der abschnittsweise im Jahr fällig wird, bezahlt. Nur ein Austritt sei bisher zu verzeichnen.

Viel Aufwand

In vielen Vereinen, die auf eine lange Tradition zurückblicken können, ist die Situation wohl ernster. Ihnen fehlte bereits vor Corona der Nachwuchs. „Unsere Mitglieder werden immer älter“, sagt Renate Bunk. Da scheint die Sorge berechtigt, dass nicht alle bei der Stange bleiben werden. Unabhängig von der Pandemie haben die Mitglieder bereits beschlossen, den Verein offiziell aufzulösen. Das heißt aber nicht, dass die Mitglieder das Singen einstellen. „Gemeinsam singen können wir auch so“, findet Bunk.

Aktive Chöre drückt mitunter aber auch finanziell der Schuh. Zwar sind sie ehrenamtlich unterwegs. Doch Kosten für Noten, Chorleitung entstehen dennoch. Und da kommen gelegentliche Einnahmen aus Auftritten schon recht, bestätigt auch Helma Schröder.

Auch wenn sie nun wieder in geschlossenen Räumen singen können, ist es nicht einfach, passende Räume zu finden. Die müssen eine entsprechende Größe aufweisen. Der Musikraum der Integrierten Gesamtschule (IGS), den Choriginell bisher nutzte, ist zu klein. Derzeit kommen die Chormitglieder in der Mehrzweckhalle der Integrierten Gesamtschule unter. Jetzt, in den Herbstferien, finden keine Proben statt und wie es danach weitergeht, ist laut Schröder noch offen.

Ohnehin gelten strenge Regeln. Die Sänger müssen zwei Meter Abstand haben. Zum Leiter gelten drei Meter. Zudem müsse genau nachgewiesen werden, wer wo gestanden hat, schildert Helma Schröder den Aufwand. „Das lösen wir mit Fotos“, sagt sie. Der Landesmusikrat Niedersachsen, der sich als Dachorganisation der niedersächsischen Musikkultur sieht, hat Musterregelungen herausgegeben. Demnach soll sogar ein Hygienelotse bestimmt werden, der die korrekte Durchführung überwacht. Und in einem Protokoll sollte die Größe, die Höhe des Raumes und vieles mehr protokolliert werden, rät er.