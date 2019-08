Über die neue Baustelle in Sandhausen an der B74 wird viel geredet. Längst nicht alles entspricht den Tatsachen. (Sebastian Kahnert)

Osterholz-Scharmbeck. Diese Woche beginnt der langersehnte Umbau der Bundesstraße 74 in Sandhausen. Die umfangreiche Neugestaltung des Kreuzungsbereichs Myhler Straße / Am Mühlenbach soll die dortige Verkehrssituation entschärfen. Mehrere Gefahrenpunkte ergeben sich dort. Zudem ist eine Einfädelung auf die B 74 nicht nur in der Nähe des Abzweigs oftmals kaum möglich. Wegen des Rückstaus auf der Bundesstraße durch Linksabbieger in Richtung Freißenbüttel und Bredbeck ist auch die Ausfahrt von Grundstücken und anderen Straßen schwierig und nur mit Geduld machbar. Die Sandhausener warten schon sehr lange auf eine Lösung. Zuletzt wurde die Baumaßnahme erneut verschoben. Bereits im Frühjahr hatte der Sandhausener Ortsvorsteher Jens Tietjen seine Enttäuschung über die Verzögerungen zum Ausdruck gebracht. „Darüber kann man nicht wirklich froh sein“, sagte er damals. Eigentlich hatten die Sandhausener damit gerechnet, dass eine Entschärfung der Verkehrssituation schon 2018 erfolgen würde. Das kam bei einer Anwohnerversammlung im Herbst 2018 zur Sprache.

Nun hat das Warten ein Ende. Aber jetzt gibt es heftige Kritik von anderer Stelle. Vor allem über die sozialen Medien wettern einige Hamberger: Die Sperrung führe zu großen Zeitverlusten bei Pendlern, weil sie eine weite Umleitung fahren müssten. Busse – auch Schulbusse – könnten den Fahrplan nicht einhalten. Busunternehmen, die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und der Landkreis wurden von Bürgern telefonisch kontaktiert.

Baustelle passt nicht allen

Eine Lösung brachte das aus Sicht der aufgebrachten Bürger wohl nicht. Die Vollsperrung bleibt, lautete ihre Feststellung in einem Forum. Auf die Palme bringt die Kritiker vor allem die weiteren Baustellen im Verlauf der B 74 - etwa in Ritterhude und Kuhstedt. Eine horrormäßige Situation für Pendler, lautet die Feststellung. Und informiert habe keine Behörde so recht. Selbst die Einschätzung, dass der Abzweig in Richtung Freißenbüttel ein Unfallschwerpunkt sei, wird bestritten. Das Projekt hätte zumindest auf das nächste Jahr verschoben werden müssen. Möglicherweise, so spekuliert der Betreiber einer Facebook-Seite, habe das etwas mit der Bildungsstätte Bredbeck zu tun, die für viele Politiker ein Prestigeobjekt sei.

Tatsache ist jedoch, dass nie die Rede von einer Vollsperrung über die gesamte Bauzeit – also bis Dezember andauern – war. „Der Straßenverkehr wird in der ersten Bauphase mithilfe einer Ampel durch die Baustelle geführt“, teilte die zuständige Landesbehörde bereits in einer frühen Erklärung mit. Das OSTERHOLZER KREISBLATT hatte seine Leser im August ebenfalls entsprechend informiert. Das bestätigte nun Andreas Siems vor Landesbehörde für Straßenbau. Ob überhaupt und wenn, wann, eine Vollsperrung notwendig werde, müsse abgewartet werden.

Zunächst regelt eine Dreipunktampel den Verkehr und die kann von jedermann genutzt werden. Auf einer Facebook-Seite wurde gestern fälscherweise behauptet, die einspurige Vorbeiführung dürfe nur von Anwohnern in Sandhausen genutzt werden. Das werde auch kontrolliert. Denn: Alle anderen Verkehrsteilnehmer begingen bei der Durchfahrt eine Ordnungswidrigkeit. Diese Behauptung ist falsch. Für den Fernverkehr ist allerdings eine weiträumige Umleitung eingerichtet. Und für Fußgänger und Radfahrer sind Umleitungen ausgeschildert.

Der Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Hans-Jürgen Haase, findet es bedauerlich, „auf welche Art und Weise hier Menschen durch Verbreitung von unvollständigen Informationen und persönlichen Meinungen aufgebracht werden“. Die Bauarbeiten in Sandhausen seien im Vorfeld umfangreich zwischen Straßenbaulastträger, Verkehrsbehörden, Polizei, Leitungsbetreibern und Busunternehmen abgestimmt worden. Haase betont, dass eine frühestmögliche Umsetzung und Fertigstellung im Interesse der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer anzustreben sei. Eine Verschiebung ist aus seiner Sicht kontraproduktiv, weil durch die anderen Baustellen und der deshalb eingerichteten weiträumigen Umleitungen viel weniger Verkehr anfalle. „Die Ausführung in Sandhausen trifft also in diesem Jahr erheblich weniger Verkehrsteilnehmer, als dies 2020 der Fall wäre“, so Haase.

Die Baumaßnahmen in Ritterhude, Sandhausen und Kuhstedt seien zeitlich so terminiert, dass sie bis Ende des Jahres abgeschlossen sein können. 2020 wäre der Verkehr viel dichter und Behinderungen vermutlich höher.

Das Projekt in Sandhausen ist komplex. Geplant ist, dass der gesamte Kreuzungsbereich erweitert wird und eine Linksabbiegespur bekommt. Zudem ist ein Fußweg bis zur Straße Am Heudamm geplant. Eine Bushaltestelle soll um gut 25 Meter verlegt werden, um die Einsehbarkeit der lang gezogenen Kurve zu verbessern. In dem Kreuzungsbereich kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen, bestätigt Jens Tietjen.