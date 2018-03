Im Landkreis Osterholz und in den Nachbarkreisen wird am Wochenende wieder ein traditionsreicher Brauch gefeiert: das Anzünden der Osterfeuer. Viele Osterfeuer werden am Ostersonnabend, 31. März, und Ostersonntag, 1. April, die Nacht erhellen.

Osterfeuer am Ostersonnabend

Osterholz-Scharmbeck: Freißenbüttel: 19 Uhr, Loger Hof 1, Hinterm Neuen Kamp; Heilshorn: 19 Uhr, Alt Heilshorn, Weide Schierhorster Weg; Ohlenstedt: 19 Uhr, Hinter Biloher Straße 14; Sandhausen: 18 Uhr, Myhler Straße parallel zum St.-Willehadus-Weg; Garlstedt: 19 Uhr, Buggehorn Sandgrube; Hülseberg: 19 Uhr, hinter dem Feuerwehrgerätehaus; Pennigbüttel: 19 Uhr, hinter dem Sportplatz des SV „Komet“ und um 19 Uhr an der Weide am Sandbeckdamm; Teufelsmoor: 19 Uhr, hinter dem Feuerwehrgerätehaus.

Samtgemeinde Hambergen: Axstedt: 19 Uhr, Alter Kirchweg; Hambergen: 19.30 Uhr, an der Weide Ecke Oldenbüttler Straße/Bahnhofsstraße; Oldendorf: 19.30 Uhr, Weide am Steinrönnenweg; Lübberstedt: 18 Uhr, Übungsplatz an der Kampstraße; Bornreihe: 19 Uhr, Schuldamm 2; Vollersode: 19 Uhr, Am Lunzenweg; Holste: 19 Uhr, Paddewischer Straße 19.

Ritterhude: Alt-Ritterhude: 19 Uhr, Straße am Schützenplatz; Ihlpohl: 19 Uhr, Osterhagen hinter dem Sportplatz, Platjenwerbe: 19 Uhr, Auf dem Glind; Lesumstotel-Werschenrege: 19 Uhr, Heller Damm.

Schwanewede: Aschwarden: 19 Uhr, Aschwardener Straße 5 (Hof Dietrich); Beckedorf: 18 Uhr, Beckedorfer Feld; Brundorf: 19 Uhr, Ahrnkenstraße; Eggestedt: 19 Uhr, Am Maiberg; Leuchtenburg: 18 Uhr, Stundenweg/Ecke Brander Weg; Rade: 19 Uhr, Inselstraße; Neuenkirchen: 19 Uhr, Kleiner Steinberg.

Osterfeuer-Symbolbild. (Peter von Döllen)

Hagen im Bremischen: Albstedt: 19.30 Uhr, Osterfeuer-Brennplatz, Sandkuhle Mehrtens; Bramstedt: 19.30 Uhr, Wittstedter Straße; Dorfhagen: 19 Uhr, Lindenstraße 16; Driftsethe: 19.30 Uhr, An der Reithalle; Harrendorf: 19 Uhr, Finnaerberg; Heine: 19.30 Uhr, Vosloge; Hoope: 19 Uhr, Mühlenweg (Bolzplatz), Kassebruch: 19.30 Uhr, Auf dem Mühlenberg; Lehnstedt: 19.30 Uhr, Nähe Schulstraße/Waldstraße; Lohe: 19.30 Uhr, Sandkuhle; Offenwarden: 19.30 Uhr, Sandkuhle/Offenwarder Helmer; Sandstedt: 19 Uhr, Kompostplatz/Nähe Fähre; Uthlede: 19.30 Uhr, Sandkuhle/Hagener Landstraße; Wersabe: 19.30 Uhr, Außendeichsgelände; Wittstedt: 20 Uhr, An der Kreisstraße/Kreuzung Auf der Alm; Wulsbüttel: 19.30 Uhr, Straße „Zum Walde“; Wurthfleth: 19 Uhr, Außendeich.

Gnarrenburg: Augustendorf: 19 Uhr, Weide an der Abzweigung nach Heinrichsdorf; Barkhausen: 19 Uhr, Weide an der Oberbarkhausener Straße; Brillit: 19 Uhr, Franzhorner Straße; Fahrendorf: 19 Uhr, Fahrendorf 14; Findorf: 19 Uhr, Weide an der Dahldorfer Straße; Karlshöfen: 19 Uhr, Weide am Hanstedter Weg; Klenkendorf: 19.30 Uhr, Auf dem Keil (neben dem Friedhof); Kuhstedt: 18 Uhr, Weide an der Bremerhavener Straße; Kuhstedtermoor: 19 Uhr, Vorweiden (bei Bernd Ruröde).

Worpswede: Neu Sankt Jürgen: Dorfstraße/Ecke Mühlendamm, 19 Uhr; Überhamm: Überhammer Straße 10, 18 Uhr; Schlußdorf: Schlußdorfer Straße 36, 18.30 Uhr; Nordsode: Nordsoder Straße 11, 18 Uhr; Fünfhausen: Dorfplatz, 19 Uhr; Südwede: Südweder Straße 14, 19 Uhr.

Osterfeuer am Ostersonntag

Gnarrenburg: Glinstedt: 20 Uhr, Sandgrube beim Kalksteinwerk; Gnarrenburg: 19 Uhr, Feuerwehrübungsplatz beim Feuerwehrhaus; Langenhausen: 19 Uhr, bei Hausnummer Friedrichsdorf 51 e.

Hagen im Bremischen: Hagen: 19 Uhr, Bereich Möhlenstroot.

Worpswede: Worpswede: Fritz-Overbeck-Weg 8, 18 Uhr; Heudorf: Heudorfer Straße 27, 18.30 Uhr; Mevenstedt: Möwenstraße 22, 18 Uhr; Waakhausen: Nordweder Straße 30, 18 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.