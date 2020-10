Hans Dieter Kauth zeigt die "Dame mit Hut" in seinem Ritterhuder Atelier. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck/Ritterhude. An der Elsterstraße ist es ruhig. Ein Schild vor Hausnummer 8 weist darauf hin, dass dort Hans-Dieter Kauth sein Atelier geöffnet hat. „Ich bin als einziger Ritterhuder Künstler übriggeblieben“, sinniert der 80-jährige. „Hätte ich auch noch abgesagt, wäre Ritterhude wohl ganz aus den Offenen Ateliers verschwunden." Dabei lohnt sich ein Blick in das Atelier mit den farbenfrohen, kraftvollen Bildern. Zwei Bildserien zeigt Kauth den Besuchern. In der „Perso“-Serie entstehen, ohne intensive Kontrolle des Künstlers, sogenannte Zweitbilder aus anfallenden, am Pinsel haftenden Farbresten, die Kauth auf einer bereitliegenden Leinwand abstreift. Diese unbewusst und willkürlich entstandene Ausgangskonstellation wird dann in weiteren Arbeitsschritten zu einem bildnerisch stimmigen Ergebnis geführt. Wie etwa die „Dame mit Hut“, die Kauth ob der überschwänglichen Kopfbedeckung in Ascot verortet – weil nur dort Hüte solcher Dimensionen auftauchen können, wie er erklärt.

„Wenn ich mir mein Zweitbild so anschaue, ist es fast ein wenig so, als interpretiere ich einen Rorschach-Test“, erläutert Kauth. „Was sehe ich hier? Dann beginne ich mit der Ausgestaltung." Dabei trägt der Künstler mit Fingern, Lappen, Tuben, auch Pinseln und ähnlichem spontan Acrylfarbe auf die Leinwand auf. Die Titel, die er dem fertigen Werk unterlegt, sollen Hinweise zu Aufbau und Struktur der Bilder geben und die Lesbarkeit erleichtern, ohne die eigene Deutung und Empfindung des Betrachters einzuschränken. Die Grundstruktur Kauth'scher Kunst entsteht aus dem Armschwung heraus. In dem so entstandenen, dynamisch-chaotisch erscheinenden Geflecht aus Linien und Spiralen hebt der Künstler geometrische Figuren flächig hervor. Durch Verdopplung und Kopplung von Dreiecken etwa entsteht Kauths besonderes bildnerisches Zeichen: der sogenannte Falter.

Vom Schaffen zur Schau

Im Atelier von Katrin Schütte in Alt-Heilshorn nutzen derweil mehr als 50 Gäste die Möglichkeit, um sich mit der Vorsitzenden des Osterholzer Kunstvereins über Malerei, Kunst und den Schaffensprozess zu unterhalten. „Das Originalkonzept der Offenen Ateliers sah ja vor, dass die Besucher Gelegenheit haben, tatsächlich künstlerische Arbeitsprozesse zu verfolgen. Allerdings hat sich das als unpraktisch erwiesen“, erklärt Katrin Schütte: Zur künstlerischen Schöpfung gehöre ein Flow, ein Ideenfluss intuitiven Arbeitens. Wird dieser Prozess unterbrochen, etwa durch Erklärungen oder Fragen, reißt die Verbindung zur Intuition ab. „Daher sind wir in den letzten Jahren dazu übergegangen, die Offenen Ateliers mehr als Ausstellung von interessanten Arbeiten zu nutzen, deren Herstellung dann von den Künstlern erklärt werden kann.“

So wie die geschnitzten Skulpturen, die Edeltraut Hennemann mit einer Motorsäge herstellt. „Ich bin zu ungeduldig, um ein anderes Werkzeug zu verwenden“, bekennt Hennemann. „Wenn ich eine Idee habe, will ich sie auch sofort umsetzen." Besonders anrührend: die Figuren eines Mannes mit Blumenstrauß und einer Frau mit Köfferchen, die - jeweils für sich auf einem Podest stehend - durch die Lücke dazwischen getrennt sind. „Die beiden habe ich auf einem Bahnhof in der Schweiz gesehen, als die Corona-Pandemie verhindert hat, dass sie zueinander kommen.“

Im Wortsinne schwer wiegt die Kunst von Dagmar Jacobsen, die ihre Goldschmiedearbeiten „Tragbare Bilder und Skulpturen“ nennt. Punzierte silberne Anhänger vermitteln beim Tragen schon durch ihr Gewicht ein Gefühl von „wert-voll“. Durch eingearbeitete kleine Glassteine, Vogelknöchelchen oder Ästchen, von denen Jacobsen einen großen Fundus besitzt, schlägt sie eine Brücke zwischen feiner Kunst und urwüchsiger Natur.

Wer unterdessen seinen Weg an die Westerbecker Straße zu Hans Jürgen Wormeck gefunden hat, landet unversehens in einem Atelier, wie es im Buche steht. Der Geruch von Farbe hängt in der Luft, Boden und Wände sind mit Holzleisten, fertigen und halbfertigen Bildern zugestellt und von den Wänden blicken Keramiken die Besucher gelangweilt-hochmütig an. „Was wisst ihr schon von Kunst“, scheinen sie zu denken. Da lohnt sich ein Gespräch mit dem vielseitigen Künstler.

Bereitwillig erzählt Wormeck, wie seine „Silberbilder“ entstehen. Dabei werden metallbeschichtete Textilien geknüllt, mit Säuren behandelt und über längere Zeit der Umwelt ausgesetzt, um dann nach Trocknung und Neutralisierung zu Hinguckern veredelt zu werden. Wormecks Leidenschaft gehört jedoch der Radierung, über die und mit der er zauberhafte Geschichten zu erzählen weiß.