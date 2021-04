Die Sanierung des Von-Seggern-Hauses ist aufwendiger als erwartet. Im entkernten Gebäude an der Poststraße beginnt nach dem Rückbau nun wieder der Aufbau von Wänden und Decken. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Der Umbau der Von-Seggern-Immobilie ist aufwendiger als angenommen. Wie Bauunternehmer Johann Gottfried Stehnke mitteilt, sei man bei den eigentlichen Sanierungsarbeiten auf unerwartete Probleme gestoßen. Das werde bei der Fertigstellung für leichten Verzug sorgen, kündigt er an. Dennoch soll der Einzug der Ameos-Klinik wie geplant im Herbst 2021 erfolgen. Für den Erhalt der 100-jährigen Buche (wir berichteten) müssen Bauherr und spätere Nutzer einige Abstriche hinnehmen: Hinter dem Haus lässt sich nur etwa die Hälfte der 22 angepeilten Parkplätze realisieren.

Die Ansicht von der Rückseite aus zeigt, wie groß der Umfang der Arbeiten ist. (CARMEN JASPERSEN)

Im geschichtsträchtigen Haus an der Poststraße 4 bis 6 haben seit Wochen die Bauleute das Sagen. Die Bohrhämmer rattern, Staub wabert durch die entkernten Räume. Die Handwerker ziehen dort die Strippen. Das Haus aus der Zeit des deutsch-französischen Krieges von 1870, in dem die jüdische Kaufmannsfamilie Davidsohn bis 1938 ein Textilgeschäft betrieb, erfährt eine umfassende Verjüngungskur. Nahezu jede Wand und jede Decke der 150 Jahre alten Immobilie wird überarbeitet oder erneuert. Alte Strohmatten, die in Altbauten unter anderem zur Dämmung verwendet wurden, werden unter dem Putz entfernt. Nach der Statikprüfung beginnt der neue Wand- und Deckenaufbau. Alles, bis auf die tragenden Wände im Haus, wird zurückgebaut.

900 Quadratmeter Nutzfläche

Stehnke-Bauleiter Dirk Delschen kontrolliert die Arbeiten. In den ersten Räumen können die Wände wieder neu aufgebaut werden. (CARMEN JASPERSEN)

Nach und nach werden so gut 900 Quadratmeter Nutzfläche, vom Keller bis ins zweite Obergeschoss, modernisiert. Bis zum Einzug von Ameos müssen für die anstehende Umnutzung des einstigen Geschäfts- und Wohnhauses sämtliche Anforderungen an den Klinikbetrieb umgesetzt sein. Das betreffe auch sämtliche Vorschriften zum Brand- und Lärmschutz sowie die aktuellen Energiesparvorschriften, wie der Bauherr betont.

An der Sanierung sind Fachleute von 16 Gewerken beteiligt. Für Stehnke ein Millionending. Es geht um ein Kostenvolumen von mindestens etwa 1,5 Millionen Euro, das an der Poststraße investiert wird, wie Stehnke - nicht ohne Stolz in der Stimme – gegenüber der Redaktion erläutert. Öffentliche Gelder fließen ebenfalls in das markante Gebäude mit den Arkaden. Die Höchstsumme von 100.000 Euro erhält der Bauherr aus einem Fördertopf. Dieses Geld helfe sehr, betont Stehnke. Dafür bekomme die Stadt im Gegenzug ein schönes Gebäude, steht für ihn fest.

Die Fassade ist mit einem Schutznetz abgespannt und wird ebenfalls komplett überarbeitet. (CARMEN JASPERSEN)

Der Trubel um die Fällung der alten Buche bleibt aus seiner Sicht das einzig Unerfreuliche am Projekt. Die Berichterstattung bezeichnet Stehnke als einseitig. Die Art und Weise der öffentlichen Auseinandersetzung und das „Procedere“ im Stadtrat seien ihm als „sehr unerfreulich“ aufgefallen. Er verweist auf einen gültigen Bebauungsplan, der auch die Fällung des Baumes einschließt. Nun aber müsse man umdenken. „Für uns bedeutet das mehr Aufwand und weniger Nutzen“, sagt der Bauunternehmer. „Der Baum bleibt letzten Endes erhalten.“

Verzicht auf Parkraum

Zur Sanierung gehörte, dass alte Strohmatten unter dem Putz entfernt werden. (CARMEN JASPERSEN)

Grundsätzlich habe er nichts gegen den Erhalt des Baumes einzuwenden. Lediglich seine erhabene Lage mache die Sache unverhältnismäßig aufwendig. Für den weiträumigen Schutz des Wurzelbereichs müssten die zukünftigen Bewohner und Nutzer auf viele Parkplätze verzichten. Das aber widerspreche dem Grundsatz, dass sich die Anzahl der nötigen Parkplätze an der späteren Nutzung der Immobilie ausrichte. Mit zehn neuen Stellplätzen, die nach aktuellen Plänen realisierbar seien, befinde man sich an der unteren Grenze des Sinnvollen, steht für ihn fest. Eine Fällung und Neuanpflanzung dagegen hätte deutlich weniger Kopfzerbrechen bereitet. Zudem gehöre das Fällen von Bäumen kreisweit zum Tagesgeschäft, wie gerade im Frühjahr überall zu beobachten sei. Warum also soll das nicht in der Innenstadt möglich sein?

Auch der Boden wurde bis auf das Fundament abgetragen. (CARMEN JASPERSEN)

Stehnke-Mitgeschäftsführer Christoph Zeidler hebt in diesem Zusammenhang die Rolle der Unternehmer hervor. Immerhin mache ein ortsansässiger Investor die Sanierung erst möglich. Stehnke sei ein Unternehmen, das „etwas Schönes“ in der Stadt entstehen lasse. Im Gegensatz zu manchem fremden Investor, der lediglich vorhabe, Geld aus der Stadt herauszuziehen, setze die hiesige Firma auf Nachhaltigkeit, betont Zeidler.

Baudezernent Manuel Reichel ist froh, dass eine Einigung nun in greifbare Nähe rückt. Ziel sei immer gewesen, den Baum zu retten, betont Reichel auf Nachfrage der Redaktion. Stehnkes eingereichte neue Planungen werden im nichtöffentlichen Teil des Fachausschusses beraten. Eine Entscheidung dazu soll im ebenfalls nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss (VA) fallen.

Zur Sache

Haus mit Geschichte

Das Haus an der Poststraße 4 - 6 gehörte bis 1938 der alteingesessenen, jüdischen Kaufmannsfamilie Davidsohn. Sie mussten ihren Laden wegen des Boykotts jüdischer Geschäfte zur Zeit der NS-Schreckensherrschaft aufgeben. Heinrich von Seggern übernahm danach das Bekleidungshaus an der Poststraße. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute er es zum "Vollsortimenter" aus. In den 1990er-Jahren zog Elektro Niessmann in die ehemaligen Textilhaus-Räume ein. Nach dem Auszug 2001 standen die Geschäftsräume erneut leer. Vorübergehend nutzten Mitglieder des Kunstvereins (ab November 2001) den Platz, um dort "Kunst unter den Arkaden" anzubieten. Im Mai 2004 eröffnete C&A auf 280 Quadratmetern einen „Kids Store“ im Von-Seggern-Haus. Die Besitzer-Familie aus dem Kahmen (Tochter von Heinrich von Seggern), die gleich nebenan Benetton-Fashion verkaufte, hatte zuvor etwa 60.000 Euro in die Renovierung der Räume investiert. Nach der Aufgabe des „Kids Store“ im Jahr 2015 war nur noch Benetton-Fashion im Haus vertreten. Auch dieses Geschäft hat mittlerweile geschlossen. Johann Gottfried Stehnke erwarb im Frühjahr 2019 das Haus von der Familie aus dem Kahmen. Die Sanierung begann im Herbst 2020. Im Herbst 2021 soll eine Ameos-Tagesklinik dort einziehen.