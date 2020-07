Hambergen. In sicherem Abstand saßen ungewöhnlich viele Zuschauer in der Uwe-Brauns-Halle. Auf der Tagesordnung des Ausschusses für Umwelt, Bau und Planung der Samtgemeinde Hambergen standen zwei Flächennutzungspläne. Erfahrungsgemäß bleiben die Ausschussmitglieder bei solchen Themen eher unter sich. Flächennutzungspläne sind doch ein relativ grobes Planungsinstrument in der Kommunalpolitik, bei denen der Rahmen abgesteckt wird für Bebauungspläne, für die die Mitgliedsgemeinden zuständig sind. Konkrete Dinge können in Flächennutzungsplänen selten geregelt werden.

Doch die Änderung des Flächennutzungsplans im Bezug auf das geplante Bebauungsgebiet Windhornsfeld hatte offenbar für Interesse gesorgt. Auf der 3,6 Hektar großen Fläche will die Volksbank ein Wohngebiet entwickeln. Im Februar hatte es dazu bereits eine Informationsveranstaltung in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule (KGS) gegeben. Dort sparten Anwohner nicht mit Kritik. Beispielsweise gefielen die vorgesehenen größeren Häuser mit sechs Wohnungen nicht jedem. Das künftige Baugebiet wird zurzeit landwirtschaftlich genutzt und grenzt an den Wendehammer der Straße Windhornsfeld. Die Anwohner haben große Sorge, dass die Straße durch die Baufahrzeuge beschädigt werden könnte und später der Durchgangsverkehr zunehme. Ihr Windhornsfeld könnte zur Rennstrecke werden, lautete eine weitere Befürchtung. Die Anmerkungen hatte das Planungsbüro Instara zu Protokoll genommen. Sie werden in den kommenden Planungsschritten abgewogen. Beim Flächennutzungsplan, der nun Gegenstand der Debatte im Ausschuss war, sind die meisten allerdings nicht relevant. Sie müssen bei der Aufstellung des genaueren Bebauungsplans diskutiert werden. So fokussierte sich die Debatte nun auf einen Gehölzstreifen, der zwischen der geplanten Fläche und der angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche liegt. Planerin Dagmar Renneke teilte mit, dass es sich dabei um keinen Wald handelt. Das hatten die zuständigen Behörden mitgeteilt. Der Landkreis stufe den Streifen als „sonstige naturnahe Fläche“ ein. 17 Bäume sollen laut Instara zum Erhalt festgelegt werden. Auf Nachfrage von Torsten Wischhusen (CDU) bezifferte Henry Frerks, Leiter des Bauamtes, die Gesamtzahl auf etwa 130 Bäume.

Dagmar Renneke hält den Streifen zu klein für eine Behandlung im Flächennutzungsplan. Ein Bürger wendete ein, die Fläche wäre derzeit dort als Wald gekennzeichnet. Sie könnte diesen Status weiter behalten, der Verbleib der Bäume wäre so gesichert. Die Ausschussmitglieder votierten einstimmig für die weiteren Verfahrensschritte. Die Pläne werden nun öffentlich ausgelegt. Weitere Anmerkungen und Einwände können eingebracht werden.

Einig waren sich die Ausschussmitglieder auch bei der zweiten Änderung. Hierbei geht es um die Ausweisung von Flächen für Windkrafträder in Holste. Die Planung war wegen der Funkanlage für den Flugverkehr ins Stocken geraten. Die Anlage arbeitet in dieser Weise nun nicht mehr. Trotzdem mussten die Flächen wegen des Flugplatzes in Hellingst angepasst werden. Geplant ist laut Verwaltung aktuell ein Windkraftrad mit einer Höhe von etwa 199 Metern. Die Entwürfe des Flächennutzungsplans werden nun erneut öffentlich ausgelegt.