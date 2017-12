Einsatz für die Feuerwehren

Wohnhausbrand in Osterholz-Scharmbeck

Bernhard Komesker

Zu einem Wohnhausbrand in Osterholz-Scharmbeck mussten die Feuerwehren der Kreisstadt und aus Pennigbüttel am Sonnabendnachmittag ausrücken. In dem Gebäude an der Bördestraße war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.