Bei einer Durchsuchung in Ritterhude wurden bereits am Mittwoch rund 1000 Waffen und große Mengen Munition gefunden. (Patrick Seeger/dpa)

Ritterhude. Auf ein regelrechtes Arsenal an Waffen stießen Beamte der Polizei Osterholz, als sie am Mittwochmorgen eine Wohnung in Ritterhude durchsuchten. Insgesamt wurden etwa 1.000 Waffen und mehrere Zehntausend Schuss Munition gefunden. Waffen und Munition wurden sichergestellt. Nach Auskunft der Polizei dauerte es mehrere Stunden, den gefährlichen Fund aus der Wohnung abzutransportieren. Die Polizei ermittelt nun, ob der 44-jährige Mann, bei dem die Waffen gefunden wurden, überhaupt in ihrem Besitz sein durfte.