Meterhohe Flammen vernichteten ein Campingdomizil in Wulsbüttel. (Andreas Palme)

Wulsbüttel. Ein Feuer auf dem Campingplatz „Hof Heesen“ in Wulsbüttel beschäftigte die Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen. Um 2.40 Uhr alarmierte die Einsatzleitstelle die Wehren aus Wulsbüttel, Lehnstedt und Heine. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Wohnwagen mit Holzanbau in Flammen. Personen kamen nach ersten Angaben nicht zu schaden.

„Ich habe einen Mann weglaufen sehen“, berichtete eine Nachbarin der Polizei, „und kurz danach schlugen Flammen aus dem 30 Quadratmeter großen Domizil“. „Dann habe ich 'Feuer, Feuer, Feuer' gerufen“, fuhr die Frau fort, die von den Ereignissen sichtlich geschockt war. Andere Camper berichteten vom Leerstand der Parzelle. „Seit zwei Jahren ist hier niemand mehr gewesen“, sagten Umstehende.

Für die Feuerwehr war nicht mehr viel zu retten. Der Wohnwagen und die Anbauten wurden ein Raub der bis zu 15 Meter hohen Flammen. Die Wehrleute unter Leitung von Volker Thienel und Lars Gramatzki konnten aber ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Waldstück und benachbarte Campingareale verhindern. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet, gegen 6 Uhr erfolgte eine erneute Alarmierung zu Nachlöscharbeiten. Vom Wohnwagen und den Anbauten blieben nur verkohlte Retse.