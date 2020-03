Die Hannoveraner Band Passepartout beim Pfingst-Open-Air in Worpswede. Dieses Jahr fällt die Veranstaltung aus. (Maximilian von Lachner)

Worpswede. Im kommenden Jahr steht das Jubiläum an: 2021 gibt es das Worpsweder Open-Air-Festival zu Pfingsten seit 50 Jahren. Es ist damit das vermutlich älteste Festival Deutschlands. Die Generalprobe dafür fällt aber ins Wasser. Der Veranstalter, das Jugendzentrum Die Scheune, hat das Open Air für dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Geplant waren vom 29. bis 31. Mai Auftritte von insgesamt elf Bands. Die Entscheidung sei in Zusammenarbeit mit dem Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde, dem Träger der Einrichtung, gefallen. Es ist damit die erste Absage seit dem Start im Sommer 1971. „Erstmal sitzt die Enttäuschung bei uns sehr tief“, so der Leiter der Scheune, Andreas Griebe. Ob und in welchem Rahmen ein Nachholtermin möglich ist, kann er noch nicht sagen, er versuche, auf August oder September auszuweichen. Auch die geplante Ferienfreizeit der Scheune mit 60 Teilnehmern in Spanien wurde abgesagt.