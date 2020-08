Wegen Beleidigung wurde ein 51-jähriger Grasberger zu 600 Euro Geldstrafe verurteilt (Symbolbild). (Peter Steffen/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Von Anfang an machte der 51-jährige Angeklagte aus Grasberg aus seinem Ärger keinen Hehl gegenüber seinem Kontrahenten. Den hatte er Mitte Oktober im vergangenen Jahr übel beleidigt. „Macker, du bist echt voll behindert.“ „Falsches Schwein.“ „Schnorrer.“ Dass er „voll peinlich“ sei, ließ der 51-Jährige den ebenfalls aus Grasberg stammenden Mann auch wissen.

Einen entsprechenden Chat-Verlauf verlas Strafrichterin Johanna Kopischke im Prozess gegen den 51-Jährigen. Wegen Beleidigung und auch Körperverletzung – bei einem Schlag mit der Faust ins Gesicht – saß der Grasberger auf der Anklagebank.

Auch im Verlaufe der Beweisaufnahme war er im Gerichtssaal nicht gerade zimperlich in seiner Wortwahl. So bezeichnete er seinen Mitbürger als „Schwein“, „Junkie“ und „Asi“. „Da steh´ ich voll zu. Der hat noch nie gearbeitet. Ich aber zahle dagegen Steuern.“ Die Gegenseite sei so „asozial“, schimpfte der Angeklagte weiter.

Zur körperlichen Auseinandersetzung kam es nach seinen Worten, als er den Eindruck hatte, der andere Grasberger versuche seinem Sohn Drogen zu verkaufen. Da sei er zu ihm hin. „Er hat mich aber zuerst angefasst und mich festgehalten. Da hat er von mir eine gewischt gekriegt.“

Tatsächlich gab es nach Aussage des 51-Jährigen aber eine Zeit, in der sich beide Männer noch einigermaßen verstanden hatten. „Da hat der mich nachts um 12 Uhr geweckt, weil er nichts zu fressen hatte.“ Er habe „eine soziale Ader“. Darum habe er dem Wunsch entsprochen, so der Angeklagte. „Der tat mir auch noch leid. Aber mit dem will ich jetzt aber nichts mehr zu tun haben.“

Für den Staatsanwalt stand die Beleidigung unumstößlich fest. In Übereinstimmung mit ihm und dem Beschuldigten erließ Richterin Kopischke den Beschluss, das Verfahren gegen eine Geldauflage nach Paragraf 153 a der Strafprozessordnung einzustellen. Die Geldauflage beträgt 600 Euro. Sie kommt der Stiftung Opferhilfe in Niedersachsen zugute. Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen begleiten und beraten Opfer von Straftaten und deren Angehörige in elf Büros in ganz Niedersachsen. Die Auflage kann in sechs Monatsraten zu 100 Euro abgezahlt werden. Ist sie abgezahlt, wird das Verfahren endgültig eingestellt.

Kommt der Paragraf 153 a zum Zuge, fallen keine Verfahrenskosten wie Gerichtskosten, Zeugenentschädigungen oder Sachverständigenkosten an. Diese Kosten trägt die Staatskasse. Hat der Betroffene aber einen Verteidiger, muss er den selbst bezahlen.