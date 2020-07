Es gibt Streit darüber, wie der Maler und Bildhauer Pit Morell, der im vergangenen Jahr seinen 80. Geburtstag feierte, in Worpswede gewürdigt werden soll. Der Künstler selbst ist da deutlich entspannter. (von Lachner)

Landkreis Osterholz. Der Vorwurf, die Worpsweder Museen widmen sich zu wenig den zeitgenössischen Künstlern vor Ort, steht regelmäßig wiederkehrend im Raum. Immer wieder wird zu Jahrestagen die Forderung erhoben, diesen oder jenen Worpsweder müssten die großen Häuser würdigen, und schnell sind damit auch Urteile verbunden, es sei „eine Schande“, wie der Ort mit den wichtigsten Nachfolgern der einstigen Künstlerkolonie umgehe. Das gilt im Übrigen auch für Vertreter früherer Generationen, wenn etwa der 150. Geburtstag Fritz Mackensens 2016 oder wie in diesem Jahr der 60. Todestag Lisel Oppels im Programm des Museumsverbunds keine Rolle spielten. Wie berichtet nahm sich im Fall Oppel Sigrun Kaufmann der Sache an und zeigt nun eine Werkschau in ihrem Museum am Modersohn-Haus. Mackensen, immerhin einziger Ehrenbürger Worpswedes, ist aufgrund seiner nationalsozialistischen Überzeugungen und fehlender wissenschaftlicher Aufarbeitung ein schwieriges Thema, das nur im Detail in der Ausstellung „Mythos und Moderne“ angerissen wurde.

Künstler von überregionaler Bedeutung leben und arbeiten in Worpswede nicht mehr allzu viele. Einer von ihnen ist ohne Frage Pit Morell, der im vergangenen Jahr seinen 80. Geburtstag feierte. Auf der Agenda der Museen stand dieser Termin ursprünglich nicht, Jörg van der Berg richtete dann spontan eine kleinere Ausstellung im Glasgang zwischen Neu- und Altbau der Großen Kunstschau ein und lud zu einem Talkabend mit Christa Bürger ein. In diesem Jahr sollte dann eine größere Werkschau in der Kunsthalle folgen. Diese werde nicht stattfinden, verkündete nun Rüdiger Lubricht im Kulturausschuss der Gemeinde. Das stimmt tatsächlich, was die geplante Form und Zeit angeht, gänzlich abgesagt ist das Projekt aber nicht. Viel mehr kündigt Sonja Toeppe, die neue Leiterin des Hauses, an, dass sie im Herbst des kommenden Jahres Pit Morell ausführlich zeigen wolle.

Die Ausstellung musste wegen hausinterner Umstrukturierungen, vor allem aber durch Corona bedingte Verschiebungen ebenfalls verlegt werden, ein früheres Zeitfenster als ab November 2021 sei aufgrund bestehender Vereinbarungen zu anderen Ausstellungsthemen – unter anderem zu einer Schenkung von rund 40 Arbeiten von Hans-Georg Rauch – nicht möglich gewesen. Für Toeppe und Matthias Jäger vom Museumsverbund steht außer Frage, dass sie Morell in angemessener Weise würdigen wollen, und auch der Künstler selber kann mit dieser Lösung gut leben, wie er mitteilt. „Wir leben in der Zeit der Langsamkeit“, sagt er. Von seinem Heimatort sei er aber in keiner Weise enttäuscht oder frustriert.

Hinter den Kulissen aber gab und gibt es Konflikte um die Ausstellung, auch wenn die Beteiligten bemüht sind, die Wogen zu glätten. Der Kunsthistoriker und Worpswede-Kenner Bernd Küster, der gerade wie berichtet sein Buch über den Barkenhoff neu veröffentlicht hat, setzt sich federführend für eine umfassende Präsentation der Arbeiten Morells ein, zu denen Malerei, Grafiken, Radierungen, Zeichnungen und Illustrationen, aber auch Skulpturen und literarische Werke gehören. Er hat eine Monographie geschrieben, die im Herbst – wie das Barkenhoff-Buch zuvor – im Bremer Donat-Verlag erscheinen soll, Lubricht hat dazu einen Großteil der Fotos beigesteuert. Begleitend zur Veröffentlichung soll es eine Ausstellung geben, die voraussichtlich an drei Orten gezeigt wird: in Münster in der Galerie Steinrötter sowie in Museen in Oldenburg und Kassel. In Worpswede aber nicht. Die Ausstellung in der Kunsthalle soll ohne die Beteiligung Küsters und Lubrichts stattfinden, Toeppe verweist auf einen direkten Kontakt zu Morell.

Es hat im Herbst Gespräche zwischen den Akteuren gegeben, zueinandergefunden hat man dabei nicht. Die Museen halten sich bedeckt, zwischen den Zeilen wird deutlich, dass sie sich offenbar unter Druck gesetzt fühlten, sich an einem Projekt letztlich auch finanziell beteiligen zu sollen, das nicht ihrer Konzeption entstammte und nicht dazu passte. Verleger Helmut Donat, der an den Gesprächen beteiligt war und auch von Konflikten schon bei der Neuauflage des Barkenhoff-Buchs berichtet, wird als einziger deutlich. Er kann die Position der Museen nicht nachvollziehen und spricht von einem „unwürdigen“ Umgang mit dem Künstler. Donat ist Idealist, er findet, wenn man etwas umsetzen wolle, dann fänden sich auch Wege. Er unterstellt den Beteiligten mangelndes Interesse und findet es „ein starkes Stück“, dass es nun im kommenden Jahr eine Ausstellung ohne Beteiligung derjenigen geben soll, die die Würdigung Morells angestoßen hätten. Der Künstler selber, bekannt für seine zurückhaltende und bescheidene Art, ist da entspannter. Er stamme von Hugenotten ab und habe sich seine südfranzösische Gelassenheit bewahrt, sagt er. „Hektik ist da völlig unangebracht“.